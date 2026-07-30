Nasdaq 100 Prognose heute (30.07.2026): Bärische Nasdaq 100 Analyse - Wichtige Unterstützungen im Fokus

- Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch, solange SMA20 und SMA50 nicht zurückerobert werden.
- Unter 27.365 Punkten steigt das Risiko einer Ausweitung der Abwärtsbewegung in Richtung 26.900 Punkte.
- Das übergeordnete Chartbild verbessert sich erst bei einer nachhaltigen Etablierung oberhalb der SMA50.
- Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch, solange SMA20 und SMA50 nicht zurückerobert werden.
- Unter 27.365 Punkten steigt das Risiko einer Ausweitung der Abwärtsbewegung in Richtung 26.900 Punkte.
- Das übergeordnete Chartbild verbessert sich erst bei einer nachhaltigen Etablierung oberhalb der SMA50.
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 27.668 Punkten. Der Index konnte sich gestern im Handelsverlauf bis Mittag moderat erholen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag gaben die Notierungen weiter nach. Es stellte sich am Abend zwar eine dynamische Entlastungsbewegung ein, die das Tageshoch des Vortags knapp verfehlte, direkt nachfolgend aber abverkauft worden ist. Es ging bis zum Handelsschluss abwärts.
► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways
- Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch, solange SMA20 und SMA50 nicht zurückerobert werden.
- Unter 27.365 Punkten steigt das Risiko einer Ausweitung der Abwärtsbewegung in Richtung 26.900 Punkte.
- Das übergeordnete Chartbild verbessert sich erst bei einer nachhaltigen Etablierung oberhalb der SMA50.
Der Nasdaq 100 startete am Mittwoch bei 27.668 Punkten in den Handel. Nach einer zunächst moderaten Erholung bis zum Mittag überwogen im weiteren Tagesverlauf erneut die Verkäufer. Mit Beginn des US-Handels weitete sich die Schwäche aus. Eine dynamische Erholungsbewegung am Abend scheiterte knapp am Vortageshoch und wurde anschließend vollständig abverkauft. Erst im frühen Donnerstaghandel konnte sich der Technologieindex wieder stabilisieren.
Für die heutige Nasdaq 100 Prognose bleibt das kurzfristige Chartbild angeschlagen. Solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden, besitzen die Bären weiterhin die besseren Argumente.
Nasdaq 100 Analyse: Stundenchart bleibt bärisch
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notiert der Nasdaq 100 weiterhin unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Zwar konnte sich der Index zwischenzeitlich oberhalb der SMA20 stabilisieren, ein Anstieg bis zur SMA50 gelang jedoch nicht. Die anschließende Verkaufswelle führte den Markt erneut unter das 23,6%-Fibonacci-Retracement.
Für eine nachhaltige Verbesserung des kurzfristigen Chartbildes müssten die Käufer
- das 23,6%-Retracement verteidigen,
- die SMA20 zurückerobern,
- anschließend auch die SMA50 überwinden und
- den Ausbruch per Stundenschluss bestätigen.
Solange dies nicht gelingt, bleibt die Nasdaq 100 Analyse kurzfristig bärisch. Ein Rückfall unter das aktuelle Unterstützungsniveau könnte den Weg in Richtung 26.885/26.870 Punkte sowie später 26.495/26.470 Punkte eröffnen.
Kurzfristige Einschätzung: bärisch
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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch das mittelfristige Bild spricht derzeit für Vorsicht. Der Nasdaq 100 scheiterte zuletzt zweimal an der SMA200. Zwar gelang jeweils ein kurzfristiger Ausbruch über diese Durchschnittslinie, nachhaltige Anschlusskäufe blieben jedoch aus. Im Anschluss wurden sowohl die SMA20 als auch die SMA50 unterschritten. Eine zwischenzeitliche Erholung reichte lediglich bis an die SMA20, bevor erneut Verkaufsdruck aufkam. Aktuell notiert der Nasdaq 100 klar unter der SMA20. Solange sich daran nichts ändert, bleibt die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursverluste erhöht. Erst eine nachhaltige Rückkehr über die SMA50 würde das mittelfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen.
Übergeordnete Einschätzung: bärisch
Nasdaq 100 Prognose für heute
Der Nasdaq 100 notiert am Donnerstagmorgen bei 27.365 Punkten und damit rund 303 Punkte unter dem Vortagesniveau.
Bullisches Szenario
Kann sich der Index oberhalb von 27.365 Punkten behaupten, liegen die nächsten Kursziele bei:
- 27.378-27.380 Punkten
- 27.401-27.403 Punkten
- 27.425-27.427 Punkten
- 27.467-27.469 Punkten
- 27.515-27.517 Punkten
- 27.561-27.563 Punkten
Darüber rücken die Widerstände bei:
- 27.665-27.667 Punkten
- 27.705-27.707 Punkten
- 27.758-27.760 Punkten
- 27.804-27.806 Punkten
- 27.845-27.847 Punkten
- 27.895-27.897 Punkten
in den Fokus.
Bärisches Szenario
Scheitert der Nasdaq 100 an der Marke von 27.365 Punkten, könnten folgende Unterstützungen angesteuert werden:
- 27.344-27.342 Punkte
- 27.319-27.317 Punkte
- 27.279-27.277 Punkte
- 27.220-27.218 Punkte
- 27.158-27.156 Punkte
- 27.097-27.095 Punkte
- 27.055-27.053 Punkte
Unterhalb dieser Zone wären weitere Abgaben bis:
- 26.995-26.993 Punkten
- 26.959-26.957 Punkten
- 26.918-26.916 Punkten
- 26.895-26.893 Punkten
- 26.858-26.856 Punkten
- 26.808-26.806 Punkten
- 26.698-26.696 Punkten
denkbar.
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 27.416-27.493 Punkte
- 27.671 Punkte
- 27.795 Punkte
- 28.046 Punkte
- 28.382 Punkte
- 28.435 Punkte
- 28.518-28.580 Punkte
Unterstützungen
- 27.060 Punkte
- 26.994-27.006 Punkte
- 26.873 Punkte
- 26.432 Punkte
Fazit der Nasdaq 100 Prognose
Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt überwiegend negativ. Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart dominieren weiterhin die Verkäufer. Erst ein nachhaltiger Anstieg über SMA20 und SMA50 würde das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen.
Für den heutigen Handel rechnen wir mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Verlauf.
Wahrscheinlichkeiten:
- Bullisches Szenario: 40%
- Bärisches Szenario: 60%
Erwartete Tagesrange: 27.446 bis 27.686 Punkte sowie 27.095 bis 26.856 Punkte
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FAQ (SEO)
Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch. Solange der Index unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert, überwiegen die Risiken weiterer Kursverluste.
Welche Marken sind heute im Nasdaq 100 entscheidend?
Auf der Oberseite steht die Zone um 27.671 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 27.060 sowie 26.994 bis 26.873 Punkten.
Wie fällt die aktuelle Nasdaq 100 Analyse aus?
Die Nasdaq 100 Analyse zeigt sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart ein bärisches Bild. Erst eine nachhaltige Rückkehr über SMA20 und SMA50 würde das Chartbild deutlich verbessern.
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