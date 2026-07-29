Aktien Marathon: Knorr Bremse Aktie Analyse 2026 - Langfristige Prognose

- Aktien Marathon: Die Knorr Bremse Aktie überzeugt langfristig mit einer stabilen Marktposition, zeigt aktuell aber nur begrenztes Wachstum.
- Charttechnisch bleibt die Knorr Bremse Aktie oberhalb der SMA20 sowohl im Wochen- als auch im Tageschart bullisch.
- Fundamental erscheint die Knorr Bremse Aktie mit einem KGV von rund 30 derzeit ambitioniert bewertet.
- Aktien Marathon: Die Knorr Bremse Aktie überzeugt langfristig mit einer stabilen Marktposition, zeigt aktuell aber nur begrenztes Wachstum.
- Charttechnisch bleibt die Knorr Bremse Aktie oberhalb der SMA20 sowohl im Wochen- als auch im Tageschart bullisch.
- Fundamental erscheint die Knorr Bremse Aktie mit einem KGV von rund 30 derzeit ambitioniert bewertet.
Knorr Bremse - Analyse und Einschätzung für Investoren
Im Aktien Marathon analysieren wir jede Woche eine Aktie mit Fokus auf die langfristige Entwicklung. Anders als bei kurzfristigen Trading-Analysen stehen hier die fundamentalen Kennzahlen, die Wettbewerbsposition und die Perspektiven bis 2028 beziehungsweise 2030 im Mittelpunkt.
Die Analyse der Knorr Bremse Aktie basiert auf den wichtigsten Unternehmenskennzahlen sowie einer langfristigen Bewertung des Geschäftsmodells. Ziel ist es, langfristig orientierten Anlegern eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu liefern und die eigene Einschätzung mit einer unabhängigen Analyse abzugleichen.
► Knorr Bremse WKN: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006 / Symbol: KNBHF / Kürzel: KBX
✅ Drei Key Takeaways
- Aktien Marathon: Die Knorr Bremse Aktie überzeugt langfristig mit einer stabilen Marktposition, zeigt aktuell aber nur begrenztes Wachstum.
- Charttechnisch bleibt die Knorr Bremse Aktie oberhalb der SMA20 sowohl im Wochen- als auch im Tageschart bullisch.
- Fundamental erscheint die Knorr Bremse Aktie mit einem KGV von rund 30 derzeit ambitioniert bewertet.
Knorr Bremse Aktie - Wochenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Knorr Bremse Aktie markierte im Oktober 2022 ihr Tief und konnte sich anschließend schrittweise erholen. Nach einem weiteren Rücksetzer Anfang 2024 setzte eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung ein. Zwischenzeitliche Korrekturen wurden regelmäßig als Kaufgelegenheiten genutzt. Das Mehrjahreshoch bei 115,50 EUR im Februar 2026 führte zunächst zu Gewinnmitnahmen und einem Rücksetzer an die psychologisch wichtige Marke von 100 EUR. In den vergangenen Monaten konnte sich die Aktie wieder moderat erholen, wobei die Schwankungsbreite deutlich zunahm.
Technisch betrachtet stabilisierte sich die Knorr Bremse Aktie nach dem Rücksetzer an der SMA20 (aktuell 102,61 EUR). In den vergangenen beiden Handelswochen gelang eine erneute Bewegung nach oben, wodurch sich das Wochenchart weiterhin bullisch präsentiert. Solange sich die Aktie oberhalb der SMA20 behaupten kann, bleiben weitere Kursanstiege wahrscheinlich. Als übergeordnete Kursziele kommen zunächst das Mehrjahreshoch und anschließend der Bereich um 120 EUR in Betracht.
Sollte es zu Rücksetzern kommen, könnte die SMA20 erneut als wichtige Unterstützung dienen. Wird diese Marke unterschritten, dürfte die SMA50 (aktuell 96,05 EUR) eine weitere Unterstützungszone darstellen. Ein nachhaltiger Wochenschluss deutlich unterhalb dieser Linie würde das positive Chartbild jedoch eintrüben.
Aktuelle Einschätzung Wochenchart: Bullisch
Knorr Bremse Aktie - Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im Tageschart zeigt sich, dass die Knorr Bremse Aktie nach dem Rücksetzer vom Jahreshoch überwiegend zwischen der SMA20 (104,14 EUR) und der SMA50 (102,41 EUR) pendelte. Beide gleitenden Durchschnitte wirkten in den vergangenen Monaten als magnetische Marken. Einerseits wurden Rücksetzer regelmäßig aufgefangen, andererseits fehlte bislang der nachhaltige Ausbruch nach oben. Gelingt nun der Ausbruch über die SMA20, könnte zunächst das Jahreshoch wieder in den Fokus rücken. Darüber eröffnet sich weiteres Potenzial bis in den Bereich der langfristigen Kursziele aus dem Wochenchart. Fällt die Aktie dagegen unter die SMA50 zurück, könnte die SMA200 (97,62 EUR) als nächste wichtige Unterstützung dienen. Bereits im November 2025 erwies sich diese Durchschnittslinie als bedeutende charttechnische Marke.
Aktuelle Einschätzung Tageschart: Bullisch
Unternehmensprofil der Knorr Bremse Aktie
Die Knorr Bremse Aktie repräsentiert einen der weltweit führenden Anbieter von Bremssystemen sowie sicherheitskritischen Systemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Im Bereich Schienenfahrzeuge entwickelt das Unternehmen unter anderem Bremssysteme, Einstiegssysteme, Klimaanlagen, Energieversorgungssysteme, Steuerungstechnik, Fahrerassistenzsysteme und weitere Komponenten für Nahverkehr, Güterverkehr und Hochgeschwindigkeitszüge.
Im Segment Nutzfahrzeuge liefert Knorr-Bremse Bremssysteme für Lkw, Busse, Anhänger und landwirtschaftliche Fahrzeuge. Ergänzt wird das Portfolio durch moderne Chassis-Systeme, elektronische Steuerungen, Luftaufbereitung, Lenksysteme sowie Komponenten für den Antriebsstrang. Durch seine starke Marktposition profitiert Knorr-Bremse langfristig von globalen Investitionen in Mobilität, Schienenverkehr und Transportlösungen.
Aktionärsstruktur Knorr-Bremse:
Die Aktienmehrheit liegt bei der Familienstiftung. Der Rest der Anteile befindet sich im Free Float. Institutionelle Anleger haben nur eine untergeordnete Bedeutung.
Der Umsatz konnte zwar von 2022 auf 2023 erhöht werden, hat seitdem aber moderat nachgegeben. Gegenüber 2023 wurden 2025 gut 110 Mio. EUR weniger umgesetzt.
Die Zahl der Beschäftigten hat sich gegenüber dem Hoch 2023 deutlich reduziert. Gegenüber 2023 wurden 2025 7 Prozent weniger Menschen beschäftigt.
Der Pro-Kopf-Umsatz hat sich im Betrachtungszeitraum erhöht, allerdings nur moderat. 2025 lag dieser 0,3 Mio. über dem Wert von 2021
Das operative Ergebnis 2025 liegt praktisch auf dem Niveau von 2021. Übergeordnet hat sich diese Kennzahl im Betrachtungszeitraum wenig verändert.
Das Ergebnis vor Steuern 2025 ist besser ausgefallen als in den Vorjahren (2024-2022) liegt aber noch unter dem Wert von 2021.
Der Gewinn je Aktie konnte 2025 zum Vorjahr zwar gesteigert werden, liegt aber noch unter dem Wert von 2021.
Die Dividende wurde in den letzten vier Jahren des Betrachtungszeitraums kontinuierlich angehoben.
Die Dividendenrendite liegt 2025 liegt bei 2,0 Prozent, hat sich aber in den letzten Jahren verschlechtert. Seit 2022 nimmt diese kontinuierlich ab.
Die Aktie ist mit einem KGV von knapp 30 teuer. Seit 2022 hat sich diese Kennzahl kontinuierlich verschlechtert.
Aktien Marathon Fazit zur Knorr Bremse Aktie
Die Knorr Bremse Aktie überzeugt durch ihre starke Marktstellung und ein stabiles Geschäftsmodell. Das Unternehmen erwirtschaftet weiterhin solide Gewinne und zahlt eine Dividende. Die Dividendenrendite fällt allerdings eher unterdurchschnittlich aus. Mit einem KGV von rund 30 erscheint die Bewertung ambitioniert. Gleichzeitig haben sich die wichtigsten Unternehmenskennzahlen in den vergangenen Jahren nur begrenzt verbessert. Größere Wachstumsimpulse sind derzeit nicht erkennbar. Die langfristige Kursentwicklung bleibt insgesamt solide. Aus fundamentaler Sicht fehlt aktuell jedoch eine überzeugende Wachstumsstory, die deutlich höhere Bewertungen rechtfertigen würde.
Experten Fazit des Aktien Marathon:
Die Knorr Bremse Aktie bleibt charttechnisch interessant und langfristig stabil aufgestellt. Aus fundamentaler Sicht bietet sie derzeit jedoch kein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für einen Neueinstieg.
Der Konzern konnte das im Betrachtungszeitraum kontinuierlich gesteigert werden. Im Betrachtungszeitraum konnte das Eigenkapital um 950 Mio. EUR gesteigert werden.
Die Eigenkapitalquote lag im Betrachtungszeitraum kontinuierlich über der Marke von 30 Prozent, ist im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich angestiegen.
Aktien Marathon Experten Fazit zur Knorr Bremse Aktie
Die Knorr Bremse Aktie überzeugt durch ihre starke Marktstellung und ein stabiles Geschäftsmodell. Das Unternehmen erwirtschaftet weiterhin solide Gewinne und zahlt eine Dividende. Die Dividendenrendite fällt allerdings eher unterdurchschnittlich aus.
Mit einem KGV von rund 30 erscheint die Bewertung ambitioniert. Gleichzeitig haben sich die wichtigsten Unternehmenskennzahlen in den vergangenen Jahren nur begrenzt verbessert. Größere Wachstumsimpulse sind derzeit nicht erkennbar.
Die langfristige Kursentwicklung bleibt insgesamt solide. Aus fundamentaler Sicht fehlt aktuell jedoch eine überzeugende Wachstumsstory, die deutlich höhere Bewertungen rechtfertigen würde.
Fazit des Aktien Marathon: Die Knorr Bremse Aktie bleibt charttechnisch interessant und langfristig stabil aufgestellt. Aus fundamentaler Sicht bietet sie derzeit jedoch kein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für einen Neueinstieg.
ONLINE-BROKER WAHL 2026
- Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres
- XTB setzt auf deine Stimme!
- JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern
FAQ
Ist die Knorr Bremse Aktie ein langfristiges Investment?
Die Knorr Bremse Aktie verfügt über ein solides Geschäftsmodell und eine starke Marktstellung. Das Wachstum ist derzeit jedoch begrenzt.
Wie lautet die aktuelle Einschätzung im Aktien Marathon?
Charttechnisch ist die Knorr Bremse Aktie bullisch einzustufen. Fundamental spricht die hohe Bewertung derzeit gegen einen Neueinstieg.
Welche Kursziele sind bei der Knorr Bremse Aktie relevant?
Oberhalb der SMA20 rücken zunächst das Mehrjahreshoch und anschließend der Bereich um 120 EUR in den Fokus.
BÖRSE AKTUELL: Ein Kursrückgang von 12 % bei Hermès belastet den Markt (29.07.2026)
Zweistellige Kursgewinne nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen in Europa: Electrolux, Alten, Hexagon
IBM Aktie nach Historien-Absturz: Trotz KI-Offensive jetzt Aktien kaufen? 💻
DAX Verlierer: Siemens Energy Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.