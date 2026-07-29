Börse Aktuell: Aktien News - Electrolux, Alten und Hexagon mit Kurssprüngen nach starken Quartalszahlen

An den europäischen Börsen stehen zur Wochenmitte gleich drei Unternehmen mit zweistelligen Kursgewinnen im Fokus. Börse Aktuell: Sowohl Electrolux als auch Alten und Hexagon überraschten mit Ergebnissen, die die Markterwartungen deutlich übertrafen. Die positiven Impulse unterscheiden sich jedoch in ihrer langfristigen Aussagekraft.

Electrolux-Aktie springt nach Gewinnüberraschung um rund 20%

Die Aktie von Electrolux legt rund 20% zu, nachdem der Haushaltsgerätehersteller die Erwartungen beim operativen Gewinn klar übertroffen hat. Das bereinigte operative Ergebnis stieg auf 1,20 Mrd. SEK und lag damit deutlich über dem Konsens von 617 Mio. SEK. Gleichzeitig wuchs der organische Umsatz um 2%. Ein wesentlicher Treiber war das laufende Kostensenkungsprogramm, das die Profitabilität um 1,4 Mrd. SEK verbesserte. Allerdings entfielen rund 484 Mio. SEK auf eine Rückerstattung von US-Zöllen sowie Änderungen beim Gesundheitsprogramm für Mitarbeiter. Diese Effekte sind einmaliger Natur. Aus fundamentaler Sicht bleiben daher vor allem die nachhaltigen Fortschritte bei der Kostenoptimierung und dem Free Cashflow relevant. Weniger überzeugend ist dagegen die Nachfrageentwicklung in Nordamerika, wo die organischen Umsätze im Jahresvergleich um 3% zurückgingen.

Chart: ELUXB.SE (D1)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der kräftige Kursanstieg verbessert das Chartbild. Optimistisch betrachtet entfernt sich die Aktie von der unteren Begrenzung des langfristigen Abwärtstrendkanals. Für einen nachhaltigen Aufwärtstrend fehlen bislang jedoch weitere fundamentale Signale.

Aktien News: Alten hebt Ausblick für 2026 deutlich an

Die Aktie von Alten gewinnt rund 15%, nachdem das französische Engineering-Unternehmen seine Prognose für 2026 angehoben hat. Der organische Umsatz stieg im zweiten Quartal um 3,2%. Gleichzeitig erhöhte das Unternehmen seine Jahresprognose von zuvor etwa 0% Wachstum auf nun 1,4 bis 1,8%. Auch die operative Marge soll sich verbessern und rund 9% erreichen, nachdem sie 2025 noch bei 8,5% lag. Getrieben wird die Entwicklung insbesondere durch die starke Nachfrage aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Sicherheit sowie Schienenverkehr. Die Kursreaktion verdeutlicht vor allem eine Neubewertung, nachdem der Markt zuvor ein sehr pessimistisches Basisszenario eingepreist hatte.

Chart: ATE.FR (D1)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die jüngsten Kursgewinne markieren einen klaren Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrendkanal. Gelingt Alten eine weitere Verbesserung der Geschäftsentwicklung, könnte das aktuelle Kursniveau die Grundlage für zusätzliche Aufwärtsbewegungen bilden.

Hexagon überzeugt mit starkem Wachstum und hoher Nachfrage

Zu den stärksten Aktien News des Tages zählt auch Hexagon. Die Aktie steigt um mehr als 10%, nachdem das Unternehmen mit seinen Zahlen für das zweite Quartal 2026 die Erwartungen klar übertroffen hat. Das organische Wachstum erreichte 12% und lag damit deutlich über den erwarteten 6,4%. Der Umsatz belief sich auf 1,05 Mrd. EUR und übertraf den Konsens von 1,01 Mrd. EUR. Das bereinigte EBIT lag bei 272 Mio. EUR und damit ebenfalls über den erwarteten 261 Mio. EUR. Haupttreiber war die anhaltend hohe Nachfrage aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie. Zusätzlichen Rückenwind liefern ein hoher Auftragsbestand sowie ein vorzeitig abgeschlossenes Kosten- und Restrukturierungsprogramm.

Chart: HEXAB.SE (D1)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die starken Quartalszahlen untermauern die fundamentale Stärke des Unternehmens. Dennoch bewegt sich der Aktienkurs weiterhin im unteren Bereich einer breiten Konsolidierungsphase.

Experten Fazit

Börse Aktuell zeigt sich, dass starke Quartalszahlen und angehobene Prognosen weiterhin deutliche Kursreaktionen auslösen können. Während Electrolux vor allem von Effizienzmaßnahmen und Sondereffekten profitierte, überzeugen Alten mit einer verbesserten Prognose und Hexagon mit einem breit abgestützten operativen Wachstum. Für Anleger dürften die kommenden Quartale entscheidend sein, um zu beurteilen, ob die aktuellen Aktien News den Beginn nachhaltiger Aufwärtstrends markieren.

ONLINE-BROKER WAHL 2026

Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

XTB setzt auf deine Stimme!

setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern

FAQ

Warum steigen die Aktien von Electrolux, Alten und Hexagon so stark?

Alle drei Unternehmen haben Quartalszahlen oder Prognosen veröffentlicht, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen haben.

Welche Aktie überzeugt fundamental am stärksten?

Hexagon liefert die breiteste operative Stärke mit zweistelligem organischem Wachstum, steigenden Margen und einer hohen Nachfrage aus Zukunftsbranchen.

Sind die Kursanstiege nachhaltig?

Das hängt von der weiteren Geschäftsentwicklung ab. Während Alten und Hexagon von operativen Verbesserungen profitieren, enthält das Ergebnis von Electrolux auch erhebliche Einmaleffekte.