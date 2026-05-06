Börse Aktuell: DAX steigt deutlich - Markt News zu Novo Nordisk, BMW und Ölpreisrückgang

- Die europäischen Aktienmärkte starten deutlich fester in den Handel
- Sinkende Ölpreise und ein schwächerer US-Dollar verbessern die Risikostimmung an den Märkten
- Starke Quartalszahlen sorgen für Unternehmensdynamik
- Die europäischen Aktienmärkte starten deutlich fester in den Handel
- Sinkende Ölpreise und ein schwächerer US-Dollar verbessern die Risikostimmung an den Märkten
- Starke Quartalszahlen sorgen für Unternehmensdynamik
Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch mit kräftigen Aufschlägen in den Handel gestartet. Der Euro Stoxx 50 legt um rund 2,74% zu, während der DAX um 2,51% steigt. Haupttreiber der positiven Stimmung an der Börse aktuell sind Fortschritte bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran.
Laut einem Bericht von Axios stehen Washington und Teheran kurz vor der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MOU). Dieses soll einen vorübergehenden Stopp der iranischen Urananreicherung, eine schrittweise Lockerung der Sanktionen sowie die Öffnung der Straße von Hormus umfassen. Die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten sorgt weltweit für steigende Risikobereitschaft an den Finanzmärkten.
Markt News: Ölpreise brechen ein, US-Dollar unter Druck
Die geopolitische Entspannung wirkt sich unmittelbar auf die Rohstoffmärkte aus. Die Ölpreise verlieren deutlich an Wert:
- Brent fällt um mehr als 9% auf 100,47 US-Dollar je Barrel
- WTI sinkt um rund 10% auf 92,25 US-Dollar je Barrel
Auch der US-Dollar gerät unter Druck. Der USD-Index verliert 0,67% auf 97,70 Punkte. Gleichzeitig steigt EUR/USD um 0,64% auf über 1,1767. Anleger ziehen Kapital aus klassischen sicheren Häfen ab und setzen verstärkt auf Risikoanlagen.
DAX und Euro Stoxx: Industrie- und Finanzwerte führen Gewinne an
Im europäischen Aktienhandel zählen vor allem Industrie- und Finanzwerte zu den stärksten Gewinnern.
Starke Industrieaktien
- Safran +4,30%
- Airbus +2,59%
- Siemens Energy +2,32%
Banken und Finanzwerte gefragt
- UniCredit +2,82%
- ING +2,97%
- BNP Paribas +2,61%
Der Energiesektor entwickelt sich dagegen schwächer. ENI verliert 2,44%, während TotalEnergies um 1,12% nachgibt. Im Technologiesektor zeigt sich ein gemischtes Bild: ASML gewinnt 1,90%, Infineon fällt hingegen um 2,02%.
Börse Aktuell: Novo Nordisk nach starken Zahlen größter Gewinner
Im Fokus der Markt News steht heute klar Novo Nordisk. Die Aktie steigt zeitweise um bis zu 9,2%, nachdem der Pharmakonzern starke Ergebnisse für das erste Quartal 2026 veröffentlicht hat.
Wichtige Kennzahlen von Novo Nordisk
- Umsatz: 96,82 Mrd. DKK (Erwartung: 69,38 Mrd. DKK)
- EBIT: 59,62 Mrd. DKK (Konsens: 29 Mrd. DKK)
- Bruttomarge: 85,9% (Erwartung: 81,3%)
Besonders stark entwickelt sich weiterhin das Abnehmmedikament Wegovy. Sowohl die Injektionsversion als auch die neue Tablettenform treiben das Wachstum deutlich an. Laut CEO Mike Doustdar handelt es sich um den erfolgreichsten US-Launch eines GLP-1-Produkts überhaupt.
BMW überzeugt trotz leicht schwächerem Umsatz
Auch BMW gehört zu den stärksten Werten im DAX und gewinnt zeitweise bis zu 6%.
Zwar lag der Umsatz mit 31,0 Mrd. Euro leicht unter den Erwartungen von 32,2 Mrd. Euro, jedoch überzeugten die Profitabilität und der Cashflow:
- EBIT-Marge Automotive: 5,0% (Erwartung: 4,7%)
- Starker operativer Cashflow
- Prognose für 2026 bestätigt
Analysten von JPMorgan und Bernstein betonen zudem, dass eine einmalige Rückstellung von 300 Mio. Euro das Ergebnis belastete. Ohne diesen Effekt hätte BMW die Markterwartungen vollständig erfüllt.
Lufthansa profitiert von stabiler Prognose
Die Lufthansa-Aktie steigt um bis zu 3,5%, obwohl der Konzern im zweiten Quartal 2026 weiterhin Verluste ausweist.
Anleger honorieren insbesondere die bestätigte Jahresprognose:
- Umsatz: 8,75 Mrd. Euro (+7,6% im Jahresvergleich)
- EBIT-Verlust: 612 Mio. Euro
- Adjustierter Free Cashflow: +65% im Jahresvergleich auf 1,38 Mrd. Euro
Steigende Kerosinkosten bleiben zwar ein Risiko, jedoch sind rund 80% des Treibstoffbedarfs abgesichert.
Weitere Markt News: Continental, Daimler Truck und Diageo
Continental
Continental überraschte mit einer starken Ergebnisverbesserung:
- Bereinigte EBIT-Marge steigt auf 11,9%
- Nettogewinn bei 200 Mio. Euro
- Jahresprognose bestätigt
Daimler Truck
Daimler Truck meldet weiterhin robuste Nachfrage:
- Auftragseingang steigt auf 114.043 Fahrzeuge
- Nordamerika-Aufträge +86% im Jahresvergleich
- EBIT-Prognose bestätigt
Diageo
Der Spirituosenkonzern meldete stabile Quartalszahlen:
- Umsatz steigt auf 4,5 Mrd. US-Dollar
- Organisches Wachstum bei 0,3%
- Jahresziele bestätigt
Fazit: Börse Aktuell bleibt von geopolitischer Entspannung geprägt
Die aktuelle Rally an den europäischen Aktienmärkten wird vor allem durch Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten getragen. Sinkende Ölpreise, ein schwächerer US-Dollar sowie starke Unternehmenszahlen sorgen zusätzlich für Rückenwind.
Besonders im Fokus der Börse aktuell stehen heute Novo Nordisk, BMW und Lufthansa, während Anleger die weiteren Entwicklungen rund um die Iran-Verhandlungen genau beobachten.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
EILMELDUNG: Der Nasdaq 100 baut seine Gewinne nach dem Axios-Bericht weiter aus 🚀
DAX Verlierer: Fresenius Medical Care Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
DAX Gewinner am Dienstag: Infineon Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
AMD Aktie explodiert: KI-Rekordzahlen schlagen alle Erwartungen! 📈🚀
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.