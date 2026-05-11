Börse Aktuell: Ölpreise steigen, China-Inflation überrascht - Markt News aus Europa

Das Wichtigste in Kürze Aussichten auf ein dauerhaftes Abkommen zwischen den USA und dem Iran schwinden

Öl- und Gaspreise steigen

Europäischen Aktienmärkten fehlt klare Richtung

Unternehmen aus den Bereichen Banken, Energie und Rohstoffe geben Ton an

Die europäischen Aktienmärkte starten schwächer in die neue Woche. Hauptgrund für die negative Stimmung sind steigende Öl- und Gaspreise infolge der stockenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Gleichzeitig sorgen überraschend starke Inflationsdaten aus China für zusätzliche Unsicherheit an den Finanzmärkten. Die aktuellen Markt News zeigen, dass Anleger weiterhin vorsichtig agieren. Der Preis für ein Barrel Brent-Öl liegt aktuell bei knapp 104 US-Dollar, während Erdgas am niederländischen TTF-Markt auf rund 45 Euro pro MWh steigt. Hintergrund ist die sinkende Wahrscheinlichkeit einer schnellen Einigung zwischen den USA und dem Iran. Laut Polymarket liegt die Chance auf ein Abkommen bis Ende Juni derzeit nur noch bei rund 40 %. Europäische Börsen unter Druck Die steigenden Energiepreise belasten insbesondere die europäischen Aktienmärkte. Der französische CAC 40 verliert rund 1,2 % und gehört damit zu den schwächsten Indizes in Europa. Auch der STOXX 600 (-0,2 %) sowie der DAX (-0,4 %) notieren im Minus. Positive Markt News kommen dagegen aus Polen: Der WIG20 steigt um rund 1 % und entwickelt sich deutlich stärker als andere europäische Leitindizes. Besonders gefragt sind aktuell Aktien aus dem Banken-, Energie- und Rohstoffsektor. Anleger setzen darauf, dass anhaltende geopolitische Spannungen die Preise für Energie und Rohstoffe weiter stützen könnten. Quelle: XTB Investment Plattform, 11/05/2026 (14:05) Quelle: XTB Investment Plattform, 11/05/2026 (14:07) Quelle: XTB Investment Plattform, 11/05/2026 (14:06) China überrascht mit höheren Inflationsdaten Im Fokus der Börse Aktuell stehen zudem die jüngsten Inflationszahlen aus China. Sowohl die Verbraucherpreise als auch die Produzentenpreise lagen deutlich über den Erwartungen der Analysten. Besonders die Produzenteninflation sorgt für Aufmerksamkeit: Mit 2,8 % erreichte sie im April den höchsten Stand seit 45 Monaten. Bereits die jüngsten Einkaufsmanagerindizes hatten auf steigende Inputkosten hingewiesen - noch bevor die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten eskalierten. Die robusten Inflationsdaten stärken zugleich die chinesische Währung. Das Währungspaar USD/CNY fiel zuletzt unter die Marke von 6,80 und erreichte damit den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren. Norwegen signalisiert weitere Zinserhöhungen Auch aus Norwegen kommen wichtige Markt News. Die Kerninflation stieg dort auf 3,2 % und erhöht den Druck auf die Norges Bank, ihren restriktiven Kurs fortzusetzen. Erst vergangene Woche hob die norwegische Zentralbank den Leitzins auf 4,25 % an. Die Finanzmärkte rechnen inzwischen fest mit mindestens einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr. Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit für sogar zwei weitere Zinsschritte. Autor: Michał Jóźwiak

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