DAX Prognose aktuell: Neue Rekordmarke abverkauft - Wie geht es heute im DAX weiter?

- Der DAX bleibt trotz Gewinnmitnahmen im übergeordneten Aufwärtstrend.
- Oberhalb der SMA20 und SMA50 bestehen Chancen auf einen erneuten Angriff auf das Allzeithoch.
- Unterhalb der kurzfristigen Durchschnittslinien steigt das Risiko einer Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich der SMA200.
- Der DAX bleibt trotz Gewinnmitnahmen im übergeordneten Aufwärtstrend.
- Oberhalb der SMA20 und SMA50 bestehen Chancen auf einen erneuten Angriff auf das Allzeithoch.
- Unterhalb der kurzfristigen Durchschnittslinien steigt das Risiko einer Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich der SMA200.
Der DAX ist gestern Morgen bei 26.432 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte mit Aufnahme des Xetra Handels am Morgen direkt ein neues Allzeithoch, das nachfolgend direkt abverkauft worden ist. Erst gegen Mittag konnte sich der DAX stabilisieren und eine kleine Entlastungsbewegung abbilden, die aber auch keine sonderliche Substanz hatte. Am Nachmittag stellten sich erneute Gewinnmitnahmen ein, mit Xetra Schluss wurde das Tagestief formatiert. Nachbörslich konnte sich der Index moderat erholen. Der DAX ging bei 26.200 Punkten aus dem Tageshandel.
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🚀 3 Key Takeaways
- Der DAX bleibt trotz Gewinnmitnahmen im übergeordneten Aufwärtstrend.
- Oberhalb der SMA20 und SMA50 bestehen Chancen auf einen erneuten Angriff auf das Allzeithoch.
- Unterhalb der kurzfristigen Durchschnittslinien steigt das Risiko einer Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich der SMA200.
DAX aktuell: Rücksetzer nach neuem Allzeithoch
Der DAX startete am Mittwoch bei 26.432 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte kurz nach der Xetra-Eröffnung ein neues Allzeithoch bei 26.450 Punkten. Dieses Niveau konnte jedoch nicht gehalten werden. Gewinnmitnahmen sorgten bereits am Vormittag für deutlichen Verkaufsdruck. Erst zur Mittagszeit stabilisierte sich der deutsche Leitindex, ehe am Nachmittag erneut Verkäufer die Kontrolle übernahmen. Das Tagestief wurde zum Xetra-Schluss erreicht. Nachbörslich konnte sich der DAX leicht erholen und beendete den Handel bei 26.200 Punkten.
DAX aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick
Zum Xetra-Schluss hielten sich Gewinner und Verlierer die Waage:
Top-Gewinner
- Fresenius +5,19%
- Beiersdorf +5,10%
- Bayer +2,37%
Schwächste Werte
- Infineon -6,47%
- Deutsche Post -3,49%
- Continental -3,46%
DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart bleibt die kurzfristige Struktur grundsätzlich konstruktiv, auch wenn das neue Rekordhoch zunächst verkauft wurde.
Der DAX notiert aktuell:
- SMA20: 26.217 Punkte
- SMA50: 26.256 Punkte
Nach dem Allzeithoch fiel der Index zunächst unter die SMA20 und später auch unter die SMA50 zurück. Entscheidend wird nun sein, ob die Käufer den DAX per Stundenschluss wieder nachhaltig über die SMA50 zurückführen können.
Gelingt dies, rücken erneut folgende Ziele in den Fokus:
- 26.450 Punkte (Allzeithoch)
- 26.585 bis 26.600 Punkte
- 26.845 bis 26.860 Punkte
Sollte der DAX dagegen erneut unter die SMA20 fallen und anschließend den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verlieren, würde sich das kurzfristige Chartbild eintrüben. In diesem Fall könnte die Korrektur in Richtung der SMA200 bei aktuell 25.750 Punkten ausgeweitet werden.
Einschätzung Stundenchart: Bullisch
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DAX Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart bleibt das übergeordnete Bild positiv. Nach dem dynamischen Ausbruch über sämtliche relevanten gleitenden Durchschnitte hat sich der DAX mehrere Tage in einer Seitwärtsphase bewegt. Der kurzfristige Rücksetzer führte den Index zeitweise unter die SMA20, ehe diese wieder zurückerobert werden konnte.
Solange sich der DAX oberhalb der SMA20 bei derzeit 26.189 Punkten behauptet, bleibt der mittelfristige Aufwärtstrend intakt. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter diese Marke würde das Chartbild verschlechtern und eine Ausweitung der Korrektur bis zur SMA50 bei 25.793 Punkten wahrscheinlicher machen.
Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bullisch
DAX aktuell: Ausblick für Donnerstag
Der DAX startete heute bei 26.191 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index:
- 241 Punkte unter der ersten Vorbörse des Vortages
- 9 Punkte unter dem Schlusskurs vom Mittwochabend
Long-Szenario
Kann sich der DAX oberhalb von 26.191 Punkten etablieren, ergeben sich zunächst folgende Kursziele:
- 26.210 bis 26.212 Punkte
- 26.237 bis 26.239 Punkte
- 26.261 bis 26.263 Punkte
- 26.283 bis 26.285 Punkte
- 26.305 bis 26.307 Punkte
- 26.326 bis 26.328 Punkte
- 26.344 bis 26.346 Punkte
- 26.365 bis 26.367 Punkte
- 26.389 bis 26.391 Punkte
- 26.413 bis 26.415 Punkte
- 26.437 bis 26.439 Punkte
- 26.458 bis 26.460 Punkte
- 26.473 bis 26.475 Punkte
- 26.491 bis 26.493 Punkte
Oberhalb dieses Bereichs liegen weitere Ziele bei:
- 26.515 bis 26.517 Punkten
- 26.531 bis 26.533 Punkten
- 26.554 bis 26.556 Punkten
- 26.572 bis 26.574 Punkten
- 26.591 bis 26.593 Punkten
- 26.612 bis 26.614 Punkten
- 26.633 bis 26.635 Punkten
- 26.658 bis 26.660 Punkten
- 26.681 bis 26.683 Punkten
- 26.705 bis 26.707 Punkten
- 26.724 bis 26.726 Punkten
- 26.744 bis 26.746 Punkten
- 26.765 bis 26.767 Punkten
- 26.785 bis 26.787 Punkten
Short-Szenario
Scheitert der DAX an der Marke von 26.191 Punkten, rücken zunächst folgende Unterstützungen in den Fokus:
- 26.167 bis 26.165 Punkte
- 26.148 bis 26.146 Punkte
- 26.130 bis 26.128 Punkte
- 26.115 bis 26.113 Punkte
- 26.091 bis 26.089 Punkte
- 26.077 bis 26.075 Punkte
- 26.058 bis 26.056 Punkte
- 26.040 bis 26.038 Punkte
Darunter ergeben sich weitere Ziele bei:
- 26.024 bis 26.022 Punkten
- 26.008 bis 26.006 Punkten
- 25.985 bis 25.983 Punkten
- 25.968 bis 25.966 Punkten
- 25.947 bis 25.945 Punkten
- 25.929 bis 25.927 Punkten
- 25.908 bis 25.906 Punkten
- 25.884 bis 25.882 Punkten
- 25.864 bis 25.862 Punkten
- 25.844 bis 25.842 Punkten
- 25.821 bis 25.819 Punkten
- 25.798 bis 25.796 Punkten
- 25.769 bis 25.767 Punkten
- 25.745 bis 25.743 Punkten
Wichtige Widerstände
- 26.212 bis 26.216
- 26.244 bis 26.247
- 26.256
- 26.303 bis 26.344
- 26.444 bis 26.477
- 26.549
- 26.615
- 26.732
Wichtige Unterstützungen
- 26.189 bis 26.100
- 26.071
- 25.981
- 25.941
- 25.902
- 25.793
- 25.789
- 25.750
- 25.676
- 25.652
- 25.591
- 25.515
DAX Prognose für den heutigen Handelstag
Auf Basis unseres Handelssystems rechnen wir heute mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Handelstag.
Wahrscheinlichkeiten
- Bullisches Szenario: 40%
- Bärisches Szenario: 60%
Erwartete Tagesrange
26.346 / 26.491 bis 26.075 / 25.966 Punkte
Stimmung der Anleger
Der Fear-&-Greed-Index liegt aktuell bei 60 Punkten und signalisiert damit weiterhin Greed.
Zum Vergleich:
- Vor einer Woche: 34 Punkte (Fear)
- Vor einem Monat: 32 Punkte (Fear)
- Vor einem Jahr: 55 Punkte (Neutral)
Damit hat sich die Marktstimmung innerhalb kurzer Zeit deutlich verbessert. Gleichzeitig nimmt mit steigender Euphorie das Risiko kurzfristiger Gewinnmitnahmen zu.
Experten Fazit: DAX aktuell und Prognose
Der DAX befindet sich trotz des Rücksetzers nach dem neuen Allzeithoch weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend. Kurzfristig richtet sich der Blick auf die SMA20 und SMA50. Gelingt die Rückkehr über diese Marken, bleibt das Rekordhoch das erste Ziel der Käufer. Fällt der Index dagegen nachhaltig unter die kurzfristigen Durchschnittslinien, dürfte sich die Konsolidierung zunächst in Richtung 25.750 Punkte ausweiten.
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Historisch betrachtet erhöhen sehr niedrige Werte unter 30 die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung nach oben. Aktuell befindet sich der Markt jedoch noch nicht in diesem Extrembereich.
FAQ
Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?
Die kurzfristige DAX Prognose bleibt grundsätzlich bullisch. Kurzfristig überwiegt jedoch das Risiko einer Seitwärts- bis Abwärtsbewegung. Die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario liegt aktuell bei 60%.
Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im DAX?
Die wichtigsten Unterstützungen befinden sich bei 26.189 Punkten, 26.071 Punkten sowie im Bereich der SMA50 bei 25.793 Punkten und der SMA200 bei 25.750 Punkten.
Was ist für den DAX aktuell entscheidend?
Entscheidend ist, ob der DAX die SMA20 und SMA50 kurzfristig zurückerobern kann. Gelingt dies, rückt das Allzeithoch wieder in den Fokus. Andernfalls dürfte sich die laufende Konsolidierung fortsetzen.
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