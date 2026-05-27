- Erwartungen im Q1 übertroffen
- Höhere Jahresziele & Milliarden-Rückkauf
- KI als Wachstumstreiber
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Zoom Aktie: Starkes Q1-Ergebnis, 1 Mrd. USD Aktienrückkauf & neue KI-Funktionen treiben den Kurs – Jetzt investieren?
Die Videokonferenzplattform Zoom Video Communications hat am Donnerstag ihre Jahresziele für Umsatz und Gewinn angehoben. Der Konzern setzt dabei voll auf die Monetarisierung seiner neuen, tief integrierten Funktionen für künstliche Intelligenz, um die Ausgaben von Firmen- und Privatkunden nachhaltig zu steigern. Für Anleger, die im Technologiesektor zukunftsträchtige Aktien kaufen möchten, liefert die operative Entwicklung der Zoom Aktie derzeit eine spannende Dynamik, was sich bereits in einem nachbörslichen Kursplus von über 7 % widerspiegelte.
► Zoom WKN: A2PGJ2 | ISIN: US98980L1017 | Ticker: ZM.US
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geschrieben von Jens Klatt
💡 Key Takeaways
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Erwartungen im Q1 übertroffen: Zoom erzielte im am 30. April endenden ersten Quartal einen Umsatz von 1,24 Milliarden US-Dollar und schlug damit die Marktschätzungen von 1,22 Milliarden US-Dollar.
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Höhere Jahresziele & Milliarden-Rückkauf: Das Unternehmen hob die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 auf bis zu 5,09 Milliarden US-Dollar an und genehmigte ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1 Milliarde US-Dollar.
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KI als Wachstumstreiber: Die umfassende Integration von KI-Tools wie „KI-Agents“ und „KI-Companions“ zeigt Wirkung und kurbelt die Gewinnung von lukrativen Unternehmenskunden an.
📈 Zoom Aktie: Umsatz-Beat und optimistischer Jahresausblick 📊
Das abgelaufene erste Quartal verlief für den Kommunikationsexperten überaus erfolgreich. Mit Erlösen von 1,24 Milliarden US-Dollar bewies das Unternehmen eine solide operative Stärke. Angetrieben von diesem Schwung blickt das Management deutlich optimistischer auf das gesamte Geschäftsjahr 2027:
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Umsatzprognose: Zoom erwartet nun einen Jahresumsatz zwischen 5,08 und 5,09 Milliarden US-Dollar (zuvor: 5,07 bis 5,08 Mrd. USD).
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Gewinnprognose: Der bereinigte Jahresgewinn pro Aktie (EPS) wurde signifikant auf 5,96 bis 6,00 US-Dollar hochgeschraubt, nachdem zuvor lediglich 5,77 bis 5,81 US-Dollar in Aussicht gestellt worden waren.
Wer jetzt überlegt, die Zoom Aktie ins Depot aufzunehmen und Aktien kaufen zu wollen, sieht, dass das Management über den Aktienrückkauf im Wert von 1 Milliarde US-Dollar massiv Vertrauen in den eigenen Unternehmenswert signalisiert.
🤖 KI-Agents und Companions: Die neue Strategie im Check 💻
Der Schlüssel für die zukünftige Bewertung der Zoom Aktie liegt in der Transformation von einer reinen Videoplattform hin zu einem KI-gestützten Kommunikations-Ökosystem. Durch Tools wie integrierte Companions und automatisierte Agents will Zoom den Mehrwert für Unternehmenskunden maximieren. Diese Software-Erweiterungen sollen dafür sorgen, dass Firmenkunden ihre Verträge erweitern und höhere Budgets auf der Plattform lassen.
⚖️ Blick auf das zweite Quartal: Kleine Delle bei den Schätzungen 🔍
Trotz der starken Jahresprognose dämpfte der Ausblick auf das anstehende zweite Quartal die Erwartungen der Analysten ganz leicht:
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Für das laufende Vierteljahr prognostiziert Zoom einen Umsatz von 1,26 bis 1,27 Milliarden US-Dollar. Die durchschnittlichen LSEG-Schätzungen lagen hier eher am oberen Ende bei festen 1,27 Milliarden US-Dollar.
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Der bereinigte Quartalsgewinn wird zwischen 1,45 und 1,47 US-Dollar je Aktie erwartet , während der Marktkonsens im Vorfeld bei 1,48 US-Dollar lag.
Da die Gesamtjahresziele jedoch so deutlich angehoben wurden , gewichteten Händler im nachbörslichen Handel die kurzfristigen Q2-Konsumschätzungen weniger stark und schickten die Aktie steil nach oben.
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🏁 Fazit: Ein reifer Tech-Wert mit neuer KI-Fantasie
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zoom mit den aktuellen Zahlen den Beweis angetreten hat, dass der Konzern im KI-Zeitalter wachsen kann. Die Kombination aus einem starken ersten Quartal , angehobenen Jahreszielen und einem massiven Aktienrückkaufprogramm untermauert die Erholungsstory. Für Investoren, die jetzt softwareorientierte Aktien kaufen möchten, bietet die Zoom Aktie auf dem aktuellen Niveau ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, sofern die neuen KI-Features die Geschäftskunden langfristig binden.
Zoom Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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❓ FAQ zur Zoom Aktie
Wie fielen die jüngsten Quartalszahlen der Zoom Aktie aus?
Zoom übertraf im ersten Geschäftsquartal (Ende 30. April) die Erwartungen der Analysten. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 1,24 Milliarden US-Dollar, während der Markt im Vorfeld mit 1,22 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte.
Warum hat Zoom seine Jahresprognose für 2027 angehoben?
Grund für den Optimismus ist die starke Nachfrage nach neuen KI-Funktionen wie KI-Agents und KI-Companions. Zoom erwartet für das Geschäftsjahr 2027 nun einen Umsatz zwischen 5,08 und 5,09 Milliarden US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 5,96 bis 6,00 US-Dollar.
Startet Zoom ein neues Aktienrückkaufprogramm?
Ja, parallel zur Anhebung der Prognosen hat der Vorstand einen zusätzlichen Aktienrückkauf von eigenen Papieren im Wert von 1 Milliarde US-Dollar genehmigt. Dies stärkt das Vertrauen der Anleger in den inneren Wert des Unternehmens.
Lohnt es sich aktuell, Zoom Aktien zu kaufen?
Wer Software- und Tech-Aktien kaufen möchte, sieht bei Zoom eine erfolgreiche KI-Transformation. Obwohl der Ausblick auf das zweite Quartal beim bereinigten Gewinn (1,45 bis 1,47 USD) minimal hinter den Analystenschätzungen (1,48 USD) zurückblieb , überwog die starke Jahresprognose. Die Aktie reagierte im nachbörslichen Handel mit einem Sprung von über 7 %.
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