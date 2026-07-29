Aktien Marathon: Knorr Bremse Aktie Analyse 2026 - Langfristige Prognose

Knorr Bremse - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Aktien Marathon analysieren wir jede Woche eine Aktie mit Fokus auf die langfristige Entwicklung. Anders als bei kurzfristigen Trading-Analysen stehen hier die fundamentalen Kennzahlen, die Wettbewerbsposition und die Perspektiven bis 2028 beziehungsweise 2030 im Mittelpunkt.

Die Analyse der Knorr Bremse Aktie basiert auf den wichtigsten Unternehmenskennzahlen sowie einer langfristigen Bewertung des Geschäftsmodells. Ziel ist es, langfristig orientierten Anlegern eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu liefern und die eigene Einschätzung mit einer unabhängigen Analyse abzugleichen.

► Knorr Bremse WKN: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006 / Symbol: KNBHF / Kürzel: KBX

✅ Drei Key Takeaways

Aktien Marathon: Die Knorr Bremse Aktie überzeugt langfristig mit einer stabilen Marktposition, zeigt aktuell aber nur begrenztes Wachstum.

Die Knorr Bremse Aktie überzeugt langfristig mit einer stabilen Marktposition, zeigt aktuell aber nur begrenztes Wachstum. Charttechnisch bleibt die Knorr Bremse Aktie oberhalb der SMA20 sowohl im Wochen- als auch im Tageschart bullisch.

Fundamental erscheint die Knorr Bremse Aktie mit einem KGV von rund 30 derzeit ambitioniert bewertet.

Knorr Bremse Aktie - Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Knorr Bremse Aktie markierte im Oktober 2022 ihr Tief und konnte sich anschließend schrittweise erholen. Nach einem weiteren Rücksetzer Anfang 2024 setzte eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung ein. Zwischenzeitliche Korrekturen wurden regelmäßig als Kaufgelegenheiten genutzt. Das Mehrjahreshoch bei 115,50 EUR im Februar 2026 führte zunächst zu Gewinnmitnahmen und einem Rücksetzer an die psychologisch wichtige Marke von 100 EUR. In den vergangenen Monaten konnte sich die Aktie wieder moderat erholen, wobei die Schwankungsbreite deutlich zunahm.

Technisch betrachtet stabilisierte sich die Knorr Bremse Aktie nach dem Rücksetzer an der SMA20 (aktuell 102,61 EUR). In den vergangenen beiden Handelswochen gelang eine erneute Bewegung nach oben, wodurch sich das Wochenchart weiterhin bullisch präsentiert. Solange sich die Aktie oberhalb der SMA20 behaupten kann, bleiben weitere Kursanstiege wahrscheinlich. Als übergeordnete Kursziele kommen zunächst das Mehrjahreshoch und anschließend der Bereich um 120 EUR in Betracht.

Sollte es zu Rücksetzern kommen, könnte die SMA20 erneut als wichtige Unterstützung dienen. Wird diese Marke unterschritten, dürfte die SMA50 (aktuell 96,05 EUR) eine weitere Unterstützungszone darstellen. Ein nachhaltiger Wochenschluss deutlich unterhalb dieser Linie würde das positive Chartbild jedoch eintrüben.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart: Bullisch

Knorr Bremse Aktie - Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im Tageschart zeigt sich, dass die Knorr Bremse Aktie nach dem Rücksetzer vom Jahreshoch überwiegend zwischen der SMA20 (104,14 EUR) und der SMA50 (102,41 EUR) pendelte. Beide gleitenden Durchschnitte wirkten in den vergangenen Monaten als magnetische Marken. Einerseits wurden Rücksetzer regelmäßig aufgefangen, andererseits fehlte bislang der nachhaltige Ausbruch nach oben. Gelingt nun der Ausbruch über die SMA20, könnte zunächst das Jahreshoch wieder in den Fokus rücken. Darüber eröffnet sich weiteres Potenzial bis in den Bereich der langfristigen Kursziele aus dem Wochenchart. Fällt die Aktie dagegen unter die SMA50 zurück, könnte die SMA200 (97,62 EUR) als nächste wichtige Unterstützung dienen. Bereits im November 2025 erwies sich diese Durchschnittslinie als bedeutende charttechnische Marke.

Aktuelle Einschätzung Tageschart: Bullisch

Unternehmensprofil der Knorr Bremse Aktie

Die Knorr Bremse Aktie repräsentiert einen der weltweit führenden Anbieter von Bremssystemen sowie sicherheitskritischen Systemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Im Bereich Schienenfahrzeuge entwickelt das Unternehmen unter anderem Bremssysteme, Einstiegssysteme, Klimaanlagen, Energieversorgungssysteme, Steuerungstechnik, Fahrerassistenzsysteme und weitere Komponenten für Nahverkehr, Güterverkehr und Hochgeschwindigkeitszüge.

Im Segment Nutzfahrzeuge liefert Knorr-Bremse Bremssysteme für Lkw, Busse, Anhänger und landwirtschaftliche Fahrzeuge. Ergänzt wird das Portfolio durch moderne Chassis-Systeme, elektronische Steuerungen, Luftaufbereitung, Lenksysteme sowie Komponenten für den Antriebsstrang. Durch seine starke Marktposition profitiert Knorr-Bremse langfristig von globalen Investitionen in Mobilität, Schienenverkehr und Transportlösungen.

Aktionärsstruktur Knorr-Bremse:

Die Aktienmehrheit liegt bei der Familienstiftung. Der Rest der Anteile befindet sich im Free Float. Institutionelle Anleger haben nur eine untergeordnete Bedeutung.

Der Umsatz konnte zwar von 2022 auf 2023 erhöht werden, hat seitdem aber moderat nachgegeben. Gegenüber 2023 wurden 2025 gut 110 Mio. EUR weniger umgesetzt.

Die Zahl der Beschäftigten hat sich gegenüber dem Hoch 2023 deutlich reduziert. Gegenüber 2023 wurden 2025 7 Prozent weniger Menschen beschäftigt.

Der Pro-Kopf-Umsatz hat sich im Betrachtungszeitraum erhöht, allerdings nur moderat. 2025 lag dieser 0,3 Mio. über dem Wert von 2021

Das operative Ergebnis 2025 liegt praktisch auf dem Niveau von 2021. Übergeordnet hat sich diese Kennzahl im Betrachtungszeitraum wenig verändert.

Das Ergebnis vor Steuern 2025 ist besser ausgefallen als in den Vorjahren (2024-2022) liegt aber noch unter dem Wert von 2021.

Der Gewinn je Aktie konnte 2025 zum Vorjahr zwar gesteigert werden, liegt aber noch unter dem Wert von 2021.

Die Dividende wurde in den letzten vier Jahren des Betrachtungszeitraums kontinuierlich angehoben.

Die Dividendenrendite liegt 2025 liegt bei 2,0 Prozent, hat sich aber in den letzten Jahren verschlechtert. Seit 2022 nimmt diese kontinuierlich ab.

Die Aktie ist mit einem KGV von knapp 30 teuer. Seit 2022 hat sich diese Kennzahl kontinuierlich verschlechtert.

Aktien Marathon Fazit zur Knorr Bremse Aktie

Die Knorr Bremse Aktie überzeugt durch ihre starke Marktstellung und ein stabiles Geschäftsmodell. Das Unternehmen erwirtschaftet weiterhin solide Gewinne und zahlt eine Dividende. Die Dividendenrendite fällt allerdings eher unterdurchschnittlich aus. Mit einem KGV von rund 30 erscheint die Bewertung ambitioniert. Gleichzeitig haben sich die wichtigsten Unternehmenskennzahlen in den vergangenen Jahren nur begrenzt verbessert. Größere Wachstumsimpulse sind derzeit nicht erkennbar. Die langfristige Kursentwicklung bleibt insgesamt solide. Aus fundamentaler Sicht fehlt aktuell jedoch eine überzeugende Wachstumsstory, die deutlich höhere Bewertungen rechtfertigen würde.

Experten Fazit des Aktien Marathon:

Die Knorr Bremse Aktie bleibt charttechnisch interessant und langfristig stabil aufgestellt. Aus fundamentaler Sicht bietet sie derzeit jedoch kein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für einen Neueinstieg.

Der Konzern konnte das im Betrachtungszeitraum kontinuierlich gesteigert werden. Im Betrachtungszeitraum konnte das Eigenkapital um 950 Mio. EUR gesteigert werden.

Die Eigenkapitalquote lag im Betrachtungszeitraum kontinuierlich über der Marke von 30 Prozent, ist im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich angestiegen.

Aktien Marathon Experten Fazit zur Knorr Bremse Aktie

Die Knorr Bremse Aktie überzeugt durch ihre starke Marktstellung und ein stabiles Geschäftsmodell. Das Unternehmen erwirtschaftet weiterhin solide Gewinne und zahlt eine Dividende. Die Dividendenrendite fällt allerdings eher unterdurchschnittlich aus.

Mit einem KGV von rund 30 erscheint die Bewertung ambitioniert. Gleichzeitig haben sich die wichtigsten Unternehmenskennzahlen in den vergangenen Jahren nur begrenzt verbessert. Größere Wachstumsimpulse sind derzeit nicht erkennbar.

Die langfristige Kursentwicklung bleibt insgesamt solide. Aus fundamentaler Sicht fehlt aktuell jedoch eine überzeugende Wachstumsstory, die deutlich höhere Bewertungen rechtfertigen würde.

Fazit des Aktien Marathon: Die Knorr Bremse Aktie bleibt charttechnisch interessant und langfristig stabil aufgestellt. Aus fundamentaler Sicht bietet sie derzeit jedoch kein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für einen Neueinstieg.

ONLINE-BROKER WAHL 2026

Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

XTB setzt auf deine Stimme!

setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern

FAQ

Ist die Knorr Bremse Aktie ein langfristiges Investment?

Die Knorr Bremse Aktie verfügt über ein solides Geschäftsmodell und eine starke Marktstellung. Das Wachstum ist derzeit jedoch begrenzt.

Wie lautet die aktuelle Einschätzung im Aktien Marathon?

Charttechnisch ist die Knorr Bremse Aktie bullisch einzustufen. Fundamental spricht die hohe Bewertung derzeit gegen einen Neueinstieg.

Welche Kursziele sind bei der Knorr Bremse Aktie relevant?

Oberhalb der SMA20 rücken zunächst das Mehrjahreshoch und anschließend der Bereich um 120 EUR in den Fokus.