Börse Aktuell: Markt News zu Nahost, Ölpreis, Fed, DAX und Big Tech

- Die Börse aktuell wird von der Eskalation im Nahen Osten, steigenden Ölpreisen und der Berichtssaison dominiert
- DAX, S&P 500 und Nasdaq stehen vor einem vorsichtigen Handelsstart, während Anleger auf die EZB und US-Konjunkturdaten warten
- Big-Tech-Unternehmen bleiben mit ihren hohen KI-Investitionen und Quartalszahlen der wichtigste Kurstreiber
- Die Börse aktuell wird von der Eskalation im Nahen Osten, steigenden Ölpreisen und der Berichtssaison dominiert
- DAX, S&P 500 und Nasdaq stehen vor einem vorsichtigen Handelsstart, während Anleger auf die EZB und US-Konjunkturdaten warten
- Big-Tech-Unternehmen bleiben mit ihren hohen KI-Investitionen und Quartalszahlen der wichtigste Kurstreiber
Die Börse aktuell wird weiterhin von geopolitischen Risiken, steigenden Ölpreisen und den Quartalszahlen großer Technologiekonzerne bestimmt. Im Fokus der heutigen Markt News stehen die Eskalation im Nahen Osten, die bevorstehende EZB-Entscheidung sowie wichtige US-Konjunkturdaten.
Nahost-Konflikt verschärft sich weiter
Die Eskalation im Nahen Osten dauert inzwischen die zwölfte Nacht in Folge an. Die USA und der Iran setzen ihre gegenseitigen Angriffe fort. US-Präsident Donald Trump drohte, für jeden Angriff auf einen Öltanker in der Straße von Hormus eine irakische Brücke oder ein Kraftwerk zu zerstören.
Der Iran kündigte im Gegenzug Angriffe auf Energieanlagen und Brücken in der Region an, darunter auch Infrastruktur mit Bezug zu den USA. Die Revolutionsgarden erklärten die Straße von Hormus für "vollständig geschlossen" und warnten, dass ohne ihre Zustimmung kein Öltanker mehr passieren werde. Im Falle weiterer Angriffe auf iranische Infrastruktur droht eine vollständige Unterbrechung der Öllieferungen.
Markt News: Huthi-Angriffe erhöhen Risiken für den Schiffsverkehr
Auch die Huthi-Rebellen weiten ihre Blockade auf das Rote Meer aus. Nach eigenen Angaben griffen sie die saudischen Tanker Layla und Encelia an. Die britische Schifffahrtsbehörde UKMTO bestätigte bislang jedoch lediglich einen Treffer. Rund zehn Schiffe haben ihre Passage durch die Meerenge Bab al-Mandab nach der Ankündigung der Blockade saudischer Häfen abgebrochen.
Zusätzlich meldete Kuwait den Abschuss mehrerer Drohnen über seinem Staatsgebiet. Damit weitet sich das geopolitische Risiko zunehmend über die beiden wichtigsten maritimen Engpässe hinaus aus. Die USA verstärken unterdessen ihre Militärpräsenz mit Spezialkräften, Kampfflugzeugen und medizinischem Personal und genehmigten weitere 73 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung des Konflikts mit dem Iran.
Börse aktuell: US-Indizes geben Gewinne wieder ab
Trotz überwiegend starker Unternehmenszahlen schlossen die US-Börsen im Minus:
- Dow Jones: -0,01%
- S&P 500: -0,14%
- Nasdaq: -0,57%
Auch die Futures notieren vor dem Handelsstart schwächer:
- Dow Jones: -0,1%
- S&P 500: -0,2%
- Nasdaq: -0,2%
Belastend wirken vor allem Sorgen über die hohen KI-Investitionen der großen Technologiekonzerne sowie die steigenden Ölpreise.
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt stabil bei 4,661%, zweijährige Anleihen rentieren bei 4,304%. Der Markt rechnet weiterhin mit hoher Wahrscheinlichkeit damit, dass die Fed die Zinsen auf ihrer nächsten Sitzung unverändert belässt.
Asien zeigt sich widerstandsfähig
Trotz der geopolitischen Spannungen entwickelten sich die asiatischen Börsen freundlich. Vor allem die anhaltenden Investitionen in Künstliche Intelligenz sorgten für Rückenwind.
- Kospi: +über 3%
- Nikkei: +0,55 bis 1%
- ASX 200: +0,72%
SK Hynix legte 6,5% zu, Samsung gewann 4,8%, nachdem Alphabet seine Investitionspläne für Rechenzentren angehoben hatte und Tesla starke Umsätze meldete. Die südkoreanische Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal um 0,6% im Monatsvergleich und übertraf damit die Erwartungen von 0,4%. Gleichzeitig steigen dadurch die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen durch die Bank of Korea.
Australien überrascht mit starkem Arbeitsmarkt
Der australische Arbeitsmarkt entwickelte sich deutlich besser als erwartet. Im Juni entstanden 76.300 neue Stellen, während lediglich 15.000 prognostiziert worden waren. Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,4%. Der australische Dollar sowie die kurzfristigen Anleiherenditen legten zu und erhöhten die Erwartungen einer Zinserhöhung durch die Reserve Bank of Australia im August. Gleichzeitig bleibt die hohe Unterbeschäftigung ein Unsicherheitsfaktor.
Devisenmarkt: Dollar leicht schwächer
Am Devisenmarkt verliert der US-Dollar leicht an Boden. Euro, kanadischer Dollar, australischer Dollar und Schweizer Franken legen gegenüber dem Greenback zu. Der japanische Finanzminister bekräftigte zudem seine Bereitschaft, bei Bedarf entschlossen am Devisenmarkt einzugreifen.
Aktuelle Wechselkurse:
- EUR/USD: 1,1429
- GBP/USD: 1,3382
- USD/JPY: 163,10
Ölpreis steigt auf Sechs-Wochen-Hoch
Die geopolitischen Risiken treiben den Ölpreis weiter nach oben.
- Brent: +2% auf knapp 96 US-Dollar je Barrel
- WTI: +1,7% auf 88,27 US-Dollar
HSBC betont, dass die weitere Entwicklung maßgeblich davon abhängen wird, ob diplomatische Lösungen die Stabilität der Öllieferungen durch die Straße von Hormus wiederherstellen können. Gold gibt trotz der angespannten Lage leicht um 0,23% nach. Investor John Paulson sieht den Goldmarkt dennoch weiterhin am Beginn eines langfristigen Bullenmarktes.
Big Tech: KI-Ausgaben bleiben im Fokus
Die Berichtssaison liefert ein gemischtes Bild. Alphabet verlor mehr als 4%, nachdem der Konzern seine Investitionsprognose für 2026 auf 195 bis 205 Milliarden US-Dollar anhob. Der Umsatz von 119,8 Milliarden US-Dollar lag dennoch über den Erwartungen. Tesla verlor rund 3 bis 4%, nachdem der Gewinn je Aktie mit 0,33 US-Dollar deutlich unter dem Konsens von 0,51 US-Dollar lag. Der Umsatz übertraf hingegen die Prognosen.
ServiceNow gewann über 2% nach starken Zahlen und einem angehobenen Ausblick. Texas Instruments verlor trotz besserer Ergebnisse rund 3%, während IBM trotz eines Gewinnrückgangs etwa 2% zulegte. Uber kündigte zudem den Abbau von 10% der Belegschaft im Kundenservice an und begründete dies mit dem verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz.
Kryptowährungen bleiben unter Druck
Bitcoin verliert im Zuge der geopolitischen Unsicherheit rund 0,67% und notiert im Bereich zwischen 65.488 und 65.678 US-Dollar. Die sinkende Risikobereitschaft belastet weiterhin den Kryptomarkt.
Börse aktuell: Diese Termine stehen heute im Fokus
Im Mittelpunkt der heutigen Markt News stehen:
- Zinsentscheidung der EZB
- US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Konsens: 212.000)
- Quartalszahlen von American Airlines, Dow, T-Mobile, Union Pacific und Norfolk Southern vor US-Handelsbeginn
- Intel nach US-Börsenschluss
Für Europa deuten die Futures auf einen schwächeren Handelsstart hin:
- DAX: -0,21%
- Euro Stoxx 50: -0,10%
- UK100: unverändert
Die Börse aktuell dürfte weiterhin vor allem von den Entwicklungen im Nahen Osten, den Ölpreisen sowie den Reaktionen auf die Quartalszahlen der großen Technologiekonzerne geprägt werden. Bereits in der kommenden Woche richten sich die Blicke auf die Zahlen von Meta, Microsoft, Amazon und Apple.
Die aktuell erhöhte Volatilität bei den Ölkontrakten ist auf den Rollwechsel der Futures zurückzuführen. Quelle: XTB Investment Plattform,
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FAQ
Warum steht die Börse aktuell unter Druck?
Vor allem geopolitische Risiken, steigende Ölpreise und Unsicherheit über die hohen KI-Investitionen der Tech-Konzerne belasten die Märkte.
Welche Markt News sind heute besonders wichtig?
Im Fokus stehen die EZB-Zinsentscheidung, die US-Arbeitsmarktdaten sowie zahlreiche Quartalsberichte großer US-Unternehmen.
Warum steigt der Ölpreis?
Die Eskalation im Nahen Osten und die Gefahr einer Störung der Öllieferungen durch die Straße von Hormus sorgen für einen deutlichen Risikoaufschlag beim Ölpreis.
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