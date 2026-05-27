Nasdaq 100 Prognose und Analyse heute: Neues Allzeithoch über 30.000 Punkten

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.760 Punkten. Der Nasdaq formatierte am Morgen das Tagestief. Es ging von hier aus zunächst moderat aufwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellte sich Kaufdruck ein. Der Index konnte im Zuge dessen bis an und über die 30.000 Punkte-Marke laufen und ein neues Allzeithoch formatieren. Das Hoch wurde direkt wieder abverkauft, der Nasdaq konnte sich im Bereich der 29.850 Punkte-Marke stabilisieren und am späten Nachmittag wieder erholen. Die Entlastungsbewegung ging am Abend bis an und über die 30.000 Punkte-Marke.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Der Nasdaq 100 hat erstmals über der Marke von 30.000 Punkten geschlossen und damit ein neues Allzeithoch markiert - das bestätigt den weiterhin intakten Aufwärtstrend.

Die technische Nasdaq 100 Analyse bleibt bullisch, solange der Index oberhalb der SMA20 und SMA50 notiert. Weitere Kursziele liegen bei 30.245/260 Punkten sowie 30.395/410 Punkten.

Rücksetzer könnten weiterhin Kaufgelegenheiten darstellen. Kritisch für das kurzfristige Chartbild wäre erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 im Bereich von 29.900 Punkten.

Der Nasdaq 100 notierte gestern Morgen bei 29.760 Punkten und markierte direkt zu Handelsbeginn das Tagestief. Im weiteren Verlauf setzte eine moderate Aufwärtsbewegung ein, die sich mit Start des US-Handels deutlich beschleunigte. Der Index überschritt dabei erstmals die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Punkten und erreichte ein neues Allzeithoch.

Nach einem kurzfristigen Rücksetzer stabilisierte sich der Nasdaq 100 im Bereich von 29.850 Punkten und konnte sich zum Handelsende erneut dynamisch erholen. Der Handelsschluss erfolgte erstmals in der Geschichte des Index oberhalb der 30.000 Punkte-Marke.

Nasdaq 100 Analyse: Stundenchart weiterhin bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notiert der Nasdaq 100 weiterhin oberhalb der SMA20 bei aktuell 29.990 Punkten. Das kurzfristige Chartbild bleibt damit klar bullisch. Trotz moderater Aufwärtsdynamik konnte der Index neue Rekordstände etablieren.

Solange die SMA20 verteidigt werden kann, bleibt weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung der nächsten Kursziele bei 30.245/260 Punkten sowie 30.395/410 Punkten bestehen.

Rücksetzer könnten zunächst im Bereich der SMA20 aufgefangen werden. Sollte diese Unterstützung nicht halten, rückt die SMA50 bei aktuell 29.908 Punkten in den Fokus. Diese Durchschnittslinie fungierte zuletzt mehrfach als stabile Unterstützung. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 würde das kurzfristig bullische Bild eintrüben.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose:

Bullisch

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stundenchart hat sich das technische Bild deutlich aufgehellt. Der Nasdaq 100 konnte sich nach einem Rücksetzer unter die SMA50 wieder oberhalb der SMA20 bei aktuell 29.807 Punkten etablieren.

Die technische Ausgangslage bleibt damit positiv. Entscheidend wird sein, dass die Aufwärtsdynamik erhalten bleibt. Je dynamischer neue Hochs erreicht werden, desto belastbarer wäre die laufende Aufwärtsbewegung einzuschätzen.

Sollte die SMA20 bei möglichen Rücksetzern nicht halten, bietet die SMA50 bei aktuell 29.390 Punkten eine weitere wichtige Unterstützung. Ein Bruch dieser Marke könnte dagegen eine Ausweitung der Korrekturbewegung in Richtung 29.050/35 Punkte beziehungsweise 28.790/75 Punkte auslösen.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose:

Bullisch

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq 100 notiert heute Morgen bei 30.061 Punkten und damit deutlich über dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario Nasdaq 100

Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 30.061 Punkten etablieren, rücken folgende Kursziele in den Fokus:

30.095/97 Punkte

30.125/27 Punkte

30.155/57 Punkte

30.199/201 Punkte

30.234/36 Punkte

Oberhalb dieses Bereichs ergeben sich weitere Anlaufziele bei:

30.303/05 Punkten

30.360/62 Punkten

30.401/03 Punkten

30.456/58 Punkten

Short-Szenario Nasdaq 100

Kann sich der Index nicht über 30.061 Punkten behaupten, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

30.020/18 Punkte

29.995/93 Punkte

29.942/40 Punkte

29.904/02 Punkte

29.849/47 Punkte

29.794/92 Punkte

Unterhalb dieser Marke könnten weitere Abgaben bis 29.698/96 Punkte beziehungsweise 29.527/26 Punkte folgen.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Nasdaq 100

Widerstände

30.155 Punkte

30.211 Punkte

30.355 Punkte

30.496 Punkte

30.715 Punkte

Unterstützungen

29.990/08 Punkte

29.807 Punkte

29.615 Punkte

29.390/88 Punkte

29.249 Punkte

29.049 Punkte

Fazit zur Nasdaq 100 Analyse und Prognose

Die technische Ausgangslage im Nasdaq 100 bleibt sowohl kurzfristig als auch übergeordnet bullisch. Der nachhaltige Ausbruch über die Marke von 30.000 Punkten sowie das neue Allzeithoch sprechen weiterhin für eine intakte Aufwärtsbewegung.

Solange der Index oberhalb der SMA20 und SMA50 notiert, bleiben weitere Hochs wahrscheinlich. Rücksetzer könnten aktuell weiterhin als Kaufgelegenheiten interpretiert werden.

Auf Basis des aktuellen Setups ergibt sich folgende Wahrscheinlichkeit:

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Die erwartete Tagesrange liegt heute zwischen 30.322 Punkten und 29.885 Punkten.

Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Daten aus der xStation5.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Analyse

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt bullisch. Der Index konnte erstmals nachhaltig über der Marke von 30.000 Punkten schließen und damit ein neues Allzeithoch markieren.

Warum ist die Marke von 30.000 Punkten im Nasdaq 100 wichtig?

Die 30.000 Punkte-Marke gilt als psychologisch wichtige Widerstandszone. Der Ausbruch darüber wird in der technischen Analyse als positives Signal für weitere Kursanstiege gewertet.

Welche Unterstützungen sind im Nasdaq 100 aktuell wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen derzeit bei 29.990 Punkten, 29.807 Punkten sowie im Bereich der SMA50 bei rund 29.390 Punkten.

Welche Widerstände hat der Nasdaq 100 aktuell?

Die nächsten relevanten Widerstände liegen bei 30.155 Punkten, 30.211 Punkten und darüber bei 30.355 Punkten.

Ist der Nasdaq 100 kurzfristig bullish oder bearish?

Das kurzfristige Chartbild bleibt bullish, solange der Index oberhalb der SMA20 und SMA50 notiert.

Was könnte den Nasdaq 100 belasten?

Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 könnte das positive Chartbild eintrüben und eine stärkere Korrekturbewegung auslösen.

Welche Kursziele hat der Nasdaq 100 auf der Oberseite?

Bei anhaltender Stärke könnten die nächsten Kursziele im Bereich von 30.245/260 Punkten sowie 30.395/410 Punkten liegen.

Worauf achten Trader heute beim Nasdaq 100?

Im Fokus steht, ob sich der Nasdaq 100 oberhalb von 30.061 Punkten etablieren kann. Gelingt dies, bleiben weitere Hochs wahrscheinlich.