Silber Prognose: Silberpreis steigt trotz Unsicherheit bei Nachfrage und Inflation

Die Edelmetalle legen heute zu. Während Gold rund 1 % gewinnt, steigt der Silberpreis um etwa 2 %. Bemerkenswert ist diese Entwicklung vor allem deshalb, weil sowohl der US-Dollar als auch die Renditen von US-Staatsanleihen weitgehend stabil bleiben. Unterstützung erhält der Markt durch fallende Ölpreise. Die Brent-Rohöl-Futures verlieren knapp 1,5 %, obwohl die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran weiter bestehen.

► Silber WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Ticker: Silber

Teheran erklärte zuletzt, die Gespräche mit Washington auszusetzen und verwies dabei auf die israelischen Aktivitäten im Libanon. US-Präsident Donald Trump maß diesen Aussagen jedoch nur geringe Bedeutung bei und kündigte Gespräche mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu an.

Silber Prognose: Technische Erholung trotz unsicherem Umfeld

Die jüngste Erholung des Silberpreises scheint derzeit vor allem technischer Natur zu sein. Die fundamentalen Rahmenbedingungen bleiben herausfordernd. Sowohl in den USA als auch in Europa verharrt die Inflation auf erhöhtem Niveau, während der weitere geldpolitische Kurs der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank weiterhin unklar ist.

Zusätzlich werfen die Aussichten für die Solarindustrie Fragen auf. Da die Photovoltaikbranche einer der wichtigsten industriellen Nachfragetreiber für Silber ist, könnte eine Abschwächung des Sektors Auswirkungen auf die mittelfristige Silber Prognose haben.

Schwächere Solarnachfrage könnte den Silberpreis belasten

Die Analysten von BMO weisen darauf hin, dass die Nachfrage aus dem Solarsektor möglicherweise weniger Unterstützung für den Silberpreis liefert als von vielen Marktteilnehmern erwartet.

Silber bleibt zwar ein unverzichtbarer Rohstoff für die Energiewende und die Produktion von Solarmodulen, doch die Dynamik beim Ausbau neuer Solarkapazitäten in China sorgt zunehmend für Sorgen.

Nach Angaben von BMO liegen die chinesischen Zubauten im Solarbereich bislang unter dem Niveau des Vorjahres. Da China eine Schlüsselrolle im globalen Solarmarkt einnimmt, könnte eine schwächere Entwicklung die industrielle Nachfrage nach Silber reduzieren.

Gleichzeitig unterstützen geopolitische Spannungen und Fragen der Energiesicherheit weiterhin den langfristigen Ausbau erneuerbarer Energien. Für die Silber Prognose ergibt sich dadurch ein gemischtes Bild: Während die Energiewende langfristig positiv wirkt, könnten schwächere Wirtschaftsdaten aus China den Silberpreis kurzfristig belasten.

Letztlich wird der Silberpreis derzeit von zwei Faktoren bestimmt:

Investitionsnachfrage aufgrund wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten

Industrielle Nachfrage aus der Photovoltaik- und Technologiebranche

Physischer Silbermarkt sendet positive Signale

Nach Einschätzung von Scottsdale Mint vollzieht sich aktuell eine strukturelle Veränderung am physischen Silbermarkt. Silberbestände verlassen zunehmend die USA und fließen in engere Auslandsmärkte, insbesondere nach Asien.

Trotz der jüngsten Schwäche beim Silberpreis deuten die physischen Marktströme weiterhin auf eine robuste Nachfrage hin. Während die Terminmärkte teilweise Schwäche signalisieren, zeigt sich der physische Markt deutlich widerstandsfähiger.

Besonders auffällig ist die Entwicklung in China. Die Silberimporte stiegen im März um 78 % im Monatsvergleich auf den Rekordwert von 836 Tonnen. Damit lagen die Einfuhren rund 173 % über dem saisonalen Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre.

Die steigende Nachfrage dürfte mit Chinas Bestrebungen zusammenhängen, die eigene industrielle Basis zu sichern. Silber wird unter anderem für Solarmodule, Halbleiter, Batterien, Elektronikprodukte und militärische Anwendungen benötigt.

Laut Scottsdale Mint besteht das Problem nicht in einem generellen Silbermangel in den USA. Vielmehr geht es um die Verfügbarkeit von zertifiziertem Metall, das kurzfristig an internationale Handelsplätze geliefert werden kann.

Steigende Prämien deuten auf knapperes Angebot hin

Ein weiteres Indiz für eine zunehmende Marktanspannung sind die steigenden Aufschläge auf LBMA-Good-Delivery-Silber. Käufer sind zunehmend bereit, höhere Preise für schnell verfügbare Bestände zu bezahlen.

Auch Indien beeinflusst die Entwicklung des Silberpreises. Im Mai beschränkten die Behörden die Einfuhr bestimmter Silberbarren. Diese Maßnahme könnte globale Handelsströme verändern und physische Silberbestände in andere Kanäle umlenken.

Silber Prognose: Institutionelle Nachfrage gewinnt an Bedeutung

Das Interesse an Silber beschränkt sich längst nicht mehr auf Privatanleger. Zunehmend betrachten Unternehmen physische Edelmetalle als Bestandteil ihres Treasury-Managements und als Absicherung gegen systemische Risiken.

Vertreter von Scottsdale Mint sehen eine wachsende Skepsis gegenüber dem Bankensystem, Fiat-Währungen und globalen Lieferketten. Dadurch steigt die Attraktivität von physischem Gold und Silber als strategische Reservewerte.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit zur Silber Prognose

Die aktuelle Silber Prognose bleibt zwiegespalten. Einerseits sprechen die starke physische Nachfrage aus Asien, steigende Lieferprämien und geopolitische Unsicherheiten für Unterstützung beim Silberpreis. Andererseits könnten eine schwächere Entwicklung der chinesischen Solarindustrie und die Unsicherheit über die weitere Geldpolitik das Aufwärtspotenzial begrenzen.

Kurzfristig profitiert der Silberpreis von seiner Rolle als sicherer Hafen. Mittelfristig wird entscheidend sein, ob die industrielle Nachfrage - insbesondere aus China und dem Solarsektor - stark genug bleibt, um die positive Entwicklung nachhaltig zu stützen.

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