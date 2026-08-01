🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Analyse – Wochenausblick KW 32/2026

Der Goldpreis notiert aktuell nach leichten Kursverlusten in der vergangenen Handelswoche bei 4.043,30 US-Dollar. Für die neue Handelswoche zeigt die technischer Gold Prognose eine tendenziell seitwärts bis abwärts gerichtete Entwicklung mit einer Bären-Wahrscheinlichkeit von 55 %. Entscheidend für den weiteren Kursverlauf ist ein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandszone bei 4.090,20 US-Dollar oder das Halten der psychologischen Unterstützung bei 3.995,30 US-Dollar.

📌 Goldpreis Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick)

Aktuelle Lage: Der Goldpreis schloss die Vorwoche knapp unter der Marke von 4.050 USD ab; die Handelsspanne lag unter dem Jahresdurchschnitt.

Übergeordnete Tendenz: Die Gold Prognose ist mit 55 % Wahrscheinlichkeit für das Bären-Szenario leicht negativ (45 % Bullen-Szenario).

Wichtige Widerstände: Ein Ausbruch nach oben wird aktuell durch die SMA20 (4.066,30 USD) und die SMA200 im 4h-Chart (4.090,20 USD) blockiert.

Kritische Unterstützungen: Rutscht Gold aktuell unter die Marke von 4.043,30 USD , drohen Abgaben über 3.994,50 USD bis in den Bereich von 3.880,00 USD .

Chart-Signal: Erst ein solider Tagesschlusskurs über dem 50,0 % Retracement würde das bärische Chartbild nachhaltig aufhellen.



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► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 01.08.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis Rückblick: (27.07.2026 – 31.07.2026)

Der Goldpreis startete am Montagmorgen bei 4.092,80 US-Dollar in die Handelswoche – 84,40 US-Dollar über dem Niveau des vorherigen Montags. Bereits zum Wochenbeginn stellte sich jedoch eine anhaltende Schwäche ein, die Gold aktuell bis zur Wochenmitte nach unten drückte. Erst im Bereich der psychologisch wichtigen 4.000-US-Dollar-Marke gelang eine Stabilisierung mit anschließender dynamischer Erholung.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 01.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Diese Gegenbewegung kompensierte die vorherigen Wochenverluste zügig. Trotz eines erneuten Abverkaufs bestätigte das Edelmetall am Donnerstag das Mittwochs-Hoch und übertraf es knapp. Am Freitag setzte sich erneut Schwäche durch: Der Goldpreis gab bis auf 4.054,80 US-Dollar nach und verabschiedete sich schließlich bei 4.043,30 US-Dollar aus dem Handel.

Fazit der Vorwoche:

Wochenergebnis: Leichter Wochenverlust nach vorherigem Gewinn - rund 0,1% auf Wochensicht.

Handelsspanne: Kleiner als in der Vorwoche und unter dem Jahresdurchschnitt.

Setup-Auswertung, unsere Vorwochen-Prognose: Das Ausbruchsziel auf der Oberseite bei 4.119,90 US-Dollar wurde nach dem Überschreiten der Marke von 4.116,70 US-Dollar exakt erreicht (Setup hat perfekt gepasst). Die Abwärtsbewegung unter 3.997,80 US-Dollar verfehlte das Kursziel bei 3.994,50 US-Dollar knapp. Die Kursstabilisierung oberhalb der 4.000er Marke ging für diese Woche auf.

Goldpreis Performance: prozentuale Entwicklung Woche, Monat, Jahr

📊 Wichtige Marken: Unterstützungen & Widerstände

🔼 Gold Widerstände

(Resistance) 🔽 Gold Unterstützungen

(Support) 4.500,60 3.995,30 4.475,70 3.966,80 4.382,30 3.942,30 4.230,20 3.932,90 4.183,70 (SMA50 Daily) 3.886,50 4.090,20 (SMA200 4h) 3.721,80 4.069,30 / 4.066,30 (SMA50 4h / SMA20 Daily) 4.054,80 (SMA20 4h)

Key-Marken auf Basis des Handelssystems:

Intraday-Marken: 4.166 USD / 3.913 USD

Tagesschlussmarken: 4.396 USD / 3.803 USD

Break Bull: 2.491 USD (Wochenschluss) / 1.977 USD (Monatsschluss)

Boxbereich: 6.153 USD bis 2.941 USD

Zyklische Bewegung (2020 – 2033): 11.222 USD bis 1.045 USD

🔍 Gold Chartcheck & Technische Analyse

Daily (Tageschart): Bärisch

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 01.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der Goldpreis aktuell zwar vom 61,8 % Retracement entfernen konnte, es jedoch an Kraft für eine nachhaltige Etablierung über der SMA20 (4.066,30 US-Dollar) fehlt. Die Kurse bewegten sich in den letzten Handelstagen seitwärts um diese Linie.

Bären-Szenario: Solange kein bestätigter Tagesschluss über der SMA20 gelingt, überwiegen die Abwärtsrisiken. Bei Rücksetzern bietet das 61,8 % Retracement Haltepotenzial. Wird dieses per Tagesschluss aufgegeben, droht eine dynamische Fortsetzung der Schwäche.

Bullen-Szenario: Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 öffnet den Weg bis zur SMA50 (4.183,70 US-Dollar). Eine deutliche Aufhellung im Chartbild erfolgt erst bei einer Festsetzung über dem 50,0 % Retracement.

4h-Chart: Bärisch

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 01.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die SMA200 (4.090,20 US-Dollar) bremste die Erholungsversuche im 4h-Chart wiederholt aus. Ein kurzer Ausbruch am Donnerstag war nicht nachhaltig. Zum Wochenabschluss fiel Gold unter die SMA50 (4.069,30 US-Dollar) sowie unter die SMA20 (4.054,80 US-Dollar) zurück.

Mit jedem gescheiterten Versuch an der SMA200 nimmt die Ausbruchswahrscheinlichkeit ab.

Fällt die SMA20 als Support aus, droht ein erneuter Test des 61,8 % Retracements. Ein Rutsch darunter könnte weitere Abgaben bis in den Bereich von 3.880 US-Dollar nach sich ziehen.

💡 Experten-Kommentar zum Goldpreis - Jens Chrzanowski: "Der 4h-Chart hellt sich erst auf, wenn sich der Goldpreis verbindlich über der SMA200 festsetzt. Hält das 61,8 % Retracement auf Tagesschlussbasis nicht, erhöhen sich die Abwärtsrisiken spürbar. Unsere Wochenprognose sieht eine Blockierung nach Oben für Gold!"

Trading -Szenarien für den Goldpreis

Die übergeordnete Erwartung für die neue Handelswoche lautet: Seitwärts / Abwärts.

🟢 Bull-Szenario Wahrscheinlichkeit: 45 %

🔴 Bear-Szenario Wahrscheinlichkeit: 55 %

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich Gold über der Marke von 4.043,30 US-Dollar halten, startet der Erholungsversuch.

Erste Zielzone: 4.046,10 USD bis 4.079,10 USD (Zwischenziele: 4.052,4 / 4.060,9 / 4.069,9 USD) Erweiterte Zielzone: 4.082,40 USD bis 4.113,30 USD (Zwischenziele: 4.091,1 / 4.100,4 / 4.107,8 USD) Hauptzielzone (Ausbruch): 4.116,70 USD bis 4.180,90 USD (Zwischenziele: 4.129,9 / 4.147,0 / 4.166,4 USD)

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Fällt der Goldpreis aktuell unter die Marke von 4.043,30 US-Dollar, ist mit weiteren Abgaben zu rechnen.

Erste Zielzone: 4.041,30 USD bis 3.994,50 USD (Zwischenziele: 4.030,7 / 4.019,7 / 4.007,3 USD) Erweiterte Zielzone: 3.991,60 USD bis 3.951,10 USD (Zwischenziele: 3.981,4 / 3.970,6 / 3.960,9 USD) Abwärts-Ausdehnung: 3.948,60 USD bis 3.928,00 USD (Zwischenziele: 3.942,1 / 3.933,0 USD)

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❓ Häufig gestellte Fragen zum Goldpreis (FAQ)

Wie lautet die aktuelle Goldpreis Prognose für die KW 32/2026?

Die übergeordnete Gold Prognose für die Handelswoche KW 32/2026 ist seitwärts bis abwärts gerichtet. Das Bären-Szenario dominiert das aktuelle Setup mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 %, während die Wahrscheinlichkeit für das Bullen-Szenario bei 45 % liegt.

Bären-Tendenz: Fällt der Goldpreis unter 4.043,30 US-Dollar , drohen Abgaben bis zunächst 3.994,50 US-Dollar und im Verlauf bis 3.880,00 US-Dollar .

Bullen-Tendenz: Ein nachhaltiger Anstieg über 4.043,30 US-Dollar eröffnet Erholungschancen Richtung 4.090,20 US-Dollar (SMA200) bis maximal 4.183,70 US-Dollar (SMA50).

Was sind aktuell die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen beim Goldpreis?

Für die Kursentwicklung von Gold aktuell sind folgende technische Marken im Chart entscheidend:

Wichtigste Widerstände (Oberseite): 4.054,80 US-Dollar (SMA20 / 4h-Chart) 4.066,30 US-Dollar (SMA20 / Tageschart) 4.090,20 US-Dollar (SMA200 / 4h-Chart) 4.183,70 US-Dollar (SMA50 / Tageschart)

Wichtigste Unterstützungen (Unterseite): 3.995,30 US-Dollar (Psychologisch wichtige Haltemarke) 3.942,30 US-Dollar (Etappenziel im Short-Setup) 3.886,50 US-Dollar (Übergeordnete Zielzone bei weiterem Abverkauf)



Warum kommt der Goldpreis aktuell nicht weiter nach oben?

Der Goldpreis scheitert im Tageschart wiederholt an der gleitenden Durchschnittslinie SMA20 (4.066,30 US-Dollar) und im 4h-Chart an der SMA200 (4.090,20 US-Dollar). Solange kein bestätigter Tagesschlusskurs oberhalb dieser Indikatoren gelingt, fehlt dem Markt die nötige Dynamik für einen nachhaltigen Ausbruch nach oben.

Welche Handelssignale gelten für das Long- und Short-Setup in KW 32/2026?

Long-Signal (Kauf-Setup): Hält sich der Kurs stabil über 4.043,30 US-Dollar , gilt das Long-Setup. Erste Etappenziele liegen in den Bereichen 4.060,90 US-Dollar , 4.091,10 US-Dollar und bei einem dynamischen Ausbruch bei 4.119,90 US-Dollar .

Short-Signal (Verkauf-Setup): Rutscht der Kurs unter 4.043,30 US-Dollar, wird das Short-Setup aktiviert. Die primären Anlaufziele liegen bei 4.004,00 US-Dollar, 3.994,50 US-Dollar sowie tiefer im Bereich von 3.942,10 US-Dollar.

Was sagt der Expertentipp zur aktuellen Lage beim Goldpreis?

Finanzexperte Jens Chrzanowski betont, dass sich das Chartbild im 4h-Chart erst dann nachhaltig aufhellt, wenn sich der Goldpreis aktuell verbindlich über der SMA200 (4.090,20 US-Dollar) festsetzen kann. Schafft das Edelmetall auf Tagesschlussbasis keinen Halt am 61,8 % Retracement, erhöhen sich die Abwärtsrisiken für Anleger spürbar.