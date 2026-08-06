DAX Prognose aktuell: Neue Rekordmarke abverkauft - Wie geht es heute im DAX weiter?

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.432 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte mit Aufnahme des Xetra Handels am Morgen direkt ein neues Allzeithoch, das nachfolgend direkt abverkauft worden ist. Erst gegen Mittag konnte sich der DAX stabilisieren und eine kleine Entlastungsbewegung abbilden, die aber auch keine sonderliche Substanz hatte. Am Nachmittag stellten sich erneute Gewinnmitnahmen ein, mit Xetra Schluss wurde das Tagestief formatiert. Nachbörslich konnte sich der Index moderat erholen. Der DAX ging bei 26.200 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

Der DAX bleibt trotz Gewinnmitnahmen im übergeordneten Aufwärtstrend.

Oberhalb der SMA20 und SMA50 bestehen Chancen auf einen erneuten Angriff auf das Allzeithoch.

Unterhalb der kurzfristigen Durchschnittslinien steigt das Risiko einer Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich der SMA200.

DAX aktuell: Rücksetzer nach neuem Allzeithoch

Der DAX startete am Mittwoch bei 26.432 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte kurz nach der Xetra-Eröffnung ein neues Allzeithoch bei 26.450 Punkten. Dieses Niveau konnte jedoch nicht gehalten werden. Gewinnmitnahmen sorgten bereits am Vormittag für deutlichen Verkaufsdruck. Erst zur Mittagszeit stabilisierte sich der deutsche Leitindex, ehe am Nachmittag erneut Verkäufer die Kontrolle übernahmen. Das Tagestief wurde zum Xetra-Schluss erreicht. Nachbörslich konnte sich der DAX leicht erholen und beendete den Handel bei 26.200 Punkten.

DAX aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Zum Xetra-Schluss hielten sich Gewinner und Verlierer die Waage:

Top-Gewinner

Fresenius +5,19%

Beiersdorf +5,10%

Bayer +2,37%

Schwächste Werte

Infineon -6,47%

Deutsche Post -3,49%

Continental -3,46%

DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart bleibt die kurzfristige Struktur grundsätzlich konstruktiv, auch wenn das neue Rekordhoch zunächst verkauft wurde.

Der DAX notiert aktuell:

SMA20: 26.217 Punkte

SMA50: 26.256 Punkte

Nach dem Allzeithoch fiel der Index zunächst unter die SMA20 und später auch unter die SMA50 zurück. Entscheidend wird nun sein, ob die Käufer den DAX per Stundenschluss wieder nachhaltig über die SMA50 zurückführen können.

Gelingt dies, rücken erneut folgende Ziele in den Fokus:

26.450 Punkte (Allzeithoch)

26.585 bis 26.600 Punkte

26.845 bis 26.860 Punkte

Sollte der DAX dagegen erneut unter die SMA20 fallen und anschließend den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verlieren, würde sich das kurzfristige Chartbild eintrüben. In diesem Fall könnte die Korrektur in Richtung der SMA200 bei aktuell 25.750 Punkten ausgeweitet werden.

Einschätzung Stundenchart: Bullisch

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DAX Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart bleibt das übergeordnete Bild positiv. Nach dem dynamischen Ausbruch über sämtliche relevanten gleitenden Durchschnitte hat sich der DAX mehrere Tage in einer Seitwärtsphase bewegt. Der kurzfristige Rücksetzer führte den Index zeitweise unter die SMA20, ehe diese wieder zurückerobert werden konnte.

Solange sich der DAX oberhalb der SMA20 bei derzeit 26.189 Punkten behauptet, bleibt der mittelfristige Aufwärtstrend intakt. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter diese Marke würde das Chartbild verschlechtern und eine Ausweitung der Korrektur bis zur SMA50 bei 25.793 Punkten wahrscheinlicher machen.

Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bullisch

DAX aktuell: Ausblick für Donnerstag

Der DAX startete heute bei 26.191 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index:

241 Punkte unter der ersten Vorbörse des Vortages

9 Punkte unter dem Schlusskurs vom Mittwochabend

Long-Szenario

Kann sich der DAX oberhalb von 26.191 Punkten etablieren, ergeben sich zunächst folgende Kursziele:

26.210 bis 26.212 Punkte

26.237 bis 26.239 Punkte

26.261 bis 26.263 Punkte

26.283 bis 26.285 Punkte

26.305 bis 26.307 Punkte

26.326 bis 26.328 Punkte

26.344 bis 26.346 Punkte

26.365 bis 26.367 Punkte

26.389 bis 26.391 Punkte

26.413 bis 26.415 Punkte

26.437 bis 26.439 Punkte

26.458 bis 26.460 Punkte

26.473 bis 26.475 Punkte

26.491 bis 26.493 Punkte

Oberhalb dieses Bereichs liegen weitere Ziele bei:

26.515 bis 26.517 Punkten

26.531 bis 26.533 Punkten

26.554 bis 26.556 Punkten

26.572 bis 26.574 Punkten

26.591 bis 26.593 Punkten

26.612 bis 26.614 Punkten

26.633 bis 26.635 Punkten

26.658 bis 26.660 Punkten

26.681 bis 26.683 Punkten

26.705 bis 26.707 Punkten

26.724 bis 26.726 Punkten

26.744 bis 26.746 Punkten

26.765 bis 26.767 Punkten

26.785 bis 26.787 Punkten

Short-Szenario

Scheitert der DAX an der Marke von 26.191 Punkten, rücken zunächst folgende Unterstützungen in den Fokus:

26.167 bis 26.165 Punkte

26.148 bis 26.146 Punkte

26.130 bis 26.128 Punkte

26.115 bis 26.113 Punkte

26.091 bis 26.089 Punkte

26.077 bis 26.075 Punkte

26.058 bis 26.056 Punkte

26.040 bis 26.038 Punkte

Darunter ergeben sich weitere Ziele bei:

26.024 bis 26.022 Punkten

26.008 bis 26.006 Punkten

25.985 bis 25.983 Punkten

25.968 bis 25.966 Punkten

25.947 bis 25.945 Punkten

25.929 bis 25.927 Punkten

25.908 bis 25.906 Punkten

25.884 bis 25.882 Punkten

25.864 bis 25.862 Punkten

25.844 bis 25.842 Punkten

25.821 bis 25.819 Punkten

25.798 bis 25.796 Punkten

25.769 bis 25.767 Punkten

25.745 bis 25.743 Punkten

Wichtige Widerstände

26.212 bis 26.216

26.244 bis 26.247

26.256

26.303 bis 26.344

26.444 bis 26.477

26.549

26.615

26.732

Wichtige Unterstützungen

26.189 bis 26.100

26.071

25.981

25.941

25.902

25.793

25.789

25.750

25.676

25.652

25.591

25.515

DAX Prognose für den heutigen Handelstag

Auf Basis unseres Handelssystems rechnen wir heute mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Handelstag.

Wahrscheinlichkeiten

Bullisches Szenario: 40%

Bärisches Szenario: 60%

Erwartete Tagesrange

26.346 / 26.491 bis 26.075 / 25.966 Punkte

Stimmung der Anleger

Der Fear-&-Greed-Index liegt aktuell bei 60 Punkten und signalisiert damit weiterhin Greed.

Zum Vergleich:

Vor einer Woche: 34 Punkte (Fear)

Vor einem Monat: 32 Punkte (Fear)

Vor einem Jahr: 55 Punkte (Neutral)

Damit hat sich die Marktstimmung innerhalb kurzer Zeit deutlich verbessert. Gleichzeitig nimmt mit steigender Euphorie das Risiko kurzfristiger Gewinnmitnahmen zu.

Experten Fazit: DAX aktuell und Prognose

Der DAX befindet sich trotz des Rücksetzers nach dem neuen Allzeithoch weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend. Kurzfristig richtet sich der Blick auf die SMA20 und SMA50. Gelingt die Rückkehr über diese Marken, bleibt das Rekordhoch das erste Ziel der Käufer. Fällt der Index dagegen nachhaltig unter die kurzfristigen Durchschnittslinien, dürfte sich die Konsolidierung zunächst in Richtung 25.750 Punkte ausweiten.

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Historisch betrachtet erhöhen sehr niedrige Werte unter 30 die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung nach oben. Aktuell befindet sich der Markt jedoch noch nicht in diesem Extrembereich.

FAQ

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?

Die kurzfristige DAX Prognose bleibt grundsätzlich bullisch. Kurzfristig überwiegt jedoch das Risiko einer Seitwärts- bis Abwärtsbewegung. Die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario liegt aktuell bei 60%.

Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im DAX?

Die wichtigsten Unterstützungen befinden sich bei 26.189 Punkten, 26.071 Punkten sowie im Bereich der SMA50 bei 25.793 Punkten und der SMA200 bei 25.750 Punkten.

Was ist für den DAX aktuell entscheidend?

Entscheidend ist, ob der DAX die SMA20 und SMA50 kurzfristig zurückerobern kann. Gelingt dies, rückt das Allzeithoch wieder in den Fokus. Andernfalls dürfte sich die laufende Konsolidierung fortsetzen.