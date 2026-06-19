Börse Aktuell: Markt News zu Aktien, DAX, Nasdaq & Gold

Die wichtigsten Markt News zum Wochenausklang: Nach der starken Rallye vom Vortag geraten die globalen Aktienmärkte wieder unter Druck. Geopolitische Unsicherheiten rund um die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran belasten die Stimmung, während Anleger bei Aktien, Währungen und Rohstoffen zunehmend vorsichtiger agieren. Hier sind die wichtigsten Entwicklungen der Börse aktuell.

Börse Aktuell: US-Aktien geben Gewinne wieder ab

Die US-Futures notieren vorbörslich deutlich schwächer. Die Hoffnung auf eine nachhaltige Entspannung im Nahen Osten schwindet, nachdem Teheran laut iranischen Medien zunächst die Umsetzung des jüngsten Memorandums of Understanding überprüfen möchte, bevor weitere Gespräche stattfinden.

Besonders schwach präsentieren sich Technologiewerte:

Nasdaq-Futures: -1,0%

S&P 500-Futures: -0,7%

Dow Jones-Futures: -0,45%

Russell 2000-Futures: -0,9%

Auch in Europa bleibt die Risikobereitschaft begrenzt. Die Futures auf den Euro Stoxx 50 bewegen sich nahezu unverändert.

Markt News aus Asien: Gewinnmitnahmen nach Rekordständen

Die asiatischen Aktienmärkte konnten ihre anfänglichen Gewinne nicht halten. Nach den starken Vorgaben der Wall Street erreichten mehrere Indizes zunächst neue Höchststände, bevor umfangreiche Gewinnmitnahmen einsetzten.

KOSPI dreht nach Rekordhoch ins Minus

Der südkoreanische KOSPI markierte zwischenzeitlich ein Rekordhoch bei 9.385 Punkten, schloss jedoch 0,6% schwächer.

Zu den größten Verlierern gehörten:

Samsung Electronics: -2,0%

Hyundai Motor: -1,0%

SK Hynix konnte einen Großteil seiner frühen Gewinne ebenfalls nicht verteidigen.

Nikkei und ASX 200 unter Druck

Der japanische Nikkei 225 reduzierte seine Gewinne deutlich. Die Futures notieren aktuell rund 1,3% im Minus. In Australien belasteten negative Nachrichten vom Bergbaukonzern BHP den Markt. Die Futures auf den ASX 200 verlieren 0,5%.

Börse Aktuell: Japanische Inflationsdaten im Fokus

Japan veröffentlichte neue Inflationsdaten, die weiterhin unter dem Zielwert der Bank of Japan liegen.

VPI stieg im Jahresvergleich auf 1,5% (Prognose: 1,4%)

Kern-VPI stieg im Jahresvergleich um 1,4%

Kern-Kern-VPI lag im Jahresvergleich bei 1,8%

Die vergleichsweise niedrige Inflation wird weiterhin durch staatliche Energie- und Kraftstoffsubventionen gestützt. Trotz der moderaten Daten erwarten die Finanzmärkte weiterhin eine weitere Zinserhöhung der Bank of Japan bis Jahresende. Ausschlaggebend dafür sind steigende Produzentenpreise, höhere Lebensmittelpreise und die anhaltende Yen-Schwäche.

Markt News: Politische Entwicklungen sorgen für Unsicherheit

Zusätzliche Unsicherheit kommt aus dem geopolitischen Umfeld. US-Vizepräsident JD Vance verschob seine geplante Reise in die Schweiz, wo technische Gespräche mit iranischen Vertretern stattfinden sollten. Gleichzeitig verschärfen neue militärische Spannungen im Libanon die Lage. Die Entwicklungen könnten die jüngsten diplomatischen Fortschritte zwischen den USA und dem Iran erneut gefährden. In Großbritannien gewann Andy Burnham die Nachwahl im Wahlkreis Makerfield deutlich. Sein Erfolg wird als möglicher Auftakt für eine spätere Herausforderung der Parteiführung von Premierminister Keir Starmer gewertet.

Devisenmarkt: US-Dollar bleibt stark

Am Devisenmarkt setzt sich die Stärke des US-Dollars fort.

Wichtige Bewegungen:

EUR/USD fällt um 0,3% auf 1,1422

USD/CHF steigt um 0,6%

GBP/CHF legt um 0,3% zu

Besonders im Fokus bleibt der japanische Yen. Die Währung fiel zeitweise auf 161,80 Yen je US-Dollar und erreichte damit den schwächsten Stand seit Juli 2024.

Trotz jüngster Zinserhöhungen durch die Bank of Japan wächst die Sorge vor möglichen Interventionen der japanischen Regierung am Devisenmarkt.

Börse Aktuell: Gold und Silber geraten unter Verkaufsdruck

Die Stärke des US-Dollars belastet die Edelmetalle erheblich. Gold-Futures verlieren 1,9% und fallen auf 4.130 USD je Feinunze. Silber steht noch stärker unter Druck und gibt 3,4% auf 63,50 USD je Feinunze nach. Steigende Realrenditen und die anhaltende Dollar-Stärke sorgen derzeit für ein schwieriges Umfeld für Edelmetalle.

Ölmarkt bleibt vor dem Wochenende stabil

An den Energiemärkten hat sich die Volatilität deutlich beruhigt.

Brent-Öl steigt leicht um 0,7% auf 79,80 USD je Barrel

Erdgas notiert 0,15% schwächer

Die jüngsten diplomatischen Fortschritte zwischen den USA und dem Iran haben die geopolitische Risikoprämie an den Rohstoffmärkten vorerst reduziert.

Fazit: Börse Aktuell bleibt von Geopolitik geprägt

Die aktuellen Markt News zeigen, dass geopolitische Entwicklungen weiterhin der wichtigste Treiber für die Finanzmärkte bleiben. Nach der starken Erholung vom Vortag dominieren wieder Gewinnmitnahmen und Risikoaversion. Anleger beobachten insbesondere die Entwicklungen im Nahen Osten, die weitere Richtung für DAX, S&P 500, Nasdaq und Dow Jones sowie für Gold und Öl vorgeben könnten.

SO SEHEN SIEGER AUS!