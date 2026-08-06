Börse aktuell: Markt News zu DAX, S&P 500, Nasdaq, Gold und Öl

Die Börse aktuell wird von einer abwartenden Stimmung geprägt. Nach den Gewinnmitnahmen an der Wall Street zeigen sich die US-Futures kaum verändert, während asiatische Aktienmärkte deutlicher unter Druck geraten. Gleichzeitig richten Anleger ihren Blick auf neue Aussagen der US-Notenbank, geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten sowie die weitere Entwicklung bei Gold und Öl. Hier sind die wichtigsten Markt News des Tages.

Börse aktuell: Wall Street stabilisiert sich nach Gewinnmitnahmen

Nach den Kursverlusten des Vortages präsentieren sich die US-Index-Futures nahezu unverändert. Während der S&P 500 leicht um 0,05% zulegt und der Dow Jones 0,1% gewinnt, notiert der Nasdaq aufgrund anhaltender Schwäche im Technologiesektor 0,1% im Minus. Auch der Russell 2000 bewegt sich mit einem Plus von 0,03% kaum vom Fleck.

Die vorsichtige Entwicklung zeigt, dass Anleger nach der jüngsten Rallye zunächst auf neue Impulse warten.

Markt News: Asiatische Börsen beenden ihre Gewinnserie

Die asiatischen Aktienmärkte haben ihre viertägige Aufwärtsbewegung beendet. Belastet wurden die Börsen vor allem durch den Ausverkauf bei US-Technologieaktien und zunehmende Zweifel an der Rentabilität hoher KI-Investitionen.

Besonders deutlich fiel der Rückgang in Südkorea aus. Der Kospi verlor zeitweise mehr als 5%, während der japanische Nikkei 225 fast 2% nachgab. Auch die Börsen in Hongkong, Taiwan und Neuseeland schlossen schwächer. Lediglich Shanghai, Sydney und Singapur konnten leichte Gewinne verbuchen.

Halbleiterwerte geraten weltweit unter Druck

Enttäuschende Quartalszahlen der US-Speicherchip-Hersteller SanDisk und Western Digital belasteten den gesamten Halbleitersektor.

Zu den größten Verlierern gehörten:

Kioxia: über -10%

SK Hynix: -9,7%

Tokyo Electron: -7%

Samsung Electronics: -6,1%

SoftBank: -6%

Die Zahlen verstärken die Unsicherheit über die kurzfristigen Ertragsperspektiven im KI- und Speicherchip-Sektor.

Fed-Aussagen und Trump sorgen für Aufmerksamkeit

Laut einem Bericht des Wall Street Journal stehen US-Präsident Donald Trump und Fed-Chef Kevin Warsh regelmäßig in direktem telefonischen Kontakt. Die enge Kommunikation wirft erneut Fragen zur Unabhängigkeit der US-Notenbank auf.

Zusätzlich warnte die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, vor steigenden Inflationsrisiken. Sollte sich der aktuelle Preisauftrieb nicht als vorübergehend erweisen, könnte die Notenbank gezwungen sein, die Geldpolitik erneut deutlich zu straffen.

Australiens Handelsbilanz überrascht positiv

Australien meldete für Juni einen saisonbereinigten Handelsbilanzüberschuss, der um 4,296 Milliarden US-Dollar zunahm. Ausschlaggebend war ein kräftiger Exportanstieg von 9,6%, der vor allem auf höhere Goldexporte zurückzuführen ist. Gleichzeitig gingen die Importe leicht um 0,2% zurück.

Devisenmarkt bleibt ruhig

Am Devisenmarkt hat sich die zuvor erhöhte Volatilität deutlich abgeschwächt. Der US-Dollar-Index steigt leicht um 0,1%, während sich die wichtigsten G10-Währungen überwiegend innerhalb einer Handelsspanne von +/-0,1% bewegen. EUR/USD notiert weiterhin nahezu unverändert im Bereich von 1,1550.

Öl und Gold im Fokus der Markt News

Im Nahen Osten bleibt die Straße von Hormus ein wichtiger Unsicherheitsfaktor. Zwar haben Iran und Oman eine gemeinsame Transportroute vereinbart, doch Teheran macht eine vollständige Wiederöffnung weiterhin von einer Aufhebung der US-Seeblockade abhängig. Gleichzeitig weist der Iran Berichte über direkte Gespräche mit den USA zurück.

Am Ölmarkt nimmt die Volatilität weiter ab. Brent-Rohöl verliert rund 0,25% und notiert bei etwa 79 US-Dollar je Barrel. Gold setzt seine Aufwärtsbewegung fort und steigt den vierten Handelstag in Folge um 0,4% auf rund 4.260 US-Dollar je Feinunze. Silber bewegt sich kaum, während Platin mit einem Plus von rund 2% seine starke Rally aufgrund anhaltender Angebotsengpässe fortsetzt.

Experten Fazit: Börse aktuell bleibt von Vorsicht geprägt

Die Börse aktuell zeigt ein gemischtes Bild. Während die Wall Street nach den jüngsten Gewinnmitnahmen Stabilisierungstendenzen erkennen lässt, belasten schwache Halbleiterwerte und die Korrektur an Asiens Börsen die Stimmung. Gleichzeitig beobachten Investoren aufmerksam die Aussagen der Fed, geopolitische Entwicklungen sowie die weitere Entwicklung an den Rohstoffmärkten.

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FAQ

Warum fallen die asiatischen Börsen?

Vor allem der Ausverkauf im Technologiesektor sowie wachsende Zweifel an der Profitabilität von KI-Investitionen belasten die Märkte.

Warum stehen Halbleiteraktien unter Druck?

Schwache Quartalszahlen von SanDisk und Western Digital haben Sorgen über die Nachfrage und Margen im Speicherchip-Sektor verstärkt.

Welche Markt News bewegen Anleger heute?

Im Fokus stehen die Entwicklung an der Wall Street, Aussagen der US-Notenbank, geopolitische Risiken rund um die Straße von Hormus sowie die Preisentwicklung bei Gold und Öl.