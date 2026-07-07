Börse Aktuell: Halbleiter belasten die Wall Street 📉 Ölpreis steigt um 3 %, US30 gibt nach Rekordhochs nach

Die Börse heute steht unter dem Eindruck einer weltweiten Schwäche an den Aktienmärkten. Nach deutlichen Kursverlusten in Asien geraten auch Europas Börsen unter Druck, während die Wall Street von anhaltenden Verkäufen im Halbleiter- und KI-Sektor belastet wird. Besonders Technologieunternehmen stehen im Fokus, nachdem Investoren zunehmend Gewinne mitnehmen und die Bewertungen kritisch hinterfragen.

Im Mittelpunkt der Börse aktuell stehen heute die Entwicklung der großen Aktienindizes, die Kursbewegungen bei Nvidia, Tesla und SpaceX sowie die anhaltende Schwäche im Technologiesektor.

🌍 Börse aktuell: Schwache Vorgaben aus Asien belasten die Märkte

Der Handelstag beginnt weltweit mit deutlichen Verlusten.

Die wichtigsten Entwicklungen:

📉 Nikkei 225: mehr als 2 % im Minus.

📉 KOSPI: verliert fast 5 % .

📉 DAX: rund 1,3 % schwächer.

📉 Euro Stoxx 50: ebenfalls rund 1,3 % im Minus.

Die negative Stimmung aus Asien setzt sich damit auch an den europäischen Aktienmärkten fort.

Börse heute: Halbleiter und KI-Aktien bleiben unter Verkaufsdruck

An der Wall Street dominieren erneut Verkäufe im Technologiesektor.

Besonders betroffen sind:

💻 Halbleiterunternehmen

🤖 KI-Infrastruktur-Aktien

📉 Wachstumswerte mit hoher Bewertung

Einige Titel konnten sich im Tagesverlauf zwar erholen, insgesamt bleibt die Stimmung im Technologiesektor jedoch angespannt.

🚀 Nvidia zeigt Stärke trotz schwachem Markt

Ein Lichtblick im Technologiesektor ist die Nvidia-Aktie.

Die wichtigsten Entwicklungen:

📉 Zu Handelsbeginn verlor Nvidia zunächst fast 2 % .

📈 Im weiteren Verlauf drehte die Aktie jedoch ins Plus.

🚀 Zeitweise notierte Nvidia mehr als 1 % im Gewinn.

Die Erholung deutet darauf hin, dass Anleger Rücksetzer weiterhin zum Einstieg nutzen. Dennoch bleibt die Volatilität im KI-Sektor hoch.

🚀 SpaceX-Aktie gibt trotz positiver Analystenkommentare nach

Auch die SpaceX-Aktie steht im Fokus der Anleger.

Die wichtigsten Punkte:

📉 Die Aktie verliert rund 5,5 % .

🏦 JPMorgan , Citi und die Bank of America halten weiterhin an Kurszielen von deutlich über 200 US-Dollar fest.

📊 Nach der Aufnahme in den Nasdaq ist der Kurs nahezu auf das Eröffnungsniveau vom Juni zurückgefallen.

Die Entwicklung zeigt, dass kurzfristige Gewinnmitnahmen trotz positiver Analysteneinschätzungen möglich sind.

📊 Dow Jones bleibt vergleichsweise robust

Während der Nasdaq unter Druck steht, zeigt sich der Dow Jones stabiler.

Die wichtigsten Beobachtungen:

🏆 Der Dow Jones erreichte zuvor ein neues Allzeithoch bei knapp 53.500 Punkten .

📉 Aktuell liegt der Index lediglich rund 0,5 % im Minus.

🏦 Defensive Standardwerte stützen den Leitindex.

Damit setzt sich die Rotation aus Technologie- in klassische Standardwerte fort.

🚗 Tesla testet eine wichtige charttechnische Unterstützung

Auch die Tesla-Aktie gerät erneut unter Druck.

Die wichtigsten Signale:

📉 Tesla verliert mehr als 3 % .

📊 Die Aktie testet den exponentiellen 200-Tage-Durchschnitt (EMA200) .

⚠️ Ein nachhaltiger Bruch der Marke von 400 US-Dollar könnte weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 330 US-Dollar eröffnen.

Die technische Ausgangslage bleibt damit angespannt.

👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten

Für die weitere Entwicklung der Börse aktuell stehen insbesondere folgende Faktoren im Fokus:

💻 Entwicklung der Halbleiter- und KI-Aktien

📊 Charttechnische Marken bei Nvidia und Tesla

🏦 Marktrotation zwischen Technologie- und Standardwerten

🌍 Internationale Börsenstimmung

📈 Unternehmensnachrichten und Analysteneinschätzungen

Diese Faktoren dürften die Richtung an den globalen Aktienmärkten in den kommenden Handelstagen bestimmen.

⚠️ Risiken für die Börse heute

Anleger sollten aktuell insbesondere folgende Unsicherheitsfaktoren berücksichtigen:

📉 Anhaltender Verkaufsdruck im Technologiesektor

💰 Hohe Bewertungen vieler KI-Unternehmen

🌍 Schwache Vorgaben aus Asien

📊 Technische Verkaufssignale bei mehreren Wachstumswerten

Kurzfristig dürfte die Volatilität an den Aktienmärkten erhöht bleiben.

🧾 Fazit: Börse aktuell bleibt von Technologie-Schwäche geprägt

Die Börse heute wird weiterhin von einer deutlichen Schwäche im Technologie- und Halbleitersektor bestimmt. Während Nvidia einen Teil der Verluste wettmachen kann und der Dow Jones vergleichsweise robust bleibt, belasten Gewinnmitnahmen bei Wachstumswerten wie Tesla und SpaceX die Stimmung an den Märkten.

Für die Börse aktuell bleiben insbesondere die Entwicklung der KI-Aktien, die Marktrotation zwischen Technologie- und Standardwerten sowie wichtige charttechnische Unterstützungen entscheidend. Solange sich der Verkaufsdruck im Technologiesektor fortsetzt, dürfte die Schwankungsbreite an den internationalen Börsen erhöht bleiben.

Tesla Aktie Chartanalyse – Tageschart:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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