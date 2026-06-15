Börse Aktuell: Iran-USA-Abkommen sorgt für Rallye an den Märkten | Markt News

Das Wichtigste in Kürze Geopolitische Entspannung sorgt für Risk-On-Stimmung

Öl- und Gaspreise fallen deutlich

Aktien, Kryptowährungen und Edelmetalle steigen gleichzeitig

Die wichtigsten Markt News des Tages kommen aus dem Nahen Osten: Die Vereinigten Staaten und der Iran haben eine Vereinbarung getroffen, die eine 60-tägige Verlängerung der Waffenruhe sowie die schrittweise Öffnung der Straße von Hormus vorsieht. Für Anleger ist dies eine der bedeutendsten Entwicklungen der letzten Monate und sorgt für starke Bewegungen an den globalen Finanzmärkten. In unserer Analyse zu Börse Aktuell erfahren Sie, welche Auswirkungen das auf Aktien, Rohstoffe, Währungen, Anleihen und Kryptowährungen hat. Geopolitik: Iran und USA erzielen Einigung Die Nachricht wurde zunächst vom pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif bestätigt. Später folgten offizielle Stellungnahmen von US-Präsident Donald Trump sowie Irans Vize-Außenminister Kazem Gharibabadi. Die Unterzeichnung des Memorandums soll am Freitag in der Schweiz stattfinden. Zu den wichtigsten Punkten der Vereinbarung gehören: Sofortige Einstellung militärischer Operationen auf allen Fronten, einschließlich des Libanons.

Mehrere Treffen von Vermittlern beider Seiten zur Ausarbeitung der Details des Abkommens.

Schrittweise Öffnung der Straße von Hormus.

Verzicht Irans auf Transitgebühren während der 60-tägigen Waffenruhe.

Räumung von Seeminen in der Region.

Verdünnung eines Teils der angereicherten Uranbestände als zentrale Bedingung des Abkommens. Markt News: Öl- und Gaspreise brechen ein Die Entspannung der geopolitischen Lage sorgt für einen deutlichen Rückgang der Energiepreise. Ölmarkt Brent-Rohöl fällt um mehr als 4% gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag.

Der Brent-Preis notiert knapp unter 84 US-Dollar je Barrel.

WTI handelt nahe 81 US-Dollar je Barrel.

Dies sind die niedrigsten Niveaus seit Anfang März. Gasmarkt Auch die Gaspreise geben deutlich nach: Gas am niederländischen TTF-Markt fällt unter 44 US-Dollar pro MWh.

NATGAS bewegt sich im Bereich von 3,06 US-Dollar. Geldpolitik: Zinserwartungen werden neu bewertet Die aktuellen Markt News beeinflussen auch die Erwartungen an die großen Zentralbanken. In den USA liegt die vom Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bis Jahresende nun bei knapp 65%.

Für die Eurozone und Großbritannien erwarten Marktteilnehmer inzwischen nur noch einen weiteren Zinsschritt im Jahr 2026. Die sinkenden Inflations- und Energiepreisrisiken verändern damit die geldpolitischen Perspektiven erheblich. Anleihen und Edelmetalle profitieren Die dovishe Neubewertung der Geldpolitik führt zu einem Rückgang der globalen Anleiherenditen um etwa 1 bis 1,5%. Gleichzeitig steigen die Preise für Gold und Silber um mehr als 2%. Trotz der verbesserten Risikostimmung suchen Investoren weiterhin Schutz vor Unsicherheiten und positionieren sich in Edelmetallen. Börse Aktuell: Asiatische Aktienmärkte feiern die Einigung Die Aktienmärkte reagieren mit deutlicher Euphorie auf die geopolitische Entspannung. Asien KOSPI: +4,7%

NIKKEI 225: +4,7% Europa und USA Auch die Futures zeigen starke Gewinne: S&P 500: +1,3%

DAX: +1,7% Die positive Stimmung könnte den globalen Aktienmärkten zusätzlichen Rückenwind verleihen. Devisenmärkte: US-Dollar unter Druck G10-Währungen Der US-Dollar verliert deutlich gegenüber den wichtigsten Industrieländer-Währungen. Euro gewinnt rund 0,4% gegenüber dem US-Dollar.

Schwedische Krone steigt um 1,2% und gehört zu den stärksten Währungen.

Norwegische Krone, Kanadischer Dollar und Japanischer Yen zählen zu den schwächeren G10-Währungen. Schwellenländer-Währungen Mehrere Schwellenländer-Währungen profitieren von der verbesserten Risikostimmung: Südafrikanischer Rand: +0,9%

Ungarischer Forint: +0,7%

Südkoreanischer Won: +0,6%

Indische Rupie: +0,5% Kryptowährungen legen zu Auch der Kryptomarkt profitiert von den positiven Markt News. Bitcoin steigt auf 65.800 US-Dollar.

Ethereum notiert bei 1.720 US-Dollar.

Beide Kryptowährungen gewinnen rund 3%. Fazit: Börse Aktuell bleibt von geopolitischer Entspannung geprägt Die Einigung zwischen den USA und dem Iran sorgt für eine deutliche Entspannung an den Finanzmärkten. Fallende Öl- und Gaspreise, steigende Aktienkurse und ein schwächerer US-Dollar prägen aktuell das Bild. Anleger sollten die weiteren Entwicklungen rund um die Straße von Hormus genau verfolgen, da sie auch in den kommenden Wochen die wichtigsten Markt News und die Richtung der globalen Börsen bestimmen dürften. Autor: Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst bei XTB SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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