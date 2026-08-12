Zalando Aktie bricht ein: DAX Verlierer im Chartcheck & Prognose

Das Wichtigste in Kürze Zalando als Schlusslicht

Kritisches Chartbild im Tageschart

Bärisches Signal im 4h-Chart

Per Xetra-Schluss notierten gestern (11.08.2026) 22 DAX-Aktien im Plus, während 18 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Das Ende der Tabelle belegte die Zalando Aktie, die mit einem Minus von 2,57 Prozent der größte Tagesverlierer im Index war. Auch Qiagen (-2,49 %) und Merck (-2,25 %) gehörten zu den deutlichen DAX Verlierern. ► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL 📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways Zalando als Schlusslicht: Mit einem Tagesverlust von 2,57 % war die Zalando Aktie am gestrigen Handelstag der größte DAX Verlierer .

Mit einem Tagesverlust von war die am gestrigen Handelstag der größte . Kritisches Chartbild im Tageschart: Die Aktie hat nach dem jüngsten Gap Down spürbar an Dynamik verloren. Fällt der Kurs unter die wichtige Unterstützung der SMA200 bei 23,46 EUR , kippt das übergeordnete Bild von neutral auf bärisch .

Die Aktie hat nach dem jüngsten spürbar an Dynamik verloren. Fällt der Kurs unter die wichtige Unterstützung der , kippt das übergeordnete Bild von auf . Bärisches Signal im 4h-Chart: Im 4-Stunden-Chart wurde die SMA200 nach unten durchbrochen. Hält der Verkaufsdruck an, drohen weitere Rücksetzer in Richtung 23,26 EUR und 22,11 EUR. Chartcheck: Betrachtung im Tageschart (Daily) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart lässt sich gut erkennen, dass die Zalando Aktie Mitte Januar ihr Jahreshoch bei 26,79 EUR ausbildete. Dieses Niveau nutzten Anleger für erste Gewinnsicherungen. Das Zwischentief Anfang März lockte zwar neue Käufer an, die Erholungsbewegung blieb jedoch ohne Substanz: Bereits an der 24-EUR-Marke setzten erneut Gewinnmitnahmen ein. Ein anschließender Erholungsversuch scheiterte knapp unterhalb dieser Hürde. Nachdem Mitte Mai das Jahrestief formiert wurde, setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein. Die Aktie konnte sich über die SMA200 (aktuell bei 23,46 EUR) schieben und darüber etablieren. Rücksetzer fangen sich in dieser Phase regelmäßig an der SMA20 (aktuell bei 27,39 EUR) ab. Das erneute Jahreshoch Ende Juli nutzten Marktteilnehmer jedoch wieder zum Verkauf. Im Chart ist nun ein deutliches Gap down sichtbar – in den letzten sechs Handelstagen konnte die Aktie lediglich zwei grüne Kerzen ausbilden. Prognose Tageschart: Trend: Neutral

Neutral Szenario Unterseite: Wird der gestrige Tagesschlusskurs heute bestätigt, drohen weitere Abgaben in Richtung der SMA200 (23,46 EUR). Ein nachhaltiger Rutsch unter diese Linie würde das Chartbild bärisch drehen.

Wird der gestrige Tagesschlusskurs heute bestätigt, drohen weitere Abgaben in Richtung der SMA200 (23,46 EUR). Ein nachhaltiger Rutsch unter diese Linie würde das Chartbild bärisch drehen. Szenario Oberseite: Bei einer Erholung (grüne Tageskerze) liegt das erste Ziel im Bereich von 25,40 EUR. Darüber rückt die SMA50 (aktuell bei 26,23 EUR) in den Fokus. Betrachtung im 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart schob sich die Zalando Aktie im Mai über die SMA200 (aktuell bei 24,89 EUR) und stieg kontinuierlich an. Bei Schwächephasen dienten die SMA20 (aktuell bei 25,28 EUR) sowie die SMA50 (aktuell bei 27,27 EUR) als zuverlässige Unterstützungen. Zuletzt wurden jedoch beide Durchschnittslinien nach unten durchbrochen. Nach einem Rücksetzer an die SMA200 konnte sich der Kurs dort zwar kurzzeitig stabilisieren, jedoch keine dynamische Erholung einleiten. Im gestrigen Handel wurde auch die SMA200 unterbrochen, und der Tagesschlusskurs lag unterhalb dieser Schlüsselmarke, was das Chartbild weiter eintrübt. Prognose 4h-Chart: Trend: Bärisch

Bärisch Tagesprognose: Abwärts

Abwärts Szenario: Setzt sich die Schwäche fort, drohen Abgaben bis 23,26 EUR und darunter bis ca. 22,11 EUR. Eine Erholung bis zur SMA200 ist denkbar, trifft dort aber auf Widerstand – zusätzlich nähert sich die SMA20 von oben an und erschwert einen Rebound. Wichtige Chartmarken im Überblick Widerstände 24,58 EUR

24,85 EUR

24,89 EUR (SMA200 4h)

(SMA200 4h) 25,28 EUR (SMA20 4h)

(SMA20 4h) 26,23 EUR (SMA50 Daily)

(SMA50 Daily) 27,27 EUR (SMA50 4h)

(SMA50 4h) 27,30 EUR

27,39 EUR (SMA20 Daily)

(SMA20 Daily) 29,05 EUR (Gap)

(Gap) 30,41 EUR Unterstützungen 23,46 EUR (SMA200 Daily)

(SMA200 Daily) 23,26 EUR

22,86 EUR

22,69 EUR

22,11 EUR

21,99 EUR

20,46 EUR (Gap)

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.