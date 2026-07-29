Börse Aktuell: Markt News - Hermès belastet Euro Stoxx 50 trotz starker Bankenzahlen

Trotz überzeugender Quartalszahlen aus dem Bankensektor stehen viele europäische Aktienmärkte heute unter Druck. Der Euro Stoxx 50 verliert rund 0,3%, nachdem die Zahlen von Hermès die Anleger enttäuscht haben. Gleichzeitig sorgen steigende Energiepreise für Gegenwind: Brent-Rohöl notiert aktuell bei rund 90 US-Dollar je Barrel.

Abbildung 1: Dashboard für den Euro Stoxx 50 (29.07.2026)

Quelle: XTB Research, 29.07.2026

Unternehmen

Abbildung 2: Gewinner und Verlierer im Euro Stoxx 50 (29.07.2026)

Quelle: XTB Research, 29.07.2026

Hermès-Aktie bricht trotz guter Zahlen ein

Obwohl Hermès solide Geschäftszahlen vorgelegt hat, zählt die Aktie mit einem Minus von 11,6% zu den größten Verlierern des Tages. Der starke Kursrückgang führte zeitweise sogar zu einer Aussetzung des Handels. Im zweiten Quartal erzielte der französische Luxuskonzern einen Umsatz von 4,1 Mrd. Euro - ein Plus von 7% im Jahresvergleich und damit im Rahmen der Analystenerwartungen. Der wiederkehrende operative Gewinn belief sich im ersten Halbjahr auf 3,4 Mrd. Euro, die operative Marge lag bei starken 41%.

Positives Wachstum in Japan und den USA sowie ein Anstieg der Nachfrage nach Lederwaren um 10,2% konnten die Sorgen der Investoren jedoch nicht ausräumen. Im Fokus steht weiterhin die schwächere Entwicklung im wichtigen chinesischen Markt sowie rückläufige Umsätze im Nahen Osten. Zusätzlichen Druck erzeugte der Umsatzrückgang von 9,5% im Bereich Parfüm und Kosmetik. Das Management bleibt dennoch optimistisch und kündigte unter anderem die Präsentation der ersten Haute-Couture-Kollektion für das Jahr 2027 an.

Starke Quartalszahlen im Bankensektor

Positive Markt News kommen dagegen aus dem europäischen Bankensektor. Sowohl UBS als auch die Deutsche Bank konnten ihre Gewinne im zweiten Quartal deutlich steigern. Treiber waren vor allem das Investmentbanking und eine hohe Handelsaktivität an den Kapitalmärkten. UBS steigerte den Nettogewinn um 17% auf 2,8 Mrd. US-Dollar. Besonders stark entwickelte sich das Aktienhandelsgeschäft. Zudem verzeichnete die Vermögensverwaltung Nettozuflüsse in Höhe von 36 Mrd. US-Dollar.

Die Deutsche Bank erzielte einen Nettogewinn von 1,9 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 10% im Jahresvergleich entspricht. Profitieren konnte das Institut insbesondere vom Handel mit Anleihen und Zinsprodukten. Die starken Ergebnisse bestätigen den globalen Trend, der zuletzt bereits an der Wall Street zu beobachten war. Eine erhöhte Marktvolatilität und der anhaltende KI-Boom sorgen weiterhin für hohe Handelserträge der Investmentbanken.

Börse Aktuell: Europas Indizes unter Druck

Zu den größten Verlierern zählt neben dem Euro Stoxx 50 (-0,4%) auch der französische CAC 40 (-0,7%), der besonders unter dem Kurseinbruch von Hermès leidet. Auch der spanische Ibex 35 gerät unter Druck. Hauptverantwortlich ist der Kursverlust von CaixaBank in Höhe von 6,2%. Anleger reagierten enttäuscht, weil das Management trotz starker Ergebnisse seine Jahresprognose unverändert ließ und damit die Erwartungen auf eine Anhebung der Ziele nicht erfüllte. Darüber hinaus fiel der Nettozinsertrag leicht unter die Marktschätzungen, während die Risikovorsorge im Jahresvergleich um nahezu 40% anstieg. Ebenfalls schwächer notierte der Flughafenbetreiber Aena (-2,2%), nachdem das Unternehmen seine aktuellen Geschäftszahlen veröffentlicht hatte.

ONLINE-BROKER WAHL 2026

Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

XTB setzt auf deine Stimme!

setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern

FAQ

Warum fällt der Euro Stoxx 50 heute?

Vor allem der starke Kursrückgang von Hermès sowie steigende Ölpreise belasten den europäischen Leitindex.

Warum steht Hermès unter Druck?

Investoren sorgen sich trotz guter Quartalszahlen über die schwache Geschäftsentwicklung in China und die hohe Bewertung der Aktie.

Welche positiven Markt News gibt es heute?

UBS und Deutsche Bank haben starke Quartalszahlen vorgelegt und von einer hohen Handelsaktivität im Investmentbanking profitiert.