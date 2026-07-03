Börse Aktuell: Europäische Aktien im Aufwind 📈 ASML beflügelt Chip-Aktien, während der Verteidigungssektor nachgibt

- 📈 Europas Börsen auf Rekordniveau: DAX, STOXX Europe 600 und Euro Stoxx 50 erreichen neue Höchststände.
- 🏦 Zinshoffnungen treiben die Märkte: Schwächere US-Arbeitsmarktdaten stützen die Erwartung einer längeren Zinspause.
- 🚀 Breite Marktstärke: Nicht nur Technologie-, sondern auch Industrie-, Finanz- und Verteidigungswerte gehören zu den Gewinnern.
- 📈 Europas Börsen auf Rekordniveau: DAX, STOXX Europe 600 und Euro Stoxx 50 erreichen neue Höchststände.
- 🏦 Zinshoffnungen treiben die Märkte: Schwächere US-Arbeitsmarktdaten stützen die Erwartung einer längeren Zinspause.
- 🚀 Breite Marktstärke: Nicht nur Technologie-, sondern auch Industrie-, Finanz- und Verteidigungswerte gehören zu den Gewinnern.
Die Börse heute präsentiert sich in starker Verfassung. Europas Leitindizes setzen ihre Aufwärtsbewegung fort und markieren neue Rekordstände. Der STOXX Europe 600, der Euro Stoxx 50 und insbesondere der DAX profitieren von einer verbesserten Anlegerstimmung. Hintergrund sind die zuletzt schwächer als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten, die Hoffnungen auf eine längere Zinspause der US-Notenbank Federal Reserve nähren.
Im Fokus der Börse aktuell stehen heute neben den europäischen Rekordständen auch die Entwicklung der Technologie- und Industrieaktien, neue Einkaufsmanagerindizes (PMI) aus der Eurozone sowie die Auswirkungen auf den Devisen- und Rohstoffmarkt.
🌍 Börse aktuell: Europas Aktienmärkte setzen die Rekordjagd fort
Die europäischen Börsen zeigen sich weiterhin ausgesprochen robust.
Die wichtigsten Entwicklungen:
- 📈 STOXX Europe 600: +0,5 % und nahe Rekordhoch.
- 📈 DAX: +0,9 % und neues Allzeithoch.
- 📈 Euro Stoxx 50: ebenfalls auf Rekordniveau.
- 📈 FTSE 100: +0,3 %.
- 📈 CAC 40: +0,3 %.
Da die US-Börsen aufgrund des Unabhängigkeitstags geschlossen bleiben, richtet sich der Fokus der Anleger heute besonders auf Europa.
🚀 Börse heute: Marktrotation sorgt für neue Dynamik
Die Rally wird inzwischen von einer deutlich breiteren Marktbasis getragen.
Besonders gefragt sind:
- 🏭 Industrieunternehmen
- 🏦 Finanzwerte
- 🛡️ Verteidigungsaktien
- 💻 Technologieunternehmen
Die Marktrotation zeigt, dass Anleger zunehmend auch zyklische Branchen bevorzugen und nicht mehr ausschließlich auf große Technologiewerte setzen.
💻 Technologie- und Industrieaktien treiben die Börse aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten gehören heute mehrere bekannte europäische Unternehmen.
📈 Gewinner
- 💻 ASML: +knapp 3 %
- ⚙️ Siemens: profitiert von einer Analysten-Heraufstufung.
- 🚗 Volkswagen
- 🚘 Mercedes-Benz
- 🏗️ Aalberts: +4,3 %
- 🚢 A.P. Moller-Maersk: +3,5 %
- 🥤 Pluxee: +6 % nach Quartalszahlen
📉 Verlierer
- 🛡️ Rheinmetall: Gewinnmitnahmen nach der starken Rally.
- 💄 L'Oréal
- 👜 Hermès
- 🛒 Ahold Delhaize
Insgesamt bleibt die Marktbreite jedoch ausgesprochen positiv.
📊 Eurozone sendet positive Konjunktursignale
Auch von der Konjunkturseite kommen konstruktive Impulse.
Die wichtigsten Entwicklungen:
- 📈 Der Composite-PMI der Eurozone steigt auf 50,0 Punkte und kehrt damit in den Wachstumsbereich zurück.
- 📉 Die Kosteninflation im Dienstleistungssektor geht deutlich zurück.
- 👥 Die Beschäftigung stabilisiert sich wieder.
- 😊 Das Geschäftsklima verbessert sich spürbar.
Die Daten sprechen dafür, dass sich die Wirtschaft der Eurozone nach einer schwächeren Phase allmählich stabilisiert.
Börse heute: Unterschiede innerhalb der Eurozone
Die aktuellen Einkaufsmanagerindizes zeigen ein gemischtes Bild.
Deutschland
- 📈 Dienstleistungs-PMI steigt auf 48,6 Punkte.
- 📊 Gesamt-PMI verbessert sich auf 49,5 Punkte.
Frankreich
- 📉 Wirtschaft bleibt im Schrumpfungsbereich.
- 📈 Geschäftsklima verbessert sich leicht.
Italien
- 📈 Rückkehr in den Wachstumsbereich.
- 🛍️ Stärkere Binnennachfrage stützt die Wirtschaft.
Spanien
- 🚀 Stärkstes Wachstum innerhalb der Eurozone.
- 📈 Auftragseingänge und Beschäftigung ziehen deutlich an.
Damit bleibt Spanien aktuell einer der wichtigsten Wachstumstreiber innerhalb Europas.
💱 Devisenmarkt: EUR/USD leicht unter Druck
Auch am Devisenmarkt reagieren Anleger auf die aktuellen Konjunkturdaten.
Die wichtigsten Entwicklungen:
- 💶 EUR/USD notiert bei rund 1,144.
- 🛢️ Niedrigere Ölpreise verringern den Inflationsdruck.
- 🏦 Die Märkte erwarten derzeit keine kurzfristigen Zinserhöhungen der EZB.
Die Kombination aus stabilerer Konjunktur und nachlassender Inflation unterstützt das aktuelle Marktumfeld.
👀 Worauf Anleger heute achten sollten
Für die weitere Entwicklung der Börse aktuell stehen insbesondere folgende Faktoren im Fokus:
- 🏦 Erwartungen an die Geldpolitik von Fed und EZB
- 📊 Weitere Konjunkturdaten aus Europa und den USA
- 💻 Entwicklung der Technologie- und Halbleiterwerte
- 🛡️ Geopolitische Entwicklungen und Verteidigungswerte
- 💱 Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses
Diese Themen dürften die Richtung an den europäischen Aktienmärkten maßgeblich bestimmen.
⚠️ Risiken für die Börse heute
Anleger sollten trotz der positiven Marktstimmung folgende Risiken im Blick behalten:
- 📉 Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Rekordständen
- 🏦 Unerwartete Änderungen der Zinserwartungen
- 🌍 Geopolitische Spannungen
- 📊 Schwächere Unternehmens- oder Konjunkturdaten
Kurzfristig dürfte die Volatilität trotz des positiven Trends erhöht bleiben.
🧾 Fazit: Börse aktuell bleibt auf Rekordkurs
Die Börse heute zeigt sich in ausgezeichneter Verfassung. Neue Höchststände beim DAX, STOXX Europe 600 und Euro Stoxx 50 unterstreichen die aktuell starke Marktstimmung. Positiv wirkt dabei nicht nur die Hoffnung auf eine weniger restriktive Geldpolitik, sondern auch die zunehmende Breite der Aufwärtsbewegung, die inzwischen Industrie-, Finanz- und Verteidigungswerte ebenso erfasst wie den Technologiesektor.
Für die Börse aktuell bleiben die weitere Entwicklung der Geldpolitik, die Konjunkturdaten aus Europa sowie die Unternehmensnachrichten die wichtigsten Impulsgeber. Solange sich das wirtschaftliche Umfeld weiter stabilisiert und die Zinserwartungen moderat bleiben, spricht vieles für eine Fortsetzung des positiven Markttrends.
Source: XTB Research
Market movers
Today's session has been dominated by technology and industrial stocks, with ASML leading the gains after rising nearly 3%, reinforcing the strength of Europe's semiconductor sector. Other notable outperformers include Siemens, Volkswagen, and Mercedes-Benz, pointing to improving sentiment toward cyclical companies. On the downside, Rheinmetall is the weakest performer as investors take profits following its recent strong rally, while L'Oréal, Hermès, and Ahold Delhaize also trade lower. On a one-year basis, Infineon, ASML, and Siemens Energy remain among the strongest performers in the index, whereas luxury goods companies and parts of the automotive sector continue to underperform.
Source: XTB Research
EU50 (D1)
The Euro Stoxx 50 futures contract has climbed to fresh all-time highs above 6,400 points, extending its strong bullish trend. European equities have proven more resilient than their U.S. and Asian counterparts amid recent volatility in semiconductor and memory-chip stocks, while technology shares are staging a recovery during today's session.
Source: xStation5
Eurozone economy stabilizes after two months of contraction
The Eurozone's Composite PMI rose to 50.0 from 48.5 in May, marking its highest reading in three months and the first return to expansion territory since March. Services remain in contraction at 49.4, although the pace of decline has slowed considerably, while manufacturing improved enough to offset weakness in services. One of the most important developments was a sharp slowdown in cost inflation, with service-sector input cost inflation recording its largest decline since the survey began in 1998 (excluding the COVID lockdown period), largely reflecting easing energy price pressures following the Middle East conflict. Employment stabilized after May's sharp decline, while business expectations improved to their strongest level since the conflict began. Overall, the data reduce the likelihood of additional ECB rate hikes in the near term.
Country breakdown
Germany
- Services PMI: 48.6 (vs. 46.8 expected; 46.8 previous)
- Composite PMI: 49.5 (vs. 48.0 expected; 48.0 previous)
- Services remained in contraction for a third consecutive month, although at the slowest pace since April. Cost pressures eased significantly despite still-soft demand, particularly from abroad.
France
- Services PMI: 46.8 (vs. 47.4 expected; 47.4 previous)
- Composite PMI: 47.2 (vs. 47.6 expected; 47.6 previous)
- Business activity contracted at the slowest pace since March following an exceptionally weak May. Business confidence improved modestly, while cost pressures weakened for the first time since October.
Italy
- Services PMI: 50.2 (in line with expectations; previous 49.4)
- Composite PMI: 50.8 (vs. 50.9 expected; previous 50.4)
- Economic activity returned to growth after three months of contraction, supported by stronger domestic demand. Cost and price inflation continued to ease, while business confidence reached its highest level since November.
Spain
- Services PMI: 54.2 (vs. 50.9 expected; previous 50.1)
- Composite PMI: 53.3 (vs. 50.9 expected; previous 50.2)
- Spain recorded the strongest growth in business activity and new orders this year, with employment rising at its fastest pace since March and output price inflation falling to its lowest level since January.
EUR/USD (D1)
The EUR/USD pair has slipped to around 1.144 despite relatively solid Eurozone PMI data. Markets appear to be interpreting the latest figures as supportive of a prolonged ECB pause, while lower oil prices continue to reduce inflation risks across the Eurozone.
Source: xStation5
DAX Verlierer: Infinieon Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse
DAX Gewinner am Donnerstag: Bayer🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse
🔼 Nikkei 225 legt 2% zu
Wirtschaftskalender: Worauf blickt die Börse heute nach den NFP-Daten? (03.07.2026)
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