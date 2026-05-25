Wirtschaftskalender heute: Börse heute im Fokus - Iran-Gespräche, Ölpreis und DAX vor volatilem Handel

- Börse heute im Risk-on-Modus
- Ölpreis unter massivem Druck
- Dünne Liquidität erhöht Volatilitätsrisiko
- Börse heute im Risk-on-Modus
- Ölpreis unter massivem Druck
- Dünne Liquidität erhöht Volatilitätsrisiko
Der heutige Handelstag startet mit außergewöhnlich niedriger Liquidität. In den USA bleiben die Börsen wegen des Memorial Day geschlossen, ebenso die Märkte in Großbritannien aufgrund des Spring Bank Holiday. Auch in Teilen Europas - darunter Deutschland, Frankreich und die Schweiz - wird wegen Pfingsten nicht gehandelt. Zwar bleiben Euronext und Xetra geöffnet, doch die dünnen Orderbücher könnten an der Börse heute für starke Ausschläge sorgen.
Börse heute: Iran-Gespräche treiben die Märkte
Im Mittelpunkt des heutigen Wirtschaftskalenders stehen die Verhandlungen zwischen den USA und Iran sowie die Entwicklungen rund um die Straße von Hormus. Donald Trump erklärte zunächst, ein Abkommen sei weitgehend ausgehandelt, ruderte später jedoch zurück. Die Seeblockade bleibt bestehen, bis eine Vereinbarung offiziell ratifiziert ist.
Trotzdem überwiegt an den Märkten der Optimismus. Zwei LNG-Tanker konnten die Straße von Hormus verlassen, zudem verließ ein Supertanker mit irakischem Öl Richtung China den Persischen Golf nach monatelanger Verzögerung. Diese Nachrichten sorgen an der Börse heute für eine klare Risk-on-Stimmung.
DAX und internationale Indizes deutlich im Plus
Die europäischen Futures starten stark in die neue Woche:
- DAX +1,65 % auf 25.252 Punkte
- Euro Stoxx 50 +1,60 % auf 6.094 Punkte
Auch in Asien dominieren Kursgewinne. Der Nikkei 225 erreichte ein neues Rekordhoch und schloss bei 65.263 Punkten (+3,04 %). Taiwans Taiex überschritt erstmals die Marke von 43.000 Punkten (+2,91 %).
Die US-Futures zeigen ebenfalls Stärke:
- S&P 500 Futures +0,7 %
- Nasdaq Futures +1,2 %
Damit bleibt die Börse heute klar von Risikoappetit geprägt.
Ölpreis bricht ein - Gold steigt weiter
Der größte Verlierer im heutigen Wirtschaftskalender ist der Ölmarkt. Brent verliert -5,35 % auf 94,52 US-Dollar pro Barrel, während WTI um -5,75 % auf 90,65 US-Dollar fällt. Damit markieren beide Sorten den tiefsten Stand seit zwei Wochen. Ursache sind die Fortschritte bei den Gesprächen mit Iran und die Hoffnung auf eine Stabilisierung der Ölversorgung.
Gold steigt hingegen um +1,21 % auf 4.562 US-Dollar je Unze. Der Anstieg wird vor allem durch den schwächeren US-Dollar unterstützt. Silber legt sogar um +2,91 % zu.
Devisenmarkt: Dollar unter Druck
Am Devisenmarkt bleibt der US-Dollar schwach:
- USDIDX -0,30 % auf 98,93
- EUR/USD steigt auf 1,1643
- GBP/USD steigt auf 1,3486
Der chinesische Yuan notiert beim offiziellen PBOC-Fixing bei 6,8318 und erreicht damit den stärksten Stand seit Februar 2023.
Wirtschaftskalender heute: Keine wichtigen Konjunkturdaten
Im heutigen Wirtschaftskalender stehen keine bedeutenden makroökonomischen Daten an. Umso stärker konzentriert sich die Börse heute auf geopolitische Schlagzeilen und Nachrichten aus Washington oder Teheran.
Worauf Anleger heute achten sollten
Besonders Aussagen von Donald Trump oder US-Außenminister Rubio könnten heute starke Marktbewegungen auslösen - vor allem bei Öl, US-Dollar und Index-Futures. Wegen der geringen Liquidität könnten einzelne Meldungen überproportionale Auswirkungen haben.
Der reguläre Handel mit normaler Liquidität kehrt erst am Dienstag zurück. Zusätzlich rückt die bevorstehende Berichtssaison in den Fokus:
- Mittwoch: Salesforce und PDD Holdings
- Donnerstag: Royal Bank of Canada, Dell Technologies und Autodesk
Damit bleibt die Börse heute trotz Feiertagsumfeld hochspannend.
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