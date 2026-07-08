Börse Aktuell: DAX fällt vor Fed-Minutes - Markt News aus Europa

Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch mit deutlichen Verlusten in den Handel gestartet. Im Mittelpunkt der Börse Aktuell stehen die verschärften geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie die mit Spannung erwartete Veröffentlichung des Protokolls der ersten Fed-Sitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Steigende Ölpreise infolge der Eskalation im Nahen Osten belasten die Stimmung an den Aktienmärkten. Anleger befürchten, dass höhere Energiepreise den VPI erneut anheizen und damit den Spielraum für zukünftige Zinssenkungen einschränken könnten. Gleichzeitig sorgt der veränderte Kommunikationsstil der US-Notenbank unter Warsh für zusätzliche Unsicherheit und eine geringere Risikobereitschaft der Investoren.

Während die Aktienmärkte nachgeben, profitieren Öl- und Gaskonzerne von der Entwicklung am Energiemarkt und zählen zu den stärksten Gewinnern des Tages. US-Präsident Donald Trump erklärte zudem, dass das Friedensabkommen mit dem Iran wahrscheinlich gescheitert sei. Gleichzeitig kritisierte er die iranische Führung und signalisierte, dass die USA bei Bedarf erneut militärisch eingreifen könnten.

Markt News: Das bewegt die europäischen Börsen

Der paneuropäische STOXX Europe 600 verliert rund 0,6%. Die Kursverluste spiegeln eine vorsichtige Marktstimmung wider, ohne bislang in eine Panikbewegung überzugehen.

verliert rund 0,6%. Die Kursverluste spiegeln eine vorsichtige Marktstimmung wider, ohne bislang in eine Panikbewegung überzugehen. Der DAX gibt rund 1% nach. Der französische CAC 40 verliert etwa 0,9%, während der FTSE 100 und der FTSE MIB jeweils rund 0,7% schwächer notieren.

gibt rund 1% nach. Der französische verliert etwa 0,9%, während der und der jeweils rund 0,7% schwächer notieren. Der Preis für Brent-Rohöl steigt um rund 2% auf etwa 75,60 US-Dollar je Barrel. Auslöser sind die neuen Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie die Entscheidung Washingtons, eine wichtige Ausnahmegenehmigung für iranische Ölexporte aufzuheben.

Die höheren Ölpreise verstärken die Sorge, dass der VPI länger auf erhöhtem Niveau bleiben könnte. Entsprechend steigen die Renditen europäischer Staatsanleihen und risikoreiche Anlageklassen geraten unter Druck.

Anleger richten ihren Fokus auf die Veröffentlichung der Fed-Minutes vom Juni. Es handelt sich um das erste Sitzungsprotokoll unter Fed-Chef Kevin Warsh, der zuletzt einen weniger transparenten Kommunikationsstil angekündigt hatte.

vom Juni. Es handelt sich um das erste Sitzungsprotokoll unter Fed-Chef Kevin Warsh, der zuletzt einen weniger transparenten Kommunikationsstil angekündigt hatte. Fast die Hälfte der Fed-Mitglieder hatte auf der letzten Sitzung weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen. Sollten die Minutes einen restriktiven Ton bestätigen, könnten die Erwartungen an den zukünftigen Zinspfad erneut angepasst werden.

Zu den Gewinnern zählen die großen Ölkonzerne. BP legt rund 2,3% zu, während Shell etwa 1,6% gewinnt und damit zu den stärksten europäischen Standardwerten gehört.

Euro Stoxx 50: Aufwärtstrend wird getestet

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch der Euro Stoxx 50-Future notiert weiterhin im oberen Bereich seines mittelfristigen Aufwärtstrendkanals. Damit besteht aus charttechnischer Sicht weiterhin Spielraum für eine ausgeprägtere Korrektur. Die erste wichtige Unterstützung liegt derzeit im Bereich von rund 6.240 Punkten. Dort verläuft eine markante technische Unterstützungszone, die durch frühere Hoch- und Tiefpunkte zusätzlich bestätigt wird.

DAX Analyse: Unterstützung bei 25.000 Punkten im Fokus

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX-Future hat zuletzt bis an seinen 50-Tage-EMA im Bereich von rund 25.000 Punkten nachgegeben. Diese Zone stellt aktuell eine wichtige technische Unterstützung dar.

Sollte der Index diese Marke nachhaltig unterschreiten, könnte sich die laufende Korrektur beschleunigen und den Weg in Richtung des 200-Tage-EMA öffnen. Entscheidend bleibt dabei die weitere Entwicklung der geopolitischen Lage im Nahen Osten. Eine erneute Eskalation zwischen den USA und dem Iran dürfte zusätzlichen Verkaufsdruck auf deutsche Standardwerte ausüben.

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FAQ

Warum fällt der DAX heute?

Der DAX gerät aufgrund der verschärften geopolitischen Lage im Nahen Osten, steigender Ölpreise sowie der Unsicherheit vor der Veröffentlichung der Fed-Minutes unter Druck.

Warum steigen die Ölpreise?

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie Einschränkungen iranischer Ölexporte erhöhen die Sorge vor Angebotsengpässen am Ölmarkt.

Warum sind die Fed-Minutes heute wichtig?

Das Protokoll der US-Notenbank liefert Investoren Hinweise darauf, wie die Fed die Inflation, die Konjunktur und den weiteren Zinspfad bewertet. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf Aktien-, Anleihe- und Devisenmärkte haben.

Welche Branchen profitieren aktuell?

Vor allem Öl- und Gasunternehmen profitieren von den steigenden Rohölpreisen und gehören derzeit zu den stärksten Sektoren an den europäischen Börsen.