IBM Aktie nach Kurseinbruch und gesenkter Prognose unter Druck!

Der traditionsreiche IT-Konzern IBM hat mit seinen aktuellen Geschäftsergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen der Wall Street verfehlt und eine Anpassung der Jahresprognose vorgenommen. Trotz einer vorab veröffentlichten Gewinnwarnung lösten die endgültigen Zahlen erhebliche Verkäufe an den Finanzmärkten aus. Die Aktie verzeichnete mit einem Tagesverlust von 25 % den stärksten Rückschlag ihrer Geschichte. Für Anleger, die antizyklische Einstiegschancen suchen und bei etablierten Technologiekonzernen Aktien kaufen wollen, stellt sich die Frage, ob der historische Kursrutsch bei der IBM Aktie eine günstige Kaufgelegenheit oder ein Warnsignal darstellt.

► IBM WKN: 851399 | ISIN: US4592001014 | Ticker: IBM.US

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zur IBM Aktie

1. 📊 Kennzahlen verfehlen Analystenschätzungen und Prognose gesenkt

Die im zweiten Quartal erzielten Ergebnisse blieben hinter den Erwartungen des LSEG-Konsenses zurück:

Gewinn pro Aktie (bereinigt): Fiel mit 2,93 US-Dollar etwas geringer aus als die erwarteten 2,97 US-Dollar.

Umsatz: Erreichte 17,16 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: +1 %), verfehlte jedoch die Prognose von 17,58 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn ging leicht auf 2,17 Milliarden US-Dollar zurück.

Angepasstes Ziel: Das Management rechnet für 2026 nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 % bis 5 % (zuvor über 5 %). Das Ziel eines um 1 Milliarde US-Dollar höheren freien Cashflows für das Gesamtjahr wurde hingegen bekräftigt.

2. 🖥️ Schwäche im Hardware-Geschäft kompensiert Software-Plus

Einbruch bei Z-Mainframes: Der Umsatz in der Infrastruktursparte ging um 7 % auf 3,84 Milliarden US-Dollar zurück. Hauptursache war ein Rückgang von 42 % bei den Z-Mainframe-Computern. Laut CEO Arvind Krishna führten vorgezogene Hardware-Käufe von Kunden vor erwarteten Preiserhöhungen zu dieser temporären Nachfragelücke.

Software und Beratung: Das margenstarke Software-Segment wuchs um 5 % auf 7,76 Milliarden US-Dollar, während die Beratungssparte mit 5,33 Milliarden US-Dollar stagniierte.

3. 🤖 Produktivitäts-Schub durch KI und Quanten-Initiative

Effizienz durch KI: IBM setzt verstärkt auf interne Effizienzsteigerungen durch künstliche Intelligenz. Das neu vorgestellte KI-Codierungstool „Bob“ wird bereits von über 80.000 Mitarbeitern genutzt, um die Softwareentwicklung zu skalieren und die Vorsteuermarge um etwa 1 Prozentpunkt zu steigern.

Zukunftstechnologien: Das Unternehmen unterzeichnete eine Absichtserklärung zum Bau einer US-amerikanischen Quantenchip-Foundry, um seine Position bei Zukunftsarchitekturen abzusichern.

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🔍 Fazit: Jetzt die IBM Aktie kaufen?

Der historische Kurssturz spiegelt die Enttäuschung der Anleger über die Wachstumsverlangsamung im Hardware-Segment und die reduzierten Umsatzziele wider. Gleichzeitig hält IBM an seinen Cashflow-Zielen fest und treibt den Umbau hin zu margenstarkem Softwaregeschäft sowie internen KI-Produktivitätsgewinnen voran.

Wer auf eine fundamentale Stabilisierung setzt und dividendenstarke Value-Aktien kaufen möchte, findet in der IBM Aktie ein deutlich günstiger bewertetes Niveau vor. Ein Einstieg drängt sich jedoch erst auf, wenn sich die operative Dynamik im Infrastruktur- und Beratungsbereich wieder festigt.

IBM Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur IBM Aktie

Warum ist die IBM Aktie so stark eingebrochen?

Die IBM Aktie verzeichnete einen Tagesverlust von 25 %, nachdem das Unternehmen die Umsatz- und Gewinnprognosen für 2026 nach unten anpassen musste. Vor allem ein Umschwung im Infrastrukturbereich und ein Umsatzeinbruch von 42 % bei Z-Mainframe-Servern belasteten die Ergebnisse im zweiten Quartal.

Welche Wachstumsfelder nutzt IBM für die Zukunft?

IBM konzentriert sich auf sein margenstarkes Software-Segment (+5 % Wachstum) sowie auf interne KI-Lösungen zur Effizienzsteigerung. Zudem investiert der Konzern in Quantencomputing und hat den Bau einer US-Quantenchip-Foundry angekündigt.

Sollte man jetzt die IBM Aktie kaufen?

Anleger, die Value-orientiert agieren und etablierte Aktien kaufen möchten, profitieren von der bestätigten Erwartung eines höheren freien Cashflows. Konservative Investoren sollten jedoch abwarten, bis die Nachfrageschwäche im Hardware-Bereich vollständig überwunden ist.