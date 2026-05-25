Börse Aktuell: Markt News zu Iran, Ölpreis, Fed und globalen Aktienmärkten

- Geopolitik bleibt der wichtigste Markttreiber
- Aktienmärkte profitieren, Ölpreise brechen ein
- Zentralbanken stehen vor neuer Inflationsgefahr
- Geopolitik bleibt der wichtigste Markttreiber
- Aktienmärkte profitieren, Ölpreise brechen ein
- Zentralbanken stehen vor neuer Inflationsgefahr
Die geopolitische Lage rund um den Konflikt zwischen den USA und Iran bleibt das dominierende Thema für die Finanzmärkte. US-Präsident Donald Trump erklärte am Samstag, dass eine Einigung zur Öffnung der Straße von Hormus „weitgehend ausgehandelt“ sei. Bereits einen Tag später relativierte er diese Aussagen jedoch und betonte, dass die Blockade bestehen bleibe, bis ein offizielles Abkommen unterzeichnet und ratifiziert sei.
US-Außenminister Rubio bestätigte, dass ein „substanzieller Vorschlag“ zur Wiedereröffnung der wichtigen Handelsroute vorliege. Gleichzeitig betonte er, dass diplomatische Lösungen weiterhin Priorität hätten.
Erste Anzeichen einer teilweisen Entspannung sind bereits sichtbar: Zwei LNG-Tanker haben die Straße von Hormus in Richtung Pakistan und China verlassen. Zusätzlich konnte ein Supertanker mit irakischem Öl erstmals seit fast drei Monaten den Persischen Golf verlassen.
Zentralbanken und Inflation: Märkte rechnen wieder mit Zinserhöhungen
Auch auf geldpolitischer Ebene bleibt die Lage angespannt. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh übernimmt sein Amt in einem stagflationären Umfeld. Die Märkte preisen inzwischen vollständig eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Januar 2027 ein. Vor dem Ausbruch des Konflikts hatten Investoren hingegen noch mit zwei Zinssenkungen im Jahr 2026 gerechnet.
Das US-Verbrauchervertrauen fiel im Mai auf Rekordtiefs - belastet durch deutlich steigende Energiepreise.
EZB-Präsidentin Christine Lagarde kündigte vor der Sitzung am 11. Juni eine Überarbeitung der Inflationsprognosen an. Anleger beobachten genau, ob die EZB ihren Zinspfad aufgrund des Energieschocks anpassen wird.
In China setzte die PBOC den USD/CNY-Fixingkurs deutlich stärker als erwartet fest. Dies wird am Markt als Unterstützung für den Yuan interpretiert.
Markt News: Risikoappetit treibt Aktienmärkte an
Zum Wochenstart dominiert eine deutliche Risk-on-Stimmung die Märkte. Futures auf den S&P 500 steigen um 0,7%, Nasdaq-Futures legen um 1,2% zu. Gold gewinnt parallel 1,4%, unterstützt durch einen schwächeren US-Dollar.
Bereits am Freitag hatten die US-Indizes neue Höchststände markiert:
- Dow Jones: 50.579 Punkte (+0,58%)
- S&P 500: 7.473 Punkte (+0,37%)
- Nasdaq: 26.343 Punkte (+0,19%)
Wegen Feiertagen in den USA, Großbritannien sowie Teilen Europas bleibt die Liquidität heute allerdings eingeschränkt. Während Xetra geöffnet bleibt, bleibt die Schweizer Börse geschlossen. Dadurch könnten neue Schlagzeilen aus Washington oder Teheran besonders starke Kursbewegungen auslösen.
Asien-Börsen mit starken Kursgewinnen
Die asiatischen Märkte profitieren massiv von fallenden Ölpreisen und Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Nahen Osten.
Der Nikkei 225 erreichte ein neues Rekordhoch bei 65.263 Punkten (+3,04%) und durchbrach erstmals die Marken von 64.000 und 65.000 Punkten. Auch Taiwans Taiex markierte ein neues Allzeithoch oberhalb von 43.000 Punkten.
Weitere Entwicklungen:
- ASX 200: +0,47%
- CSI 300: +0,91%
- Nifty 50: +1,03%
Auch europäische Futures starten freundlich in die neue Woche:
- DAX: +1,65% auf 25.252 Punkte
- EU50: +1,60% auf 6.094 Punkte
Devisenmarkt: Schweizer Franken gefragt
Am Devisenmarkt zeigt sich der Schweizer Franken aktuell als stärkste Währung. Britisches Pfund und australischer Dollar folgen dahinter.
Die schwächsten Währungen sind dagegen:
- Japanischer Yen
- US-Dollar
- Neuseeland-Dollar
EUR/USD steigt leicht auf 1,1643, während GBP/USD um 0,26% auf 1,3486 zulegt. Der Dollar-Index fällt um 0,30% auf 98,93 Punkte.
Ölpreis unter Druck - Gold profitiert vom schwachen Dollar
Die stärksten Bewegungen zeigen sich aktuell am Rohstoffmarkt.
Brent-Öl verliert 5,35% auf 94,52 US-Dollar je Barrel. WTI fällt sogar um 5,75% auf 90,65 US-Dollar - der niedrigste Stand seit zwei Wochen. Hintergrund sind Fortschritte in den Gesprächen zwischen den USA und Iran sowie Hinweise auf eine teilweise Wiederöffnung der Straße von Hormus.
Gold steigt dagegen um 1,21% auf 4.562 US-Dollar je Unze. Silber gewinnt sogar 2,91%.
Trotz der aktuellen Korrektur liegen die Ölpreise weiterhin rund 30% über dem Niveau von Ende Februar. Analysten warnen deshalb davor, dass die inflationären Effekte des Konflikts noch über Monate spürbar bleiben könnten.
Kryptowährungen profitieren vom Risk-on-Modus
Bitcoin steigt um 1,68% auf 77.215 US-Dollar und folgt damit der positiven Stimmung an den globalen Aktienmärkten. Unterstützt wird die Entwicklung durch den schwächeren US-Dollar und die allgemein verbesserte Risikobereitschaft der Anleger.
Börse Aktuell: Worauf Anleger heute achten sollten
Die Märkte bleiben extrem sensibel für neue Entwicklungen im US-Iran-Konflikt. Aufgrund der niedrigen Handelsliquidität könnten bereits einzelne Aussagen von Trump oder Rubio starke Bewegungen bei Öl, US-Dollar und Aktienindizes auslösen.
Eine Rückkehr zur normalen Marktliquidität wird erst am Dienstag erwartet.
Bei den wichtigsten Finanzinstrumenten ist eine Volatilität zu beobachten. Quelle: XTB Investment Plattform
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