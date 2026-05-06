Börse Aktuell: DAX steigt deutlich - Markt News zu Novo Nordisk, BMW und Ölpreisrückgang

Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch mit kräftigen Aufschlägen in den Handel gestartet. Der Euro Stoxx 50 legt um rund 2,74% zu, während der DAX um 2,51% steigt. Haupttreiber der positiven Stimmung an der Börse aktuell sind Fortschritte bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran.

Laut einem Bericht von Axios stehen Washington und Teheran kurz vor der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MOU). Dieses soll einen vorübergehenden Stopp der iranischen Urananreicherung, eine schrittweise Lockerung der Sanktionen sowie die Öffnung der Straße von Hormus umfassen. Die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten sorgt weltweit für steigende Risikobereitschaft an den Finanzmärkten.

Markt News: Ölpreise brechen ein, US-Dollar unter Druck

Die geopolitische Entspannung wirkt sich unmittelbar auf die Rohstoffmärkte aus. Die Ölpreise verlieren deutlich an Wert:

Brent fällt um mehr als 9% auf 100,47 US-Dollar je Barrel

WTI sinkt um rund 10% auf 92,25 US-Dollar je Barrel

Auch der US-Dollar gerät unter Druck. Der USD-Index verliert 0,67% auf 97,70 Punkte. Gleichzeitig steigt EUR/USD um 0,64% auf über 1,1767. Anleger ziehen Kapital aus klassischen sicheren Häfen ab und setzen verstärkt auf Risikoanlagen.

DAX und Euro Stoxx: Industrie- und Finanzwerte führen Gewinne an

Im europäischen Aktienhandel zählen vor allem Industrie- und Finanzwerte zu den stärksten Gewinnern.

Starke Industrieaktien

Safran +4,30%

Airbus +2,59%

Siemens Energy +2,32%

Banken und Finanzwerte gefragt

UniCredit +2,82%

ING +2,97%

BNP Paribas +2,61%

Der Energiesektor entwickelt sich dagegen schwächer. ENI verliert 2,44%, während TotalEnergies um 1,12% nachgibt. Im Technologiesektor zeigt sich ein gemischtes Bild: ASML gewinnt 1,90%, Infineon fällt hingegen um 2,02%.

Börse Aktuell: Novo Nordisk nach starken Zahlen größter Gewinner

Im Fokus der Markt News steht heute klar Novo Nordisk. Die Aktie steigt zeitweise um bis zu 9,2%, nachdem der Pharmakonzern starke Ergebnisse für das erste Quartal 2026 veröffentlicht hat.

Wichtige Kennzahlen von Novo Nordisk

Umsatz: 96,82 Mrd. DKK (Erwartung: 69,38 Mrd. DKK)

EBIT: 59,62 Mrd. DKK (Konsens: 29 Mrd. DKK)

Bruttomarge: 85,9% (Erwartung: 81,3%)

Besonders stark entwickelt sich weiterhin das Abnehmmedikament Wegovy. Sowohl die Injektionsversion als auch die neue Tablettenform treiben das Wachstum deutlich an. Laut CEO Mike Doustdar handelt es sich um den erfolgreichsten US-Launch eines GLP-1-Produkts überhaupt.

BMW überzeugt trotz leicht schwächerem Umsatz

Auch BMW gehört zu den stärksten Werten im DAX und gewinnt zeitweise bis zu 6%.

Zwar lag der Umsatz mit 31,0 Mrd. Euro leicht unter den Erwartungen von 32,2 Mrd. Euro, jedoch überzeugten die Profitabilität und der Cashflow:

EBIT-Marge Automotive: 5,0% (Erwartung: 4,7%)

Starker operativer Cashflow

Prognose für 2026 bestätigt

Analysten von JPMorgan und Bernstein betonen zudem, dass eine einmalige Rückstellung von 300 Mio. Euro das Ergebnis belastete. Ohne diesen Effekt hätte BMW die Markterwartungen vollständig erfüllt.

Lufthansa profitiert von stabiler Prognose

Die Lufthansa-Aktie steigt um bis zu 3,5%, obwohl der Konzern im zweiten Quartal 2026 weiterhin Verluste ausweist.

Anleger honorieren insbesondere die bestätigte Jahresprognose:

Umsatz: 8,75 Mrd. Euro (+7,6% im Jahresvergleich)

EBIT-Verlust: 612 Mio. Euro

Adjustierter Free Cashflow: +65% im Jahresvergleich auf 1,38 Mrd. Euro

Steigende Kerosinkosten bleiben zwar ein Risiko, jedoch sind rund 80% des Treibstoffbedarfs abgesichert.

Weitere Markt News: Continental, Daimler Truck und Diageo

Continental

Continental überraschte mit einer starken Ergebnisverbesserung:

Bereinigte EBIT-Marge steigt auf 11,9%

Nettogewinn bei 200 Mio. Euro

Jahresprognose bestätigt

Daimler Truck

Daimler Truck meldet weiterhin robuste Nachfrage:

Auftragseingang steigt auf 114.043 Fahrzeuge

Nordamerika-Aufträge +86% im Jahresvergleich

EBIT-Prognose bestätigt

Diageo

Der Spirituosenkonzern meldete stabile Quartalszahlen:

Umsatz steigt auf 4,5 Mrd. US-Dollar

Organisches Wachstum bei 0,3%

Jahresziele bestätigt

Fazit: Börse Aktuell bleibt von geopolitischer Entspannung geprägt

Die aktuelle Rally an den europäischen Aktienmärkten wird vor allem durch Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten getragen. Sinkende Ölpreise, ein schwächerer US-Dollar sowie starke Unternehmenszahlen sorgen zusätzlich für Rückenwind.

Besonders im Fokus der Börse aktuell stehen heute Novo Nordisk, BMW und Lufthansa, während Anleger die weiteren Entwicklungen rund um die Iran-Verhandlungen genau beobachten.

SO SEHEN SIEGER AUS!