DAX Gewinner: SAP Aktie mit 7,42% Tagesplus an der Spitze

Per Xetra-Schluss vom 01.06.2026 konnten lediglich zwölf Aktien im DAX zulegen, während 28 Werte den Handelstag mit Abschlägen beendeten. Die Liste der DAX Gewinner wurde erneut von der SAP Aktie angeführt. Der Softwarekonzern gewann 7,42 Prozent und war damit der stärkste Wert im deutschen Leitindex. Ebenfalls gefragt waren Scout24 mit einem Plus von 3,44 Prozent sowie RWE mit einem Kursgewinn von 1,77 Prozent.

► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP

⚡ Key Takeaways

1. SAP Aktie bleibt stärkster DAX Gewinner

Mit einem Kursplus von 7,42 % war die SAP Aktie erneut der stärkste Wert im DAX. Damit setzt sich die jüngste Erholung fort und bestätigt die bereits am Freitag gezeigte Stärke.

Mit einem Kursplus von 7,42 % war die SAP Aktie erneut der stärkste Wert im DAX. Damit setzt sich die jüngste Erholung fort und bestätigt die bereits am Freitag gezeigte Stärke. 2. Chartbild hat sich deutlich verbessert

Die SAP Aktie hat die wichtigen gleitenden Durchschnitte SMA20 und SMA50 zurückerobert und sich zuletzt auch klar von diesen Marken gelöst. Im 4-Stunden-Chart wurde zudem die SMA200 überwunden, was als bullisches Signal zu werten ist.

Die SAP Aktie hat die wichtigen gleitenden Durchschnitte SMA20 und SMA50 zurückerobert und sich zuletzt auch klar von diesen Marken gelöst. Im 4-Stunden-Chart wurde zudem die SMA200 überwunden, was als bullisches Signal zu werten ist. 3. Nächster wichtiger Widerstand liegt bei 174,86 EUR

Kann die SAP Aktie die Marke von 174,86 EUR auf Tagesschlussbasis überwinden, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung der SMA200 bei aktuell 192,80 EUR. Rücksetzer sollten idealerweise oberhalb der SMA20 und SMA50 aufgefangen werden.

DAX Gewinner des Tages: SAP Aktie setzt Rally fort

Die SAP Aktie (SAP) war mit einem Tagesgewinn von 7,42 Prozent der klare Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern. Bereits am Freitag hatte die Aktie die Gewinnerliste angeführt und damit ihre kurzfristige Aufwärtsdynamik eindrucksvoll bestätigt.

SAP Aktie im Tageschart: Erholung gewinnt an Dynamik

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass nach dem Erreichen der Marke von 270 EUR im Juni 2025 deutliche Gewinnmitnahmen eingesetzt hatten. Die anschließende Abwärtsbewegung hielt bis Mitte September an. Die darauffolgende Erholung erwies sich als wenig nachhaltig, sodass die SAP Aktie ab Ende Oktober erneut unter Druck geriet.

Erst Ende November gelang eine stabile Bodenbildung. Nach einer längeren Konsolidierungsphase zum Jahreswechsel konnte sich die Aktie schrittweise stabilisieren. Zwar führten mehrere Erholungsversuche zunächst zu erneuten Rücksetzern, doch nach der Ausbildung eines Tiefs bei 148,62 EUR verbesserte sich das Chartbild deutlich.

Nach der erfolgreichen Verteidigung des Bereichs um 135,50 EUR gelang der SAP Aktie die Rückkehr über die wichtigen gleitenden Durchschnitte SMA20 und SMA50. Im gestrigen Handel setzte sich die Erholung mit einem Gap-Up fort. Gleichzeitig konnte sich der Kurs nachhaltig von beiden Durchschnittslinien lösen.

Chartanalyse SAP Aktie: Wichtige Kursmarken im Blick

Das Tageschart der SAP Aktie hat sich deutlich aufgehellt und wird derzeit als neutral bewertet.

Solange die Aktie auf Tagesschlussbasis oberhalb der SMA20 notiert, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung. Gelingt ein bestätigter Ausbruch über die Marke von 174,86 EUR, könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung der SMA200 bei aktuell 192,80 EUR fortgesetzt werden.

Sollte die starke Aufwärtsbewegung dagegen nicht bestätigt werden, wäre zunächst eine Korrektur denkbar. In diesem Fall könnte die SAP Aktie das gestrige Gap bei 156,14 EUR schließen. Kann sich der Kurs dort nicht stabilisieren, rücken die SMA20 und SMA50 erneut als wichtige Unterstützungszonen in den Fokus.

Ein nachhaltiger Bruch dieser Durchschnittslinien würde das Risiko erhöhen, dass die SAP Aktie das Jahrestief erneut testet.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart

Prognose: Neutral

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SAP Aktie im 4-Stunden-Chart: Bullisches Bild nach Ausbruch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart konnte sich die SAP Aktie bereits Mitte Mai über die SMA20 und SMA50 schieben. Anschließend rückte die SMA200 in den Fokus, die zunächst einen hartnäckigen Widerstand darstellte.

Erst am Freitag gelang der nachhaltige Ausbruch über diese wichtige Durchschnittslinie. Der gestrige Handel bestätigte diesen Ausbruch und sorgte für weiteres Aufwärtsmomentum.

Das kurzfristige Chartbild der SAP Aktie kann daher bullisch interpretiert werden. Aus technischer Sicht besteht weiteres Potenzial in Richtung der Widerstandszone bei 174,86 EUR.

Rücksetzer könnten im Bereich der SMA20 oder SMA200 aufgefangen werden. Besonders die SMA200 dürfte nach dem erfolgreichen Ausbruch nun als wichtige Unterstützung fungieren.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart

Prognose: Bullisch

Tagesprognose für die SAP Aktie

Tendenz heute: Aufwärts

Widerstände

174,86 EUR (Gap)

176,86 EUR (Gap)

192,80 EUR

196,00 EUR (Gap)

196,91 EUR

Unterstützungen

157,46 EUR

156,14 EUR (Gap)

154,07 EUR

153,96 EUR

153,30 EUR

149,81 EUR

149,40 EUR

149,22 EUR

148,47 EUR

144,34 EUR

135,50 EUR

Fazit: SAP Aktie bleibt wichtigster DAX Gewinner

Die SAP Aktie bleibt aktuell einer der stärksten Werte im deutschen Leitindex und führt die Liste der DAX Gewinner erneut an. Nach dem dynamischen Ausbruch über zentrale Widerstände hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich verbessert. Entscheidend wird nun sein, ob die Aktie die Zone um 174,86 EUR überwinden und damit weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 192,80 EUR freisetzen kann.

DER DEUTSCHE INDEX