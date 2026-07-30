Nasdaq 100 Prognose heute (30.07.2026): Bärische Nasdaq 100 Analyse - Wichtige Unterstützungen im Fokus

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 27.668 Punkten. Der Index konnte sich gestern im Handelsverlauf bis Mittag moderat erholen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag gaben die Notierungen weiter nach. Es stellte sich am Abend zwar eine dynamische Entlastungsbewegung ein, die das Tageshoch des Vortags knapp verfehlte, direkt nachfolgend aber abverkauft worden ist. Es ging bis zum Handelsschluss abwärts.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch, solange SMA20 und SMA50 nicht zurückerobert werden.

Unter 27.365 Punkten steigt das Risiko einer Ausweitung der Abwärtsbewegung in Richtung 26.900 Punkte.

Das übergeordnete Chartbild verbessert sich erst bei einer nachhaltigen Etablierung oberhalb der SMA50.

Der Nasdaq 100 startete am Mittwoch bei 27.668 Punkten in den Handel. Nach einer zunächst moderaten Erholung bis zum Mittag überwogen im weiteren Tagesverlauf erneut die Verkäufer. Mit Beginn des US-Handels weitete sich die Schwäche aus. Eine dynamische Erholungsbewegung am Abend scheiterte knapp am Vortageshoch und wurde anschließend vollständig abverkauft. Erst im frühen Donnerstaghandel konnte sich der Technologieindex wieder stabilisieren.

Für die heutige Nasdaq 100 Prognose bleibt das kurzfristige Chartbild angeschlagen. Solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden, besitzen die Bären weiterhin die besseren Argumente.

Nasdaq 100 Analyse: Stundenchart bleibt bärisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notiert der Nasdaq 100 weiterhin unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Zwar konnte sich der Index zwischenzeitlich oberhalb der SMA20 stabilisieren, ein Anstieg bis zur SMA50 gelang jedoch nicht. Die anschließende Verkaufswelle führte den Markt erneut unter das 23,6%-Fibonacci-Retracement.

Für eine nachhaltige Verbesserung des kurzfristigen Chartbildes müssten die Käufer

das 23,6%-Retracement verteidigen,

die SMA20 zurückerobern,

anschließend auch die SMA50 überwinden und

den Ausbruch per Stundenschluss bestätigen.

Solange dies nicht gelingt, bleibt die Nasdaq 100 Analyse kurzfristig bärisch. Ein Rückfall unter das aktuelle Unterstützungsniveau könnte den Weg in Richtung 26.885/26.870 Punkte sowie später 26.495/26.470 Punkte eröffnen.

Kurzfristige Einschätzung: bärisch

YouTube Trading Videos

Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch das mittelfristige Bild spricht derzeit für Vorsicht. Der Nasdaq 100 scheiterte zuletzt zweimal an der SMA200. Zwar gelang jeweils ein kurzfristiger Ausbruch über diese Durchschnittslinie, nachhaltige Anschlusskäufe blieben jedoch aus. Im Anschluss wurden sowohl die SMA20 als auch die SMA50 unterschritten. Eine zwischenzeitliche Erholung reichte lediglich bis an die SMA20, bevor erneut Verkaufsdruck aufkam. Aktuell notiert der Nasdaq 100 klar unter der SMA20. Solange sich daran nichts ändert, bleibt die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursverluste erhöht. Erst eine nachhaltige Rückkehr über die SMA50 würde das mittelfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen.

Übergeordnete Einschätzung: bärisch

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq 100 notiert am Donnerstagmorgen bei 27.365 Punkten und damit rund 303 Punkte unter dem Vortagesniveau.

Bullisches Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 27.365 Punkten behaupten, liegen die nächsten Kursziele bei:

27.378-27.380 Punkten

27.401-27.403 Punkten

27.425-27.427 Punkten

27.467-27.469 Punkten

27.515-27.517 Punkten

27.561-27.563 Punkten

Darüber rücken die Widerstände bei:

27.665-27.667 Punkten

27.705-27.707 Punkten

27.758-27.760 Punkten

27.804-27.806 Punkten

27.845-27.847 Punkten

27.895-27.897 Punkten

in den Fokus.

Bärisches Szenario

Scheitert der Nasdaq 100 an der Marke von 27.365 Punkten, könnten folgende Unterstützungen angesteuert werden:

27.344-27.342 Punkte

27.319-27.317 Punkte

27.279-27.277 Punkte

27.220-27.218 Punkte

27.158-27.156 Punkte

27.097-27.095 Punkte

27.055-27.053 Punkte

Unterhalb dieser Zone wären weitere Abgaben bis:

26.995-26.993 Punkten

26.959-26.957 Punkten

26.918-26.916 Punkten

26.895-26.893 Punkten

26.858-26.856 Punkten

26.808-26.806 Punkten

26.698-26.696 Punkten

denkbar.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

27.416-27.493 Punkte

27.671 Punkte

27.795 Punkte

28.046 Punkte

28.382 Punkte

28.435 Punkte

28.518-28.580 Punkte

Unterstützungen

27.060 Punkte

26.994-27.006 Punkte

26.873 Punkte

26.432 Punkte

Fazit der Nasdaq 100 Prognose

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt überwiegend negativ. Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart dominieren weiterhin die Verkäufer. Erst ein nachhaltiger Anstieg über SMA20 und SMA50 würde das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen.

Für den heutigen Handel rechnen wir mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Verlauf.

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 40%

Bärisches Szenario: 60%

Erwartete Tagesrange: 27.446 bis 27.686 Punkte sowie 27.095 bis 26.856 Punkte

ONLINE-BROKER WAHL 2026

Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

XTB setzt auf deine Stimme!

setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern

FAQ (SEO)

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch. Solange der Index unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert, überwiegen die Risiken weiterer Kursverluste.

Welche Marken sind heute im Nasdaq 100 entscheidend?

Auf der Oberseite steht die Zone um 27.671 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 27.060 sowie 26.994 bis 26.873 Punkten.

Wie fällt die aktuelle Nasdaq 100 Analyse aus?

Die Nasdaq 100 Analyse zeigt sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart ein bärisches Bild. Erst eine nachhaltige Rückkehr über SMA20 und SMA50 würde das Chartbild deutlich verbessern.