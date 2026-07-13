Markt News & Börse Aktuell: Nahost-Eskalation belastet Märkte - Ölpreis steigt, DAX behauptet sich

- Die Eskalation zwischen den USA und Iran treibt den Ölpreis um rund 2,5% nach oben
- Der DAX und andere europäische Indizes zeigen sich bislang widerstandsfähig
- Anleger richten ihren Blick neben der Geopolitik zunehmend auf die anstehende Berichtssaison der großen Technologieunternehmen
- Die Eskalation zwischen den USA und Iran treibt den Ölpreis um rund 2,5% nach oben
- Der DAX und andere europäische Indizes zeigen sich bislang widerstandsfähig
- Anleger richten ihren Blick neben der Geopolitik zunehmend auf die anstehende Berichtssaison der großen Technologieunternehmen
Die Markt News werden zum Wochenstart von der erneuten Eskalation im Nahen Osten dominiert. Nach weiteren Luftangriffen der USA auf Ziele im Iran reagierte Teheran mit Raketen- und Drohnenangriffen. Die geopolitischen Spannungen treiben den Ölpreis deutlich nach oben und sorgen für erhöhte Nervosität an den Finanzmärkten. Dennoch präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte im frühen Handel überraschend robust.
Geopolitik: Konflikt zwischen USA und Iran spitzt sich weiter zu
Die Lage zwischen den USA und dem Iran verschlechtert sich weiter. Nach neuen US-Luftangriffen meldet Teheran Gegenangriffe auf Ziele in der Region. Gleichzeitig befinden sich die Gespräche über das geplante Memorandum of Understanding nach Angaben des iranischen Außenministeriums in einer "Krisenphase". Der Iran erklärt, seine Verpflichtungen erst wieder erfüllen zu wollen, wenn die USA ihren Zusagen nachkommen. Zusätzlich werfen iranische Behörden Washington vor, eine gemeinsame Initiative mit Oman zur Sicherung der Straße von Hormus zu behindern. Für zusätzliche Unsicherheit sorgen Berichte der iranischen Nachrichtenagentur Mehr News Agency über Explosionen im Bereich des Hafens Bandar Abbas sowie auf der Insel Qeshm. Die internationale Gemeinschaft ruft zwar weiterhin zu einer diplomatischen Lösung auf, aktuell überwiegt jedoch die militärische Eskalation.
Ölpreis steigt deutlich - Straße von Hormus bleibt im Fokus
Die geopolitischen Risiken spiegeln sich unmittelbar an den Rohstoffmärkten wider. Der Ölpreis legt aktuell um rund 2,5% zu. Anleger sorgen sich zunehmend um mögliche Lieferunterbrechungen in der Straße von Hormus, über die ein erheblicher Teil des weltweiten Ölhandels abgewickelt wird. Steigende Energiepreise erhöhen gleichzeitig die Inflationsrisiken und könnten den Handlungsspielraum der Notenbanken in den kommenden Monaten einschränken.
Börse Aktuell: Europäische Aktienmärkte zeigen Widerstandskraft
Trotz der angespannten Nachrichtenlage zeigen sich die europäischen Börsen vergleichsweise stabil.
Der DAX gehört gemeinsam mit dem spanischen IBEX 35 zu den stärkeren Indizes Europas und notiert leicht im Plus. Auch der CAC 40 sowie der Euro Stoxx 50 behaupten sich knapp im positiven Bereich.
Der britische FTSE 100 bewegt sich dagegen leicht unter seinem Eröffnungskurs.
Anleger beobachten derzeit insbesondere:
- die weitere Entwicklung des Nahost-Konflikts,
- mögliche Auswirkungen steigender Ölpreise auf Inflation und Konjunktur,
- die anstehende Berichtssaison der großen Technologieunternehmen.
Vor allem die Quartalszahlen der Mega-Caps dürften wichtige Hinweise liefern, ob der Boom rund um Künstliche Intelligenz weiter anhält.
Branchen im Fokus: Volkswagen unter Druck, Ölkonzerne profitieren
Volkswagen prüft weitere Einsparungen
Volkswagen denkt Medienberichten zufolge über den Abbau weiterer 50.000 Arbeitsplätze nach. Das bestehende Sparprogramm könnte nach Einschätzung des Managements nicht ausreichen, um die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu verbessern.
Belastend wirken weiterhin:
- hohe Produktionskosten,
- zunehmender Wettbewerbsdruck chinesischer Hersteller,
- schwächere Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Europa.
Sollten die zusätzlichen Maßnahmen umgesetzt werden, könnte sich der gesamte Stellenabbau im Konzern auf rund 100.000 Arbeitsplätze summieren.
Airlines leiden unter steigenden Ölpreisen
Die kräftig steigenden Rohölpreise belasten Europas Luftfahrtunternehmen. Aktien von Lufthansa, Ryanair und TUI geraten unter Verkaufsdruck. Höhere Kerosinkosten könnten die Margen der Fluggesellschaften erheblich beeinträchtigen und die ohnehin angespannte Kostensituation weiter verschärfen.
Energiewerte gehören zu den Gewinnern
Von den steigenden Ölpreisen profitieren dagegen die großen europäischen Ölkonzerne. Aktien von BP, Shell und TotalEnergies legen zu, da höhere Rohölpreise die Gewinnerwartungen der Unternehmen verbessern. Gleichzeitig steigen jedoch die Risiken für Inflation und die Belastung energieintensiver Wirtschaftsbereiche.
Edelmetalle geben trotz Krisenlage nach
Bemerkenswert ist die Entwicklung bei den klassischen sicheren Häfen. Gold verliert rund 0,1% und fällt wieder unter die Marke von 4.100 US-Dollar je Feinunze. Silber steht stärker unter Druck und gibt mehr als 2% nach. Der Preis rutscht dabei unter 59 US-Dollar je Feinunze.
Kryptowährungen bleiben schwach
Auch am Kryptomarkt überwiegt die Vorsicht. Bitcoin verliert mehr als 1,3% und testet den Bereich um 63.000 US-Dollar. Ethereum gibt leicht nach und notiert wieder unterhalb von 1.800 US-Dollar.
Experten Fazit
Die aktuellen Markt News werden weiterhin von der geopolitischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran bestimmt. Während steigende Ölpreise Energieunternehmen unterstützen, geraten Airlines und andere energieabhängige Branchen unter Druck. Die Börse Aktuell zeigt jedoch, dass Anleger trotz der Unsicherheit bislang keine flächendeckende Flucht aus Aktien vollziehen. Neben der Entwicklung im Nahen Osten dürfte in den kommenden Tagen vor allem die beginnende Berichtssaison der großen Technologiekonzerne die Richtung an den Finanzmärkten bestimmen.
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FAQ
Warum steigt der Ölpreis aktuell?
Der Ölpreis reagiert auf die verschärfte Lage zwischen den USA und dem Iran. Marktteilnehmer befürchten Lieferunterbrechungen in der Straße von Hormus, einer der wichtigsten Transitrouten für den weltweiten Ölhandel.
Warum bleibt der DAX trotz der Krise stabil?
Viele Anleger setzen weiterhin auf robuste Unternehmensgewinne und erwarten positive Impulse durch die bevorstehende Berichtssaison. Gleichzeitig profitieren Energieunternehmen von höheren Ölpreisen.
Welche Branchen profitieren von der aktuellen Entwicklung?
Vor allem Öl- und Energieunternehmen wie BP, Shell und TotalEnergies profitieren von steigenden Rohölpreisen. Dagegen geraten Fluggesellschaften aufgrund höherer Treibstoffkosten unter Druck.
Worauf achten Anleger in den kommenden Tagen?
Neben der Entwicklung im Nahen Osten stehen insbesondere die Quartalszahlen großer Technologiekonzerne im Fokus. Sie liefern wichtige Hinweise auf die weitere Dynamik des KI-Booms und die Gewinnentwicklung im Technologiesektor.
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