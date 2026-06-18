Börse Aktuell: US Dollar Index auf Jahreshoch - DAX steigt trotz schwacher Autowerte

Börse Aktuell: Europäische Aktienmärkte zeigen gemischtes Bild

Die europäischen Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich. Während der Euro Stoxx 50 um 0,82% zulegt, gewinnt der DAX 0,52% hinzu. Auch der französische Leitindex steigt um 0,63%. Schwächer entwickeln sich hingegen der spanische IBEX 35 (-0,66%) und der polnische WIG20 (-1,30%).

Innerhalb des Euro Stoxx 50 zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Sektoren. Technologie- und Industriewerte führen die Gewinnerliste an. Airbus (+2,43%), Schneider Electric (+2,18%) und Infineon (+3,57%) profitieren von einer verbesserten Marktstimmung. Dagegen geraten Automobil- und Chemiewerte unter Druck. BASF verliert 3,29%, während die Automobilbranche von negativen Unternehmensnachrichten belastet wird.

US Dollar Index steigt nach hawkischen Fed-Signalen deutlich an

Der US Dollar Index setzt seine Aufwärtsbewegung fort und steigt um 0,3% auf den höchsten Stand seit Mai 2025. Auslöser sind die überraschend restriktiven Signale der US-Notenbank nach der jüngsten FOMC-Sitzung. Fast die Hälfte der Fed-Mitglieder rechnet inzwischen mit einer weiteren Zinserhöhung bis Ende 2026. Der starke US Dollar Index belastet zahlreiche Währungen. Besonders schwach zeigen sich die skandinavischen Devisen sowie der Schweizer Franken. Das Währungspaar EUR/USD fällt um 0,35% auf 1,1460, während das britische Pfund nach der unveränderten Zinsentscheidung der Bank of England weitere Verluste verzeichnet. Die Dollar-Stärke wirkt sich zudem negativ auf Edelmetalle aus. Gold verliert 0,3% und Silber gibt sogar 1,5% nach, da steigende Realzinsen und der festere Dollar die Attraktivität unverzinslicher Anlagen reduzieren.

Rohstoffe: Öl stabilisiert sich, Erdgas legt zu

Am Rohstoffmarkt bleibt Brent-Öl leicht unter Druck und fällt um 0,35% auf 74,70 US-Dollar je Barrel. Die Entspannung geopolitischer Risiken reduziert die zuvor eingepreisten Risikoprämien. Erdgas entwickelt sich dagegen freundlich und steigt um 1,4%. Auch hier beobachten Anleger weiterhin die geopolitische Lage sowie mögliche Auswirkungen auf die globale Energieversorgung.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Unternehmensnachrichten im Fokus

Airbus profitiert von Analysten-Upgrade

Airbus gehört zu den stärksten Gewinnern im europäischen Handel. Die Aktie steigt um 2,8%, nachdem Kepler Cheuvreux die Einstufung auf "Kaufen" angehoben und das Kursziel auf 212 Euro erhöht hat. Unterstützend wirken sinkende Treibstoffkosten und eine Entspannung geopolitischer Spannungen.

BMW belastet den gesamten Autosektor

Die Warnung von BMW hinsichtlich der schwachen Nachfrage in China sorgt für erneuten Verkaufsdruck im europäischen Automobilsektor. Die BMW-Aktie verliert 4,23%, während Mercedes-Benz um 4,56%, Stellantis um 3,65% und Volkswagen um 2,45% nachgeben.

Carrefour unter Druck nach JPMorgan-Warnung

Carrefour bricht um 6,5% ein. JPMorgan hat den französischen Einzelhändler auf die Negative Catalyst Watch gesetzt und verweist auf mögliche Gewinnrevisionen sowie einen zunehmenden Wettbewerbsdruck im Heimatmarkt.

Edenred profitiert von Übernahmegerüchten

Die Aktie von Edenred springt um mehr als 16% nach oben. Medienberichten zufolge prüft die britische Beteiligungsgesellschaft BC Partners ein Übernahmeangebot für den französischen Anbieter von Mitarbeiter-Benefits.

Die heutige Volatilität in den Stoxx-50-Sektoren (EU50). Quelle: XTB Research

Zentralbanken bestimmen die Marktstimmung

Die Bank of England beließ ihren Leitzins wie erwartet bei 3,75%. Trotz eines Rückgangs des VPI auf 2,8% im Jahresvergleich warnen die Währungshüter vor erneutem Inflationsdruck durch steigende Energiepreise.

Auch die Schweizerische Nationalbank hielt ihren Leitzins unverändert bei 0%. Gleichzeitig signalisierte SNB-Präsident Martin Schlegel die Bereitschaft, bei einer übermäßigen Aufwertung des Schweizer Franken am Devisenmarkt zu intervenieren.

Die Norges Bank bestätigte ebenfalls ihren Zinssatz von 4,25%, stellte jedoch eine weitere Zinserhöhung in Aussicht. Die Zentralbank erwartet nun einen Höchststand von 4,55% bis Jahresende, um die anhaltend hohe Inflation einzudämmen.

Fazit: US Dollar Index bleibt zentraler Treiber für die Börse aktuell

Für die Börse aktuell bleibt der US Dollar Index einer der wichtigsten Einflussfaktoren. Die Kombination aus restriktiver Fed-Kommunikation und steigenden Zinserwartungen stärkt den Dollar und belastet gleichzeitig Edelmetalle sowie Teile des Aktienmarktes. Während der DAX und der Euro Stoxx 50 von starken Technologie- und Industriewerten unterstützt werden, stehen insbesondere europäische Autowerte weiterhin unter erheblichem Druck.

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