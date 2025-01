Zügig an unsere Bitcoin Betrachtung vergangene Woche Samstag setzte Bitcoin zu einer Rückeroberung der $100.000 Marke an.

Bitcoin weiter mit Fokus auf „Trump-Support“ um $92.000 🔴 US Inflation als Impulsgeber?

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

Doch nach dem versuchten Ausbruch am Montag kam es am Dienstag zu einem „harten“ Reversal, welches sich bis Donnerstag fortschrieb, Bitcoin zurück in die thematisierte Trading Range zwischen $92.000 und $98.000 führte und am Donnerstag zu einem erneuten Test des wichtigen Supports um $92.000 führte – der erneut hielt und Käufer auf den Plan rief.

Bitcoin Chartanalyse - Daily

Da die US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag, die mit 256.000 neu-geschaffener Stellen ex-Agrar veröffentlicht wurden, keine neuen Erkenntnisse und erhöhte Volatilität in der Erwartung des geldpolitischen Kurses der US-Notenbank FED für das Jahr 2025 lieferte (zumindest meiner Einschätzung nach), hat sich das Bild bzw. meine Einschätzung zur Vorwoche unwesentlich geändert.

Das Schlüssellevel auf der Unterseite sehe ich weiter auf der $92.000 Marke: ein Bruch darunter könnte einen kleinen „Bitcoin Mini-Sell Off“ provozieren, der die Kryptowährung Nummer 1 ausgehend von der Marktkapitalisierung in Gefilde um $80.000 führen könnte.

Ein Trigger für einen solchen Bruch tiefer könnte sich mit den kommende Woche Mittwoch zu veröffentlichenden Zahlen zur US Inflation finden, wo ausgehend von den jüngst veröffentlichten, höher als erwarteten ISM Preisindizes sowohl für das verarbeitende, als auch das nicht-verarbeitende Gewerbe ein anziehender Preis- und somit Inflationsdruck ausmachbar war, der wiederum eine geldpolitisch lockere FED über das Jahr 2025 eher unwahrscheinlich werden lässt.

Grundsätzlich bleibt es aber zunächst dabei, dass der Modus in Bitcoin zwischen $92.000 nach unten und $100.000/102.000 technisch neutral bleibt und wir auf frische Impulse bzw. Break höher oder tiefer aus dieser Range warten sollten, bevor wir uns zu kurzfristigen Trades entscheiden.

Bitcoin Chartanalyse - Stunde

Bitcoin - Trading Setups:

Unter der $100.000 Marke bzw. der in den vergangenen Tagen etablierten Hochs um $102.000 möchte ich Bitcoin weiterhin weder Long, noch Short sein, wobei sich mein „Level of Interest“ in Bezug auf Short Engagements tatsächlich auf die Region um $92.000 beschränkt, wobei ich erst bei einem Break und unter Hold unterhalb Short sein wollen würde.

Long-Setup:

Sollte es zu einem zeitnahen Stint in Bitcoin in Gefilde um $102.000 kommen, wäre ein Momentum Long Trade in Bitcoin meinerseits erst dann in Bteracht zu ziehen, wenn es zu einer engen Konsolidierung zwischen 100.000 und 102.000 käme mit einem dann zunächst anzuvisierenden Ziel in Gefilden um die aktuellen Allzeithochs um $108.000.

Short-Setup:

In Bezug auf Short Trades gilt es aufmerksamer zu werden, jegliche, erneute Attacke auf die $92.000 Region und Ausbleiben klarer Käufer in diesen Gefilden, was sich bspw. in Form schwacher Bounces abzeichnen würde, würde interessant wenigstens für kurzfristige Momentum Short Trades bei einem Bruch unter $92.000.

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 11.01.25:

