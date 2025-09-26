Die Wall Street schloss gestern schwächer. Der S&P 500 verlor 0,50 %, der Nasdaq ebenfalls 0,5 %. Belastet wurden die Kurse durch robuste US-Konjunkturdaten und hawkishe Kommentare der US-Notenbanker, die die Wahrscheinlichkeit von baldigen Fed-Zinssenkungen verringerten. Das US-BIP für das zweite Quartal wurde auf 3,8 % nach oben revidiert (zuvor 3,3 %). Hinzu kamen niedrige Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und robuste Auftragseingänge bei langlebigen Gütern. Diese Daten stützen die Konjunktur – doch sie dämpfen die Erwartungen an baldige Lockerungen der Geldpolitik. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Gold und Devisen im Blick Trotz des stärkeren Dollars und reduzierter Zinssenkungshoffnungen zeigte sich Gold widerstandsfähig und legte um 0,3 % zu. Das Währungspaar EUR/USD rutschte unter die Marke von 1,17 und steuert damit auf den ersten Wochenrückgang nach drei Wochen in Folge mit Gewinnen zu. Handelsstreit und neue Zölle belasten Märkte US-Präsident Donald Trump kündigte einen 100 %-Zoll auf Marken- und Patentmedikamente an. Dies führte zu einem deutlichen Abverkauf bei Pharmawerten und ließ weltweit Sorgen im Gesundheitssektor aufkommen. Zusätzlich erhöhte Trump die Zölle auf Lkw und Möbel – ein weiterer Risikofaktor für die Börsen. Politische Unsicherheit: Haushaltsstreit in den USA Die Märkte sehen sich mit steigender Unsicherheit konfrontiert: Der Handelskonflikt flammt wieder auf, ein drohender US-Government Shutdown bis zum 30. September verunsichert Anleger, und die Berichtssaison beginnt. Das Weiße Haus wies Behörden bereits an, sich auf Zwangsurlaube vorzubereiten. Uneinigkeit innerhalb der Fed Innerhalb der Federal Reserve herrscht Uneinigkeit: Stephen Miran spricht sich für schnelle Zinssenkungen aus.

Michelle Bowman unterstützt weitere Schritte wegen Schwäche am Arbeitsmarkt.

Austan Goolsbee warnt hingegen vor tarifbedingter Inflation und lehnt schnelle Lockerungen ab. Rohöl und Energiepreise Der Ölpreis zeigte sich volatil: Nach anfänglichen Rücksetzern kletterte WTI-Öl über die Marke von 65 US-Dollar. Treiber sind Sorgen über mögliche Sanktionen gegen Russland sowie Einschränkungen auf dem russischen Binnenmarkt. Heute ist jedoch eine leichte Konsolidierung zu beobachten. Ausblick – Wichtige Daten im Fokus Im Mittelpunkt steht heute die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten um 14:30 Uhr dt. Zeit. Anleger erwarten Hinweise auf die weitere Geldpolitik und Marktbewegungen.

