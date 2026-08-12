USDJPY Prognose & Forex Aktuell: Erholung Richtung 160 trotz Intervention?

Zwei Wochen sind seit der historischen Rekord-Intervention des japanischen Finanzministeriums und des US-Finanzministeriums vergangen. Nach einem vorübergehenden Rückgang nahe an die Marke von 155 beginnt sich das Währungspaar USDJPY wieder zu erholen und nähert sich erneut der psychologisch wichtigen Barriere bei 160.

► USDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY

Abbildung 1: USDJPY Entwicklung (01.02.2026 – 12.08.2026)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Forex Aktuell: Was steckt hinter der Bewegung im USDJPY?

Fundamentale Faktoren setzen die japanische Währung weiterhin massiv unter Druck. Der zentrale Treiber am Devisenmarkt bleibt das Thema Carry Trade – also das Ausnutzen von Zinsdifferenzen zwischen Währungsräumen.

Abbildung 2: Performance ausgewählter Währungen gegenüber dem USD (09.08.2026 – 12.08.2026)

Quelle: XTB Investment Plattform,

Solange die Kluft zwischen den erwarteten Zinsniveaus in den USA und Japan signifikant bleibt, könnte selbst eine massive Intervention von fast 90 Milliarden US-Dollar unzureichend sein, um den übergeordneten Aufwärtstrend dauerhaft umzukehren.

Anleger und Forex-Trader warten gespannt auf entschlossene Schritte der Bank of Japan (BoJ). Eine Gelegenheit dazu bietet sich allerdings erst am 18. September. Eine Zinserhöhung bei diesem Treffen könnte ein starkes Signal an den Markt senden und Wetten auf weitere Zinsschritte in den Folgemonaten anheizen. Derzeit ist eine Anhebung für September am Markt mit etwa 75 % eingepreist.

Abbildung 3: Vom Markt implizierte Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung auf der BoJ-Sitzung im September (2025–2026)

Quelle: XTB Research, 12.08.2026

USDJPY Prognose im Zeichen der US-Inflation

In der Zwischenzeit richtet sich die Aufmerksamkeit im Bereich Forex Aktuell verstärkt auf die USA. Am heutigen Nachmittag um 13:30 Uhr steht die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für Juli an.

Was erwartet der Markt?

Gesamtinflation (CPI): Erwartet bei 3,4 % y/y (ein Rückgang gegenüber zuvor 3,5 %).

Erwartet bei (ein Rückgang gegenüber zuvor 3,5 %). Kerninflation (Core CPI): Soll voraussichtlich auf den niedrigsten Stand seit März 2021 fallen ( 2,5 % ).

Soll voraussichtlich auf den niedrigsten Stand seit März 2021 fallen ( ). Energiepreise: Werden voraussichtlich nachgeben, vor allem getrieben durch sinkende Benzinpreise.

Werden voraussichtlich nachgeben, vor allem getrieben durch sinkende Benzinpreise. Dienstleistungen (Kernrate): Hier wird ein leichter Wiederanstieg auf 0,2 % m/m erwartet, bedingt durch steigende Mieten.

Sollte die Inflation stärker als erwartet sinken, könnten die Märkte ihre Zinserwartungen an die Fed weiter nach unten anpassen (Dovish Repricing). Bemerkenswert: Nach dem jüngsten Fed-Zinsentscheid und den schwachen US-Arbeitsmarktdaten (NFP) ist die marktimplizierte Wahrscheinlichkeit für eine US-Zinserhöhung im September bereits auf rund 50 % gefallen.

Abbildung 4: Marktimplizierter Zinsfad der US-Notenbank Fed [Anzahl der Zinsänderungen] (2025–2026)

Quelle: XTB Research, 12.08.2026

Geopolitische Risiken: Straße von Hormus und der Ölpreis-Faktor

Für die USDJPY Prognose spielen auch geopolitische Entwicklungen in der Straße von Hormus eine entscheidende Rolle. Japan ist bei seinem Energiebedarf fast vollständig auf Importe angewiesen – knapp 90 % des Rohöls bezieht das Land gewöhnlich aus dem Nahen Osten.

Abbildung 5: Struktur der Rohölimporte Japans (2024)

Quelle: OEC, 12.08.2026

In den letzten Tagen zog der Ölpreis wieder an. Für ein Barrel der Sorte Brent müssen Händler derzeit über 89 US-Dollar zahlen. Trotz optimistischer Erklärungen des pakistanischen Außenministeriums stiegen die Preise wichtiger Energierohstoffe weiter.

Abbildung 6: Brent Ölpreis-Entwicklung (18.12.2025 – 12.08.2026)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Über Nacht erklärte Donald Trump in den Medien, die USA hätten die "totale Kontrolle" über die Straße von Hormus. Die iranische Seite knüpft eine Wiedereröffnung der Schifffahrtsroute hingegen an harte Bedingungen: die Aufhebung der US-Sanktionen, ein Ende der Seeblockade sowie Reparationszahlungen durch die USA. Der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus ist derzeit auf den niedrigsten Stand seit einer Woche gefallen (ca. 10 Schiffe pro Tag).

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