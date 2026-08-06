Nasdaq 100 Prognose: Analyse und Ausblick für den 06.08.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.873 Punkten. Der Index gab am Morgen zunächst moderat nach, konnte sich dann bis zum Nachmittag in einer Seitwärtsbox halten. Das Tageshoch formatierte der Index mit Aufnahme des offiziellen Handels. Dieses wurde nachfolgend direkt abverkauft. Es ging zunächst in den Bereich der 29.750/600 Punkte zurück, zum Handelsschluss wurde das Tagestief dynamisch formatiert. Der Nasdaq ging im Bereich des Tagestiefs aus dem Tageshandel.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt trotz des Rücksetzers leicht bullisch.

Die SMA50 entscheidet kurzfristig über Erholung oder Fortsetzung der Korrektur.

Oberhalb von 30.120 Punkten würde sich das Chartbild deutlich verbessern.

Die Nasdaq 100 Prognose für den 06.08.2026 bleibt trotz der deutlichen Schwäche des Vortages konstruktiv. Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch oberhalb von 29.900 Punkten setzte der Technologieindex im regulären Handel kräftig zurück und schloss nahe seines Tagestiefs. Aus charttechnischer Sicht richtet sich der Blick nun auf die SMA50 als kurzfristig entscheidende Unterstützung. Ob daraus eine neue Aufwärtsbewegung entsteht oder sich die Korrektur ausweitet, zeigt die folgende Nasdaq 100 Analyse.

Nasdaq 100 Rückblick

Der Nasdaq 100 startete am Mittwoch bei 29.873 Punkten in den Handel. Nach einem moderaten Rücksetzer stabilisierte sich der Index zunächst über Stunden in einer engen Seitwärtsphase. Mit Beginn des offiziellen US-Handels wurde bei 29.965 Punkten das Tageshoch markiert, ehe deutliche Gewinnmitnahmen einsetzten.

Im weiteren Verlauf beschleunigte sich die Abwärtsbewegung. Der Index fiel zunächst bis in den Bereich von 29.600 Punkten und setzte seine Verluste bis zum Handelsschluss fort. Mit 29.500 Punkten beendete der Nasdaq 100 den Handel nahezu auf Tagestief.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Im Stundenchart konnte sich der Nasdaq zunächst an der SMA20 stabilisieren. Im Verlauf des Nachmittags wurde diese Durchschnittslinie jedoch aufgegeben. Der Rückgang führte den Index bis an die SMA50, die aktuell bei rund 29.520 Punkten verläuft und bislang als Unterstützung fungiert.

Für die kurzfristige Entwicklung bleibt diese Marke entscheidend.

Kann sich der Nasdaq 100 wieder nachhaltig über die SMA50 schieben, rückt anschließend die SMA20 in den Fokus. Erst ein dynamischer Ausbruch mit bestätigten Stundenschlusskursen oberhalb dieser Durchschnittslinie würde das kurzfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen.

In diesem Fall wären zunächst das Hoch des Vortages sowie anschließend die Bereiche um 30.120 Punkte und 30.400 Punkte realistische Kursziele.

Scheitert der Index dagegen an der SMA50 und fällt erneut darunter zurück, dürfte sich die Korrektur ausweiten. In diesem Szenario könnte mittelfristig sogar die SMA200 bei aktuell rund 28.460 Punkten angesteuert werden.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bullisch bis neutral.

Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Im übergeordneten Zeitfenster bleibt das Chartbild trotz der jüngsten Konsolidierung positiv. Nachdem der Nasdaq 100 im Juli zweimal an der SMA200 gescheitert war, setzte zunächst eine größere Korrektur ein. Erst im Bereich des 23,6%-Fibonacci-Retracements gelang die Stabilisierung. Anschließend konnte der Index sowohl die SMA20 als auch die SMA50 zurückerobern und schließlich auch die SMA200 überwinden.

Damit bleibt der mittelfristige Trend weiterhin aufwärtsgerichtet. Solange der Nasdaq 100 oberhalb der SMA20 notiert, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung. Sollte es zu erneuten Rücksetzern kommen, könnten zunächst die SMA20 und anschließend die SMA200 als wichtige Unterstützungen dienen. Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA200 würde das positive Gesamtbild jedoch deutlich eintrüben.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bullisch.

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq 100 notiert am Donnerstagmorgen bei 29.477 Punkten und damit rund 396 Punkte unter dem Vortagesniveau.

Bullisches Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 29.477 Punkten behaupten, rücken zunächst die Bereiche um 29.520 Punkte, 29.590 Punkte und 29.740 Punkte in den Fokus.

Darüber liegen die nächsten charttechnischen Ziele bei:

29.965 Punkten

30.120 Punkten

30.400 Punkten

Ein nachhaltiger Ausbruch über 30.120 Punkte würde das kurzfristige Kaufsignal deutlich bestätigen.

Bärisches Szenario

Fällt der Nasdaq 100 dagegen unter 29.477 Punkte zurück, könnten zunächst die Unterstützungen bei:

29.390 Punkten

29.300 Punkten

29.210 Punkten

angelaufen werden.

Unterhalb dieser Zone dürfte sich die Korrektur bis in den Bereich zwischen 29.070 und 28.990 Punkten ausdehnen. Bleibt auch dort keine Stabilisierung aus, rückt die SMA200 im Stundenchart wieder stärker in den Fokus.

Wichtige Widerstände

29.486 Punkte

29.520 bis 29.591 Punkte

29.965 Punkte

30.121 Punkte

30.397 Punkte

30.554 Punkte

30.783 Punkte

Wichtige Unterstützungen

29.459 Punkte

29.278 Punkte

29.177 Punkte

28.922 Punkte

28.343 bis 28.324 Punkte

28.205 Punkte

Experten Fazit der Nasdaq 100 Analyse

Die technische Ausgangslage bleibt trotz des schwachen Vortages insgesamt konstruktiv. Entscheidend wird sein, ob die Käufer die SMA50 erneut verteidigen können. Gelingt dies, bestehen gute Chancen auf eine Erholung in Richtung 30.000 Punkte und darüber hinaus.

Scheitert der Nasdaq 100 dagegen an dieser Unterstützung, dürfte sich die laufende Korrektur zunächst fortsetzen. Insgesamt überwiegt aktuell jedoch leicht das bullische Szenario.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 55%

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 45%

Erwartete Tagesrange: 29.286 bis 29.798 Punkte.

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FAQ

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt leicht positiv. Solange die SMA50 verteidigt wird, bestehen Chancen auf eine Erholung in Richtung 30.000 Punkte.

Welche Marken sind heute besonders wichtig?

Auf der Oberseite stehen 29.965 und 30.120 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 29.459 und 29.278 Punkten.

Ist die Nasdaq 100 Analyse derzeit bullisch oder bärisch?

Kurzfristig ist die Nasdaq 100 Analyse bullisch bis neutral. Im übergeordneten Chart bleibt der Trend weiterhin bullisch, solange wichtige gleitende Durchschnitte gehalten werden.