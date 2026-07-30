DAX Prognose aktuell: Bleibt der DAX über 25.400 Punkten?

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.397 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich vorbörslich etwas erholen, gab die Gewinne aber direkt mit Aufnahme des Xetra Handels wieder ab. Bis zum späten Vormittag ging es moderat abwärts. Die Gegenbewegung lief am frühen Nachmittag aus. Bis zum Ende des Xetra Handels bröckelten die Notierungen wieder etwas ab. Der Index ging gestern mit einem minimalen Xetra Tagesverlust aus dem Xetra Handel. Nachbörslich stellte sich am Abend etwas größere Vola ein. Das Tageshoch wurde direkt abverkauft, der Index setzte bis zum Handelsschluss zurück und ging bei 25.385 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

DAX aktuell notiert weiter im Bereich von 25.400 Punkten und befindet sich an einer wichtigen charttechnischen Entscheidungszone.

notiert weiter im Bereich von 25.400 Punkten und befindet sich an einer wichtigen charttechnischen Entscheidungszone. Die DAX Prognose bleibt kurzfristig neutral bis leicht bärisch, solange SMA20 und SMA50 nicht nachhaltig überwunden werden.

bleibt kurzfristig neutral bis leicht bärisch, solange SMA20 und SMA50 nicht nachhaltig überwunden werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis spricht derzeit mit 60% Wahrscheinlichkeit für einen seitwärts bis leicht schwächeren Handelstag.

Die DAX Prognose für Donnerstag, den 30.07.2026, bleibt verhalten. Der DAX aktuell bewegt sich weiterhin in einer engen Handelsspanne um 25.400 Punkte. Nachdem der deutsche Leitindex die Gewinne vom Handelsstart am Mittwoch nicht verteidigen konnte, richtet sich der Blick nun auf die kurzfristigen Unterstützungen und Widerstände. Die technische Ausgangslage spricht derzeit für einen neutralen bis leicht negativen Tagesverlauf.

DAX aktuell: Rückblick auf den Handel vom 29.07.2026

Der DAX startete bei 25.397 Punkten in den vorbörslichen Handel und konnte sich zunächst leicht erholen. Mit Beginn des Xetra-Handels wurden die Gewinne jedoch vollständig abgegeben. Bis zum späten Vormittag dominierte Verkaufsdruck, ehe am frühen Nachmittag eine Gegenbewegung einsetzte. Diese verlor allerdings schnell an Dynamik. Im weiteren Handelsverlauf gaben die Kurse erneut nach. Der DAX beendete den Xetra-Handel mit einem minimalen Tagesverlust. Im nachbörslichen Handel nahm die Volatilität nochmals zu. Das Tageshoch wurde direkt verkauft, bevor der Index den Handel bei 25.385 Punkten beendete. Im frühen Donnerstagshandel kann sich der DAX aktuell wieder leicht erholen und notiert erneut im Bereich von 25.400 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Von den 40 DAX-Werten schlossen am Mittwoch 20 Aktien im Plus und 20 im Minus.

Stärkste Gewinner

Rheinmetall +5,54%

Scout24 +5,33%

Siemens Healthineers +4,65%

Größte Verlierer

Infineon -6,00%

Siemens Energy -2,54%

RWE -2,14%

DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus technischer Sicht bewegt sich der DAX aktuell unmittelbar an der SMA20 (25.456 Punkte) und der SMA50 (25.454 Punkte). Beide gleitenden Durchschnitte verlaufen nahezu deckungsgleich und bilden kurzfristig die entscheidende Entscheidungszone. Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung müsste der DAX beide Durchschnittslinien per Stundenschluss zurückerobern und sich anschließend dynamisch davon lösen. Gelingt dies, rücken zunächst die Bereiche um 25.610 Punkte und anschließend 25.795 bis 25.810 Punkte in den Fokus. Scheitert der Index dagegen erneut an SMA20 und SMA50, dürfte sich die Schwäche ausweiten. Das nächste größere Kursziel läge dann an der SMA200 bei aktuell 25.134 Punkten, die als wichtige Unterstützung gilt.

Einschätzung Stundenchart: neutral

YouTube Trading Videos

DAX Prognose: 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart konnte sich der DAX zuletzt zunächst über SMA50 und SMA200 etablieren. Die Aufwärtsdynamik verlor jedoch deutlich an Kraft, wodurch der Index wieder an die SMA20 zurückfiel.

Die SMA20 bei derzeit 25.441 Punkten entscheidet damit über die kurzfristige Richtung:

Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung erhöhen.

Ein Rückfall unter diese Durchschnittslinie könnte dagegen weitere Verkäufe bis zur SMA50 und SMA200 nach sich ziehen.

Einschätzung 4-Stunden-Chart: bullisch bis neutral

DAX Prognose für heute (30.07.2026)

Der DAX startete heute bei 25.392 Punkten in den vorbörslichen Handel.

Long-Szenario

Kann sich der DAX aktuell oberhalb von 25.392 Punkten behaupten, liegen die nächsten Kursziele bei:

25.423, 25.444, 25.461, 25.477, 25.493 und 25.513 Punkten.

Darüber rücken anschließend folgende Widerstände in den Fokus:

25.530, 25.549, 25.567, 25.585, 25.603, 25.621, 25.639, 25.653, 25.672, 25.690, 25.714, 25.731, 25.750, 25.770 sowie 25.787 Punkte.

Short-Szenario

Fällt der DAX unter 25.392 Punkte, ergeben sich folgende Unterstützungen:

25.377, 25.356, 25.333, 25.308, 25.286, 25.267, 25.248, 25.229, 25.211, 25.191, 25.173, 25.156, 25.138, 25.115, 25.096 und 25.073 Punkte.

Unterhalb von 25.073 Punkten könnten anschließend folgende Ziele angelaufen werden:

25.046, 25.025, 25.008, 24.988, 24.965, 24.945, 24.926, 24.908, 24.889, 24.868, 24.843 und 24.826 Punkte.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

25.411 bis 25.499 Punkte

25.549 bis 25.587 Punkte

25.693 Punkte

25.707 bis 25.795 Punkte

25.866 Punkte

25.937 Punkte

Unterstützungen

25.348 bis 25.313 Punkte

25.252 Punkte

25.185 bis 25.134 Punkte

25.087 Punkte

24.979 Punkte

24.891 Punkte

24.766 Punkte

24.666 Punkte

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handel rechnen wir mit einer seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Entwicklung.

Bullisches Szenario: 40%

Bärisches Szenario: 60%

Erwartete Handelsspanne: 25.267 bis 25.475 Punkte, bei erhöhter Volatilität sind Ausdehnungen bis 25.046 beziehungsweise 25.567 Punkte möglich.

Anlegerstimmung bleibt vorsichtig

Der Fear-&-Greed-Index liegt aktuell bei 32 Punkten und signalisiert weiterhin Fear. Vor einer Woche lag der Wert bei 43 Punkten und damit ebenfalls im Angstbereich. Vor einem Monat wurden 26 Punkte gemessen. Werte unter 30 gelten als Extreme Fear und können statistisch auf eine kurzfristige Gegenbewegung hindeuten.

Experten Fazit zur DAX Prognose

Die DAX Prognose bleibt kurzfristig neutral bis leicht negativ. Der Bereich um 25.400 Punkte entscheidet heute über den weiteren Tagesverlauf. Solange sich der DAX aktuell nicht nachhaltig über SMA20 und SMA50 etablieren kann, behalten die Verkäufer leichte Vorteile. Erst ein dynamischer Ausbruch über die Zone um 25.450 Punkte würde das kurzfristige Chartbild wieder klar aufhellen.

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Historisch betrachtet erhöhen sehr niedrige Werte unter 30 die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung nach oben. Aktuell befindet sich der Markt jedoch noch nicht in diesem Extrembereich.

FAQ

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?

Die DAX Prognose für den 30.07.2026 ist neutral bis leicht bärisch. Entscheidend bleibt die Zone um 25.400 bis 25.450 Punkte.

Wo liegen heute die wichtigsten Unterstützungen?

Die nächsten Unterstützungen befinden sich bei 25.348, 25.252 sowie 25.185 bis 25.134 Punkten.

Welche Widerstände muss der DAX überwinden?

Für eine Aufhellung des Chartbildes muss der DAX zunächst die Zone um 25.450 Punkte überwinden. Danach rücken 25.610 und später 25.795 Punkte in den Fokus.