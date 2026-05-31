📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 23 / 2026)

Nach einer Handelswoche mit geringer Volatilität steht der DAX nun an einer echten charttechnischen Schlüsselzone. Wir stehen in Schlagdistanz zum DAX Allzeithoch, aber die Bullen lassen derzeit an Tempo vermissen...

⚡ Key Takeaways zur DAX Prognose

Aktueller DAX-Stand: Der Index geht nach einer abwartenden Vorwoche bei 25.054 Punkten aus dem Handel. Diese Marke gilt als zentraler Pivot-Punkt für die KW 23.

Makro-Druck aus den USA: Eine hartnäckige US-Inflation (PCE-Kernrate bei 3,3 %) und ein revidiertes, schwächeres US-BIP (1,6 %) dämpfen die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen der Fed.

Charttechnische Tendenz: Während das übergeordnete Tageschart oberhalb der SMA20 (24.589 Punkte) weiterhin bullisch bleibt, zeigt sich das kurzfristige 4h-Chart neutral .

Wochen-Prognose: Unser Setup sieht für die kommende Woche einen leichten Vorteil auf der Unterseite. Die Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario (seitwärts/abwärts) liegt bei 60 %, das Bull-Szenario kommt auf 40 %.

SO SEHEN SIEGER AUS!

XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 31.05.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🌍 Marktradar: Rahmenbedingungen für den DAX

Im April ist die Inflation in den USA merklich angestiegen. Der PCE-Preisindex kletterte gegenüber dem Vormonat um 0,4 %, während die Steigerung im Vorjahresvergleich 3,8 % beträgt. Dies war der stärkste Anstieg seit Mai 2023. Der Kern-PCE (ohne Energie und Lebensmittel) legte im Jahresvergleich um 3,3 % zu (März: 3,2 %). Damit zeigt die Gesamtinflation aktuell mehr Druck als die Kerninflation, was die Relevanz von Energie- und Warenpreisen unterstreicht.

Die US-Notenbank Fed bleibt folglich bei ihrer abwartenden Haltung. Sie muss die Preissteigerung gegenüber der Konjunktur abwägen, die aktuell noch robust, aber nicht überhitzt ist. Die aktuellen Daten sprechen vorerst gegen eine baldige Zinssenkung.

Die zweite Schätzung für das BIP im ersten Quartal zeichnete zudem ein schwächeres Bild: Nachdem die erste Schätzung noch von einem Wachstum der amerikanischen Wirtschaft um 2 % ausging, liegt dieser Wert jetzt bei 1,6 %. Schwache Investitionen, zurückhaltender Konsum und sinkende Industrieaufträge drosselten das Wachstum. Die Kauflaune der US-Bürger wird spürbar von der gestiegenen Inflation gedämpft. Die privaten Konsumausgaben legten im April um 0,5 % zu, während die Bestellungen für Investitionsgüter (ohne Verteidigung und Flugzeuge) um 1,1 % sanken (Prognose: +0,4 %).

🔍 DAX Rückblick: Was geschah in der Vorwoche? (25.05.2026 – 29.05.2026)

Der DAX ging am Montagmorgen der letzten Handelswoche bei 25.146 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notierte der Index 1.419 Punkte über dem Niveau des vorherigen Montags. Bereits zu Wochenbeginn erholte sich der Index und lief im Rahmen einer Aufwärtsbewegung bis Montagabend über die Marke von 25.400 Punkten.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 31.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach moderaten Verlusten am Dienstag hielten die Bullen den Markt über der psychologisch wichtigen 25.000-Punkte-Marke. Einer Entlastungsbewegung am Mittwochvormittag folgten jedoch deutliche Gewinnmitnahmen, die den Index bis in den Bereich von 24.900 Punkten drückten.

Dieses Kursniveau löste neue Nachfrage aus: Im Frühhandel am Donnerstag kletterte der DAX wieder über 25.100 Punkte, tat sich im weiteren Verlauf jedoch schwer, die 25.000er-Marke zu verteidigen. Nach einem abwartenden Freitag schloss der DAX die Woche bei 25.054 Punkten. Trotz einer historisch kleinen Handelsspanne (974 Punkte) konnte ein Wochengewinn ausgewiesen werden.

Wir hatten in der Vorwochen-Prognose mit Überschreiten der 25.390/92 Punkte damit gerechnet, dass der DAX unser maximale Anlaufziel bei 25.411/13 Punkten anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und überschritten.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

🔮 DAX Prognose: Wie könnte es weitergehen?

Für die kommenden Handelstage der KW 23 zeigen sich im DAX aktuell folgende charttechnische Marken auf Basis unseres Setups:

Wichtige Chartmarken im Überblick

🔼 Widerstände

(Resistances) 🔽 Unterstützungen:

(Supports) 25.121 / 25.155 / 25.164 25.047 25.222 / 25.277 24.989 / 24.973 / 24.952 / 24.903 25.309 / 25.378 24.853 25.442 / 25.463 24.777 / 24.700 25.531 24.636 25.621 24.589 / 24.569 25.808 24.451 / 24.412 24.272 / 24.161 / 23.946 / 23.931 / 23.866

Relevante Setup-Marken:

Intraday-Marken: 25.263 und 24.447

Tagesschlussmarken: 25.690 und 23.825

Break1 Bull (Wochenschluss): 13.167

Break2 Bull (Montagsschluss): 12.866

Boxbereich: 26.544 bis 15.055

Zyklische Bewegungen (2020 – 2033) Range: 26.505 bis 7.976

📊 DAX Chartcheck: Daily & 4h-Chart-Analyse

Daily-Chart (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 31.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Index hat sich über der SMA20 (aktuell bei 24.589 Punkten) etabliert und notiert weiterhin in Schlagdistanz zum Allzeithoch. Auch wenn die Bullen das Tempo vom Wochenbeginn nicht ganz halten konnten, bleibt das übergeordnete Tageschart bullisch zu interpretieren.

Szenario: Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt das Potenzial für ein neues Allzeithoch intakt. Übergeordnete Ziele liegen bei 25.720/35 bzw. 25.945/60 Punkten.

Rücksetzer: Ein Test der SMA20 wäre unkritisch, sofern eine Stabilisierung gelingt. Erst ein bestätigter Tagesschluss darunter stellt die Aufwärtsbewegung infrage und rückt die SMA200 (24.161 Punkte) in den Fokus.

Prognose (Tageschart): Bullisch

4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 31.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigte sich der Markt zuletzt uneinheitlich. Zwar schob sich der DAX über alle drei Durchschnittslinien, gab die SMA20 (25.164 Punkte) im Zuge einer temporären Schwäche jedoch wieder als Support auf.

Szenario: Schaffen es die Bullen, den Index nachhaltig über die SMA20 zu hieven und über 25.450 Punkten zu etablieren, steigt die Chance auf ein neues Jahreshoch.

Rücksetzer: Die SMA50 (24.989 Punkte) dient als nächste Auffanglinie. Rutscht der Kurs darunter, drohen Abgaben bis zur SMA200 bei 24.412 Punkten.

Prognose (4h-Chart): Neutral

Short Cut: Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, setzt sich der übergeordnete Aufwärtstrend fort. Rücksetzer sollten spätestens an der SMA200 einen Boden finden.

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)

Die Bullen versuchen zunächst, den DAX über der Marke von 25.054 Punkten zu stabilisieren. Gelingt dies, liegen die nächsten charttechnischen Anlaufziele bei:

25.069/71, 25.088/91, 25.108/10, 25.125/27, 25.145/47, 25.166/68, 25.182/84, 25.202/04, 25.219/21, 25.237/39, 25.255/57, 25.272/74, 25.291/93, 25.310/12, 25.333/35 und 25.356/58 Punkten.

Darüber rücken 25.371/73, 25.390/92, 25.411/13, 25.427/29, 25.448/50, 25.466/68, 25.484/86, 25.498/500, 25.516/18 sowie 25.535/37 Punkte in den Fokus.

🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)

Fällt der DAX unter 25.054 Punkte, übernehmen die Bären das Ruder. In diesem Fall ist mit Kursen in folgenden Zielbereichen zu rechnen:

25.038/36, 25.018/16, 24.995/93, 24.979/77, 24.960/58, 24.944/42, 24.925/23, 24.909/07, 24.888/86, 24.868/66, 24.849/47, 24.831/29, 24.813/11, 24.791/89, 24.770/68 und 24.753/51 Punkten.

Darunter drohen weitere Abgaben in Richtung 24.739/37, 24.717/15, 24.699/97, 24.683/81, 24.665/63, 24.649/47, 24.630/28, 24.614/12, 24.595/93, 24.580/78, 24.559/57, 24.541/39, 24.520/18, 24.498/96, 24.475/73, 24.458/56, 24.440/38, 24.422/20, 24.404/02 bzw. 24.381/79 Punkten.

💡 Experten Fazit & Tendenz für den DAX aktuell

Die übergeordnete Richtungserwartung für den DAX tendiert in dieser Handelswoche vorerst auf seitwärts / abwärts. Wir sind in Schlagdistanz zum DAX Allzeithoch, doch das Tempo der Bullen könnte noch besser sein. Wenn die politischen Nachrichten unterstützen - Entwicklung Iran und mehr - steht einem neuen Allzeithoch kaum etwas im Wege. Charttechnisch fehlt aber der Schub in den nächsten Tagen.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema DAX Handel & Analyse

INDEX Trading bei XTB

- HINWEIS IN EIGENER SACHE -

Unser neuer DE40cash CFD basiert auf den Xetra bzw. Kassakurs. Die Trading-Kalkulationen sind damit nochmals vereinfacht worden:

Keine Orderkommissionen für CFD Handel bei XTB

Variabler Zielspread zur Haupthandelszeit 09 - 17:30 Uhr DE40cash: nur 1,0 Punkte

Mini-CFD,Handel ab 0,1 Kontrakten

Geringere Marginanforderungen als beim DE40 (Future-basierter CFD)

1 Punkt Bewegung im DAX = 1 Euro Gewinn/Verlust bei 1 CFD Kontrakt DE40cash

❓FAQ – Häufig gestellte Fragen zu DAX aktuell & Prognose

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose für die KW 23 / 2026?

Die übergeordnete DAX Prognose für die Kalenderwoche 23 tendiert laut der Analyse von XTB zu einer seitwärts bis abwärts gerichteten Bewegung. Das Marktszenario wird auf Basis der aktuellen Chartmarken mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % für die Bären (Bear-Szenario) und 40 % für die Bullen (Bull-Szenario) bewertet.

Wo steht der DAX aktuell und was ist die wichtigste Marke?

Der DAX schloss die vergangene Handelswoche bei 25.054 Punkten. Diese Marke ist gleichzeitig der Dreh- und Angelpunkt für die neue Handelswoche: Kann sich der Index über 25.054 Punkten halten, ist der Weg für ein Long-Setup frei. Fällt der Index darunter, ist mit kurzfristigen Abgaben zu rechnen.

Welche charttechnischen Unterstützungen sind jetzt im DAX entscheidend?

Im Tageschart (Daily) ist die SMA20 bei 24.589 Punkten die wichtigste übergeordnete Unterstützung. Solange der DAX per Tagesschluss über dieser Linie notiert, bleibt das langfristige Bild bullisch. Im kurzfristigen 4h-Chart dient die SMA50 bei 24.989 Punkten als zentrale Auffanglinie.

Welche US-Wirtschaftsdaten beeinflussen den DAX aktuell?

Der DAX wird derzeit von zwei wesentlichen US-Makrodaten belastet:

US-Inflation: Der PCE-Preisindex stieg im Jahresvergleich um 3,8 %, was den Druck auf die US-Notenbank Fed hochhält.

US-BIP: Das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal wurde in der zweiten Schätzung deutlich von 2,0 % auf 1,6 % nach unten revidiert.

Diese Kombination aus hartnäckiger Inflation und schwächerem Wachstum dämpft die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen.

Welche charttechnischen Widerstände und Kursziele sind für ein DAX Bull-Szenario wichtig?

Sollten die Bullen den DAX über der Marke von 25.450 Punkten etablieren, rückt das Allzeithoch wieder in Schlagdistanz. Die nächsten übergeordneten Kursziele und Widerstände liegen in diesem bullischen Szenario bei 25.720 / 25.735 Punkten und darüber hinaus bei 25.945 / 25.960 Punkten.

Was passiert, wenn der DAX unter die wichtige SMA20-Linie fällt?

Ein bestätigter Tagesschluss unter der SMA20 (aktuell bei 24.589 Punkten) würde die aktuelle Aufwärtsbewegung stark infrage stellen. In diesem Fall ist mit weiterer Schwäche zu rechnen, wobei sich der Index in Richtung der SMA200 bei 24.161 Punkten (im Tageschart) bzw. 24.412 Punkten (im 4h-Chart) bewegen dürfte.

Wie volatil war der DAX in der vergangenen Handelswoche?

Die Volatilität war vergleichsweise gering. Die Handelsspanne (Range) betrug in der Vorwoche lediglich 974 Punkte. Damit handelte es sich um die drittkleinste Wochenspanne des laufenden Jahres, die zudem deutlich unter dem aktuellen Jahresdurchschnitt lag, was auf eine abwartende Haltung der Marktteilnehmer hindeutet.