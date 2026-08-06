Wirtschaftskalender heute: Börse heute mit DAX, US-Daten & Quartalszahlen

Das Wichtigste in Kürze Der Wirtschaftskalender wird heute von den Einzelhandelsumsätzen der Eurozone sowie den US-Arbeitsmarktdaten bestimmt.

wird heute von den Einzelhandelsumsätzen der Eurozone sowie den US-Arbeitsmarktdaten bestimmt. An der Börse heute stehen außerdem zahlreiche Quartalszahlen von Eli Lilly, Siemens und Deutsche Telekom im Fokus.

stehen außerdem zahlreiche Quartalszahlen von Eli Lilly, Siemens und Deutsche Telekom im Fokus. DAX, EUR/USD und Erdgas gehören heute zu den Märkten mit dem größten Bewegungspotenzial.

Der Wirtschaftskalender fällt heute vergleichsweise überschaubar aus. Dadurch richtet sich der Fokus an der Börse heute vor allem auf eine neue Runde wichtiger Quartalszahlen aus Europa und den USA. Nach den überraschend starken deutschen Industrieaufträgen rücken in Europa vor allem die Einzelhandelsumsätze der Eurozone in den Mittelpunkt. In den USA stehen mehrere Arbeitsmarktdaten, darunter die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der Challenger-Report, außerdem der EIA-Bericht zu den Erdgaslagerbeständen auf dem Programm. Nach den zuletzt deutlichen Kursschwankungen scheint sich die Stimmung an den Märkten zunächst etwas zu beruhigen. Allerdings könnten erneut starke US-Arbeitsmarktdaten die Erwartungen an eine restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank wieder anheizen. Wirtschaftskalender: Wichtige Veröffentlichungen aus Asien und Europa Deutschland: Industrieaufträge überraschen deutlich positiv Die deutschen Industrieaufträge für Juni lieferten eine klare positive Überraschung. Sie stiegen im Monatsvergleich um 3,1%, während Ökonomen lediglich mit einem Plus von 0,3% gerechnet hatten. Im Jahresvergleich beschleunigte sich das Wachstum auf 6,5% nach zuvor 4,5%. Die Zahlen liefern einen wichtigen Hoffnungsschimmer für die angeschlagene deutsche Industrie. Australien: Handelsbilanz dreht überraschend ins Plus Auch Australien überraschte mit starken Konjunkturdaten. Der Handelsbilanzüberschuss belief sich im Juni auf 1,93 Mrd. AUD. Analysten hatten dagegen mit einem Defizit von 1,1 Mrd. AUD gerechnet. Im Vormonat hatte das Defizit noch 2,37 Mrd. AUD betragen. USA: Fed-Mitglied Daly äußert sich zur Zinspolitik Während der asiatischen Sitzung standen Aussagen der Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, im Mittelpunkt. Sie äußerte sich zur weiteren Entwicklung der Zinspolitik sowie zur aktuellen Lage am US-Arbeitsmarkt. 📆 Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine heute (alle Angaben in deutscher Zeit) Uhrzeit Ereignis 08:00 Deutschland - Industrieaufträge saisonbereinigt im Monatsvergleich (Juni): 3,1% (Prognose: 0,3%, zuvor: 0,3%) 08:00 Deutschland - Industrieaufträge arbeitstäglich bereinigt im Jahresvergleich (Juni): 6,5% (zuvor: 4,5%) 11:00 Eurozone - Einzelhandelsumsätze saisonbereinigt im Monatsvergleich (Juni): Prognose 0,1%, zuvor 0,2% 11:00 Eurozone - Einzelhandelsumsätze arbeitstäglich bereinigt im Jahresvergleich (Juni): Prognose 0,9%, zuvor 1,6% 11:30 USA - Challenger-Report zu Stellenstreichungen (Juli) 14:30 USA - Produktivität außerhalb der Landwirtschaft (2. Quartal, vorläufig): Prognose 0,7%, zuvor 0,3% 14:30 USA - Lohnstückkosten (2. Quartal, vorläufig): Prognose 2,1%, zuvor 1,8% 14:30 USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Prognose 201.000, zuvor 197.000 16:00 USA - Großhandelslagerbestände im Monatsvergleich (Juni): Prognose 0,3%, zuvor 0,1% 16:30 USA - EIA-Erdgaslagerbestände: Prognose +30 Bcf, zuvor +28 Bcf 23:30 USA - Rede von Fed-Mitglied Alberto Musalem Quartalszahlen heute Wall Street Eli Lilly (vor Börsenbeginn) - Fokus auf die Entwicklung der Medikamente gegen Diabetes und Adipositas.

ConocoPhillips (vor Börsenbeginn) - wichtiger Gradmesser für den Energiesektor.

Gilead Sciences (nach Börsenschluss) Europa Deutsche Telekom

Siemens Börse heute: Diese drei Märkte stehen im Fokus DAX Der DAX startet mit Rückenwind in den Handel. Die überraschend starken Industrieaufträge könnten insbesondere Industrie- und Zyklikerwerte stützen. Zusätzliche Impulse liefern um 11:00 Uhr die Einzelhandelsumsätze der Eurozone. EUR/USD Das Währungspaar dürfte vor allem auf die US-Arbeitsmarktdaten reagieren. Nachdem bereits der ADP-Bericht deutlich stärker ausgefallen war als erwartet, könnten erneut robuste Daten die Zinserwartungen für die Fed steigen lassen und den US-Dollar unterstützen. Erdgas Um 16:30 Uhr richtet sich der Blick auf den EIA-Bericht zu den US-Erdgaslagerbeständen. In Verbindung mit der anhaltenden Sommerhitze in den USA und einer erhöhten Stromnachfrage könnten deutliche Abweichungen von den Erwartungen für erhöhte Volatilität am Erdgasmarkt sorgen. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB! FAQ Warum ist der Wirtschaftskalender heute wichtig? Weil mehrere Konjunkturdaten aus Europa und den USA veröffentlicht werden, die die Erwartungen an die Geldpolitik und die Entwicklung der Finanzmärkte beeinflussen können. Welche Daten bewegen die Börse heute besonders? Vor allem die Einzelhandelsumsätze der Eurozone, die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der EIA-Bericht zu den Erdgaslagerbeständen. Welche Unternehmen veröffentlichen heute Quartalszahlen? Zu den wichtigsten Unternehmen zählen Eli Lilly, ConocoPhillips, Gilead Sciences, Siemens und Deutsche Telekom.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.