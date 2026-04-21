Börse Aktuell: Europa stabilisiert sich - Markt News zu DAX, Öl und Einzelwerten

Das Wichtigste in Kürze Börse Aktuell: Europas Märkte leicht im Plus, DAX führt Gewinne an

Europas Märkte leicht im Plus, DAX führt Gewinne an Markt News Geopolitik: Hoffnung auf US-Iran-Gespräche stützt Stimmung

Hoffnung auf US-Iran-Gespräche stützt Stimmung Markt News Sektoren & Aktien: Technologie, Energie und Finanzwerte gefragt

Die europäischen Märkte zeigen sich heute überwiegend leicht im Plus. Der breite STOXX 600 steigt um rund 0,1%, während der DAX um 0,42% zulegt. Auch andere Indizes wie der Euro Stoxx 50 (+0,29%), CAC 40 (+0,27%), IBEX 35 (+0,70%) und FTSE 100 (+0,13%) notieren freundlich. Lediglich einzelne Märkte wie Italien und die Schweiz tendieren leicht schwächer. Haupttreiber der aktuellen Entwicklung bleibt die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und dem Iran sowie eine mögliche Verlängerung der Waffenruhe. Diese Faktoren stützen die Risikobereitschaft der Anleger, nachdem die Woche zunächst schwächer begonnen hatte. Markt News: Vorsicht dominiert weiterhin das Sentiment Trotz der positiven Tendenz preisen Investoren keine vollständige Entspannung ein. Die näher rückende Frist der Waffenruhe sowie Risiken für die Ölversorgung belasten weiterhin, insbesondere energieintensive Volkswirtschaften in Europa. Die aktuelle Erholung wirkt daher eher moderat und ähnelt mehr einem Abbau zuvor aufgebauter Short-Positionen als einer klaren Risk-on-Bewegung. Sektorspezifische Veränderungen der Intraday-Profite in Europa. Quelle: Bloomberg Financial Lp Währungen und Rohstoffe im Fokus Am Devisenmarkt zeigt sich der US-Dollar etwas stärker. Der USD-Index steigt um 0,25%, während EURUSD um 0,23% nachgibt. Dies deutet darauf hin, dass weiterhin Kapital defensiv positioniert bleibt. Am Ölmarkt halten sich die Preise stabil auf höherem Niveau: Brent: +1,08%

WTI: +0,99% Auch hier bleiben geopolitische Entwicklungen der zentrale Einflussfaktor. Sektoren: Technologie und Energie gefragt Zu den stärksten Sektoren zählen: Technologie (+0,96%)

Versorger (+0,91%)

Energie (+0,61%)

Finanzwerte (+0,59%) Schwächer entwickeln sich hingegen Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste. Markt News: Unternehmensentwicklungen im Fokus Royal Unibrew unter Druck Die Aktie von Royal Unibrew verliert über 20%. Hintergrund ist die Nachricht, dass die Lizenz zur Abfüllung von PepsiCo-Produkten in mehreren nordischen Märkten Ende 2028 ausläuft. Dieses Geschäft macht rund 13% des Nettoumsatzes aus. Thales nach Zahlen schwächer Thales gerät nach Vorlage der Quartalszahlen unter Druck. Zwar stiegen die Verteidigungsaufträge organisch um 27% auf 4,65 Milliarden Euro, jedoch blieb der Auftragseingang unter den Erwartungen. Gleichzeitig übertraf der Umsatz mit 5,32 Milliarden Euro die Prognosen. Die Reaktion wird eher als Gewinnmitnahme nach der starken Rally interpretiert. Puig im Fokus möglicher Übernahme Puig bleibt im Blickfeld, nachdem Berichte aufkamen, dass Estée Lauder gemeinsam mit JPMorgan an einer Finanzierung von rund 5 Milliarden Euro für ein mögliches Übernahmeangebot arbeitet. Associated British Foods plant Aufspaltung In London sorgt Associated British Foods für Aufmerksamkeit. Das Unternehmen plant, die Modekette Primark vom Lebensmittelgeschäft abzuspalten und beide Einheiten separat an die Börse zu bringen. Volatilität in wichtigen Handelsinstrumenten. Quelle: xStation Fazit: Börse Aktuell bleibt von Geopolitik geprägt Die aktuellen Markt News zeigen ein vorsichtig optimistisches Bild. Während geopolitische Hoffnungen kurzfristig stützen, bleiben strukturelle Risiken bestehen. Anleger agieren weiterhin selektiv und defensiv, was sich in moderaten Kursbewegungen und einer stabilen Nachfrage nach sicheren Anlagen widerspiegelt. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.