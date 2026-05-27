DAX Prognose heute 27.05.2026: DAX Aktuell zwischen SMA20 und SMA50

- DAX aktuell weiter richtungslos
- Bullishes Gesamtbild bleibt intakt
- Entscheidende Marken im Fokus
- DAX aktuell weiter richtungslos
- Bullishes Gesamtbild bleibt intakt
- Entscheidende Marken im Fokus
DAX ist gestern Morgen bei 25.308 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte das Tageshoch bereits vorbörslich. Mit Aufnahme des Xetra Handels gaben die Notierungen nach. Kurz vor Mittag konnte sich der Index unter der 25.200 Punkte-Marke stabilisieren. Den Bullen gelang es, den DAX wieder an die 25.300 Punkte-Marke zu schieben, sie haben aber nicht vermocht, ihn im Bereich dieser Marke zu etablieren. Bis zum Xetra Schluss setzte der Index wieder unter die 25.200 Punkte-Marke zurück. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust formatiert. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 25.243 Punkten aus dem Tageshandel.
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💡 Key Takeaways
- DAX aktuell weiter richtungslos: Der Index bewegt sich zwischen SMA20 und SMA50 im Stundenchart. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 25.300 Punkte könnte neues Aufwärtspotenzial freisetzen.
- Bullishes Gesamtbild bleibt intakt: Im 4h-Chart notiert der DAX weiterhin über allen wichtigen Durchschnittslinien. Solange die SMA20 bei 25.154 Punkten hält, bleibt die DAX Prognose bullish.
- Entscheidende Marken im Fokus: Oberhalb von 25.446 Punkten könnten 25.700 Punkte erreichbar werden. Unterhalb von 25.088 Punkten droht dagegen eine Ausweitung der Schwäche bis in den Bereich um 24.937 Punkte.
DAX Aktuell am 27.05.2026: Der deutsche Leitindex startet mit leichten Abschlägen in den Mittwochshandel. Nach einem schwachen Vortag pendelt der DAX aktuell im Bereich zwischen der SMA20 und der SMA50 im Stundenchart. Entscheidend für die weitere DAX Prognose bleibt, ob sich der Index nachhaltig über der 25.300 Punkte-Marke etablieren kann.
DAX Aktuell: Rückblick auf den Handel vom 26.05.2026
Der DAX ist gestern bei 25.308 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und markierte das Tageshoch bereits vor Xetra-Eröffnung. Im weiteren Verlauf setzte Verkaufsdruck ein, wodurch der Index zeitweise unter die Marke von 25.200 Punkten fiel. Zwar gelang zwischenzeitlich eine Erholung zurück an die 25.300 Punkte, ein nachhaltiger Ausbruch blieb jedoch aus.
Zum Xetra-Schluss notierte der DAX bei 25.185 Punkten, der Tagesschluss lag bei 25.243 Punkten. Nachbörslich bewegte sich der Markt überwiegend seitwärts.
Gewinner und Verlierer im DAX
Zu den stärksten Werten gehörten:
- Zalando +3,21 %
- Infineon +1,23 %
- Continental +0,89 %
Zu den schwächsten Aktien zählten:
- MTU -3,69 %
- Deutsche Bank -1,82 %
- Fresenius -1,74 %
Per Xetra-Schluss schlossen lediglich 12 Aktien im Plus, während 28 Werte Verluste verzeichneten.
DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart bleibt die technische Ausgangslage gemischt. Der DAX scheiterte mehrfach an der SMA20 bei aktuell 25.244 Punkten. Gleichzeitig stabilisierte die SMA50 bei derzeit 25.273 Punkten den Index zunächst nach unten.
Bullishes Szenario
Kann der DAX die SMA50 nachhaltig überwinden und sich per Stundenschluss darüber etablieren, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.
Mögliche Ziele auf der Oberseite:
- 25.450 Punkte
- Allzeithoch
- 25.695 bis 25.715 Punkte
- 25.835 bis 25.850 Punkte
Bearishes Szenario
Fällt der DAX dagegen unter die SMA20 zurück und verliert den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie, könnte sich die Schwäche ausweiten.
Wichtige Unterstützungen:
- 25.065 bis 25.050 Punkte
- 24.845 bis 24.830 Punkte
Kurzfristige DAX Prognose im 1h-Chart: bullisch bis neutral.
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DAX Prognose im 4h-Chart bleibt bullish
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Bild zeigt sich der DAX weiterhin stabil. Der Index notiert über allen relevanten Durchschnittslinien:
- SMA20: 25.154 Punkte
- SMA50: 24.688 Punkte
- SMA200: 24.310 Punkte
Die Rückeroberung der SMA50 in der vergangenen Handelswoche war ein wichtiges positives Signal. Solange der DAX über der SMA20 bleibt, bleibt die mittelfristige DAX Prognose bullish.
Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 würde das aktuelle Aufwärtsmomentum deutlich eintrüben.
DAX Aktuell: Handelsmarken für Mittwoch, 27.05.2026
Long-Szenario
Kann sich der DAX über 25.284 Punkten halten, liegen die nächsten Ziele bei:
- 25.304 Punkte
- 25.344 Punkte
- 25.398 Punkte
- 25.446 Punkte
Darüber rücken folgende Marken in den Fokus:
- 25.518 Punkte
- 25.571 Punkte
- 25.695 Punkte
- 25.713 Punkte
Short-Szenario
Scheitert der DAX an der 25.284-Punkte-Marke, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:
- 25.245 Punkte
- 25.198 Punkte
- 25.145 Punkte
- 25.088 Punkte
Unterhalb davon wären weitere Ziele:
- 25.049 Punkte
- 25.018 Punkte
- 24.989 Punkte
- 24.875 Punkte
DAX Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 25.309 bis 25.378 Punkte
- 25.463 Punkte
- 25.531 Punkte
- 25.621 Punkte
- 25.808 Punkte
Unterstützungen
- 25.273 bis 25.244 Punkte
- 25.154 Punkte
- 25.019 Punkte
- 24.887 Punkte
- 24.688 Punkte
- 24.516 Punkte
DAX Prognose für heute
Für den heutigen Handelstag rechnen wir mit einem leicht seitwärts bis aufwärts gerichteten Marktumfeld.
Wahrscheinlichkeiten laut Setup
- Bullishes Szenario: 55 %
- Bearishes Szenario: 45 %
Erwartete DAX Tagesrange
- Oberseite: 25.304 bis 25.446 Punkte
- Unterseite: 25.088 bis 24.937 Punkte
Anlegerstimmung bleibt im Bereich "Greed"
Der Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 61 Punkten und signalisiert weiterhin eine optimistische Marktstimmung. Bereits in den vergangenen Wochen bewegte sich der Indikator konstant im Bereich "Greed".
Ein Wert oberhalb von 70 würde auf eine überhitzte Marktphase hindeuten, während Werte unter 30 typischerweise auf starke Angst und mögliche Gegenbewegungen schließen lassen.
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