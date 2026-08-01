Krypto News zu Bitcoin Aktuell: Wie reagiert der Kryptomarkt auf die Rhetorik von Kevin Warsh?

In den vergangenen Tagen hat sich das technische Bild bei Bitcoin kaum verändert. Die US-Notenbank Fed hielt den Leitzins auf ihrer jüngsten Sitzung wie erwartet unverändert in der Spanne von 350 bis 375 Basispunkten. Allerdings sorgte vor allem die Pressekonferenz des Fed-Chairmans Kevin Warsh und die Uneinigkeit im Offenmarktausschuss für Gesprächsstoff. Wer täglich nach den relevanten Krypto News sucht und wissen möchte, wie die Aussichten für Bitcoin aktuell einzuschätzen sind, blickt nun auf die wichtigsten Widerstands- und Unterstützungsmarken nach dem Notenbank-Termin.

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zu Krypto News & Bitcoin Aktuell

1. 🏛️ Fed-Zinspause trifft auf restriktive Erwartungen

Uneinigkeit im Ausschuss: Die Entscheidung zur Zinspause traf auf Widerspruch von drei Mitgliedern des Offenmarktausschusses, die eine Anhebung um 25 Basispunkte forderten.

Keine klare Vorausschau: Fed-Chef Warsh verzichtete auf eine konkrete Prognose für den künftigen Zinspfad und begründete dies damit, dass solche Vorausschauen in normalen Zeiten hinterfragt werden müssten.

Zinserhöhung im Gespräch: Am Terminmarkt preisen Marktteilnehmer derzeit mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zinsanhebung im September ein, auch getrieben durch anhaltende geopolitische Konflikte und steigende Ölpreise, die Zweitrundeneffekte bei der Inflation auslösen könnten.

2. 🔍 Warshs Reformkurs bremst den Optimismus

Kritik an Powell-Ära: Warsh kündigte an, das Inflationsrahmenwerk der Fed zu überprüfen, und übte deutliche Kritik an der früheren Geldpolitik unter Jerome Powell, die erhöhte Inflation nicht rechtzeitig in den Griff bekommen zu haben.

Keine Duldung von Inflation: Der Fed-Chef betonte, dass die Notenbank keine dauerhaft erhöhte Inflation akzeptieren werde. Genau dieser hawkische Grundton könnte der Hauptgrund für die verhaltene Entwicklung bei Bitcoin sein.

3. 🎯 Entscheidende Kursmarken für Bitcoin Aktuell

Das technische Bild bleibt vorerst angespannt, solange klare Impulse fehlen:

Bullishe Zonen (Oberseite): Für eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes ist eine Rückeroberung der Marke von 67.000 US-Dollar sowie der psychologisch wichtigen 70.000-Dollar-Hürde essenziell.

Bearishe Zonen (Unterseite): Fällt der Kurs unter die Unterstützung bei 62.000 US-Dollar, droht ein erneuter Test der 58.000-Dollar-Region. Rutscht Bitcoin unter 58.000 US-Dollar, steht zeitnah ein Re-Test des Niveaus um 50.000 US-Dollar im Raum.

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🔍 Fazit: Wie geht es jetzt weiter?

Die Notenbank-Sitzung hat zwar keine Zinserhöhung gebracht, die restriktiven Untertöne und der scharfe Kurs gegen die Inflation belasten die Risikofreude der Anleger am Kryptomarkt jedoch spürbar. Wer den Markt für Bitcoin aktuell beobachtet und auf frische Krypto News vertraut, sollte die Schlüsselmarken bei 67.000 USD nach oben sowie 62.000 USD nach unten fest im Auge behalten, da hier die Entscheidung über den nächsten Trendimpuls fällt.

Bitcoin Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ – Krypto News & Bitcoin News

Wie hat die US-Notenbank Fed bei ihrer aktuellen Zinsentscheidung entschieden?

Die Fed hielt den Leitzins wie von den Märkten erwartet unverändert in der Spanne von 350 bis 375 Basispunkten. Allerdings gab es im Offenmarktausschuss keine Einigkeit: Drei Mitglieder stimmten gegen die Pause und forderten stattdessen eine direkte Zinsanhebung um 25 Basispunkte.

Warum drückt die Rhetorik von Fed-Chef Warsh auf den Bitcoin-Kurs?

Fed-Chairman Kevin Warsh schlug auf der Pressekonferenz restriktive Töne an und stellte klar, dass die Fed keine dauerhaft erhöhte Inflation dulden werde. Er kündigte zudem eine Überprüfung des bisherigen Inflationsrahmens an und verzichtete auf konkrete Zinsprognosen. Dies befeuerte Befürchtungen vor weiteren Zinsschritten im September.

Welche Kursmarken sind bei Bitcoin aktuell besonders wichtig?

Auf der Oberseite ist eine nachhaltige Rückeroberung der Marken von 67.000 US-Dollar und psychologisch 70.000 US-Dollar nötig, um das technische Bild aufzuhellen. Auf der Unterseite droht bei einem Bruch der Unterstützung von 62.000 US-Dollar ein erneuter Abverkauf auf 58.000 US-Dollar oder gar ein Test der 50.000-Dollar-Region.