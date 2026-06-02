CHART des Tages: Wie geht es weiter mit dem EURUSD? (02.06.2026)

- Geopolitische Unsicherheit belastet den EURUSD
- US-Arbeitsmarktdaten stehen im Fokus
- Technisch bleibt EURUSD in der Konsolidierung
- Geopolitische Unsicherheit belastet den EURUSD
- US-Arbeitsmarktdaten stehen im Fokus
- Technisch bleibt EURUSD in der Konsolidierung
Das Währungspaar EURUSD bewegt sich aktuell in einer vergleichsweise engen Handelsspanne und wechselt regelmäßig zwischen Gewinnen und Verlusten. Die Woche begann mit einer Abwärtsbewegung, nachdem negative Nachrichten aus dem Nahen Osten die Risikostimmung an den Finanzmärkten belasteten.
►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD
EURUSD Prognose: Geopolitische Risiken bleiben im Fokus
Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete gestern, dass der Nachrichtenaustausch zwischen den USA und dem Iran vorübergehend ausgesetzt wurde. Hintergrund sind laut Berichten die anhaltenden israelischen Angriffe auf den Libanon. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit einer schnellen diplomatischen Einigung, was die Marktstimmung belastet.
Nachdem Präsident Trump Israel aufgefordert hatte, die Angriffe auf Beirut einzustellen, und gleichzeitig erklärte, die Gespräche würden sich "mit rasanter Geschwindigkeit" entwickeln, stabilisierte sich die Stimmung an den Märkten vorübergehend. Der EURUSD konnte daraufhin einen Teil seiner Verluste wettmachen.
Die Nachrichtenlage aus Teheran und Washington bleibt jedoch widersprüchlich. Für die EURUSD Prognose bedeutet dies, dass die Volatilität kurzfristig erhöht bleiben dürfte.
Eurozonen-VPI und US-Arbeitsmarkt im Fokus
Bereits veröffentlicht wurden die neuesten VPI-Daten aus der Eurozone. Die Kerninflation überraschte mit einem Anstieg auf 2,5% und dürfte eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank im Juni nahezu besiegeln. Die vom Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit liegt derzeit bei rund 96 %.
Trotz dieser Entwicklung fiel die Reaktion am Devisenmarkt überraschend verhalten aus.
Heute richtet sich der Blick auf den JOLTS-Bericht für April, der als wichtiger Vorbote für den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht (NFP) gilt. Sollten die Daten wie erwartet weiterhin einen robusten US-Arbeitsmarkt signalisieren, könnten die Erwartungen an eine restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank steigen. Dies würde den US-Dollar unterstützen und die EURUSD Prognose kurzfristig belasten.
Chart des Tages: Technische Analyse des EURUSD
EURUSD (17.12.2025 - 02.06.2026)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im heutigen Chart des Tages befindet sich EURUSD weiterhin in einer klaren Konsolidierungsphase. Dies wird durch die flachen und eng miteinander verlaufenden exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA 50, EMA 100 und EMA 150) bestätigt. Die Entwicklung signalisiert einen deutlichen Verlust des zuvor vorhandenen Trendmoments und den Übergang in einen Seitwärtstrend.
Aus technischer Sicht war die erfolgreiche Verteidigung des wichtigen 61,8%-Fibonacci-Retracements ein bedeutendes Signal für die Marktteilnehmer.
Auch die Oszillatoren spiegeln die aktuelle Unsicherheit wider. Der RSI notiert bei 46,8 Punkten und damit im neutralen Bereich knapp unter der Marke von 50. Dies deutet auf ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis zwischen Käufern und Verkäufern hin. Die Verkäufer verfügen derzeit nicht über genügend Dynamik, um eine stärkere Abwärtsbewegung einzuleiten.
EURUSD Prognose: Seitwärtsbewegung vor richtungsweisenden Daten
Die aktuelle EURUSD Prognose bleibt kurzfristig neutral. Geopolitische Unsicherheiten, die Erwartungen an die Geldpolitik sowie die bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten könnten jedoch schon in den kommenden Tagen für einen Ausbruch aus der aktuellen Handelsspanne sorgen. Bis dahin dürfte der EURUSD überwiegend von kurzfristigen Nachrichten und Konjunkturdaten beeinflusst werden.
Michał Jóźwiak
Financial Markets Analyst, XTB
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