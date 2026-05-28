Nasdaq 100 Prognose heute: Nasdaq 100 Analyse mit Chancen und Risiken für den 28.05.2026

- Der Nasdaq 100 hat nach einem neuen Allzeithoch deutliche Gewinnmitnahmen gesehen
- Entscheidend bleibt die Zone um die SMA20 im 4h-Chart bei aktuell 29.946 Punkten
- Für den heutigen Handel überwiegt leicht das bearische Szenario
- Der Nasdaq 100 hat nach einem neuen Allzeithoch deutliche Gewinnmitnahmen gesehen
- Entscheidend bleibt die Zone um die SMA20 im 4h-Chart bei aktuell 29.946 Punkten
- Für den heutigen Handel überwiegt leicht das bearische Szenario
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 30.061 Punkten. Der Nasdaq konnte sich bereits am Morgen weiter aufwärtsschieben. Es ging im Handelsverlauf sukzessive aufwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde ein neues Allzeithoch formatiert. Das Hoch wurde direkt abverkauft. Erst am Abend gelang es dem Nasdaq sich zu stabilisieren und bis zum Handelsschluss wieder etwas zu erholen. Der Tagesschluss wurde knapp über der 30.000 Punkte-Marke formatiert.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Der Nasdaq 100 hat nach einem neuen Allzeithoch deutliche Gewinnmitnahmen gesehen - kurzfristig hat sich das Chartbild durch den Rückfall unter die SMA50 im Stundenchart eingetrübt.
- Entscheidend bleibt die Zone um die SMA20 im 4h-Chart bei aktuell 29.946 Punkten - ein Halten darüber könnte neue Hochs ermöglichen, während ein Bruch weiteres Abwärtspotenzial freisetzen würde.
- Für den heutigen Handel überwiegt leicht das bearische Szenario: Die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse liegt laut Setup bei 60 %, die erwartete Tagesrange reicht von 29.332 bis 30.127 Punkten.
Der Nasdaq 100 startete gestern bei 30.061 Punkten in den Handel und setzte seine Aufwärtsbewegung zunächst weiter fort. Bereits im frühen Handel konnte der Index zulegen, bevor mit Beginn des offiziellen US-Handels ein neues Allzeithoch markiert wurde. Dieses Hoch wurde jedoch direkt abverkauft. Erst am Abend stabilisierte sich der Markt wieder, sodass sich der Nasdaq 100 bis zum Handelsschluss leicht erholen konnte. Der Schlusskurs wurde knapp oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 30.000 Punkten festgestellt.
|Datum
|Tageshoch
|Tagestief
|Schlusskurs
|Range
|27.05.2026
|30.335
|29.837
|30.003
|498 Punkte
|26.05.2026
|30.074
|29.701
|30.033
|373 Punkte
Die erwartete Handelsspanne wurde nahezu punktgenau erreicht. Das tatsächliche Tageshoch lag bei 30.335 Punkten, das Tagestief bei 29.837 Punkten.
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notierte der Nasdaq 100 zunächst oberhalb der SMA20 bei aktuell 29.982 Punkten. Nach dem neuen Allzeithoch setzte der Index bis an die SMA50 bei derzeit 29.964 Punkten zurück. Diese Durchschnittslinie fungierte zunächst erfolgreich als Unterstützung.
Im weiteren Handelsverlauf gelang jedoch kein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20. Stattdessen fiel der Nasdaq 100 im Frühhandel erneut unter die SMA50 zurück. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt.
Wichtige Marken im Stundenchart
- SMA20: 29.982 Punkte
- SMA50: 29.964 Punkte
- SMA200: 29.444 Punkte
Sollte sich die Schwäche fortsetzen, könnte die SMA200 in den Fokus rücken. Diese Durchschnittslinie besitzt aktuell eine hohe technische Relevanz und sollte bei einem Rücklauf genau beobachtet werden.
Erholungen könnten zunächst wieder bis an die SMA50 laufen. Diese Zone dürfte nun allerdings als Widerstand fungieren, nachdem sie zuvor Unterstützung gewesen ist.
Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose
Einschätzung kurzfristiges Chartbild: neutral
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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart zeigt sich weiterhin ein vergleichsweise stabiles Bild. Der Nasdaq 100 konnte sich nach einem Rücksetzer unter die SMA50 wieder oberhalb der SMA20 etablieren. Im Frühhandel wurde diese Durchschnittslinie jedoch erneut unterschritten.
Entscheidende Chartmarken im 4h-Chart
- SMA20: 29.946 Punkte
- SMA50: 29.480 Punkte
Wichtig bleibt nun, dass der Nasdaq 100 den Kontakt zur SMA20 nicht nachhaltig verliert. Gelingt eine Rückeroberung dieser Marke, könnten erneut das Allzeithoch sowie weitere Hochs angelaufen werden.
Fällt der Index dagegen deutlicher unter die SMA20 zurück, könnte sich die Schwäche in Richtung der SMA50 ausweiten. Unterhalb dieser Marke würde sich das Risiko einer größeren Korrektur deutlich erhöhen.
Mögliche nächste Abwärtsziele wären dann:
- 29.050/35 Punkte
- 28.790/75 Punkte
Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose
Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch / neutral
Nasdaq 100 Prognose für heute
Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 29.867 Punkten und damit 194 Punkte unter dem Niveau des Vortages.
Long-Szenario Nasdaq 100
Kann sich der Nasdaq 100 über 29.867 Punkten stabilisieren, könnten folgende Zielzonen aktiviert werden:
- 29.874/76 Punkte
- 29.895/97 Punkte
- 29.931/33 Punkte
- 29.968/70 Punkte
- 29.980/82 Punkte
Oberhalb von 29.980/82 Punkten wären weitere Kursziele möglich bei:
- 30.010/12 Punkten
- 30.042/44 Punkten
- 30.077/79 Punkten
- 30.125/27 Punkten
- 30.171/73 Punkten
- 30.215/17 Punkten
- 30.234/36 Punkten
Short-Szenario Nasdaq 100
Kann sich der Nasdaq 100 nicht über 29.867 Punkten festsetzen, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:
- 29.846/44 Punkte
- 29.823/21 Punkte
- 29.750/48 Punkte
- 29.698/96 Punkte
- 29.644/42 Punkte
- 29.610/08 Punkte
- 29.590/88 Punkte
Unterhalb dieser Zone würde sich das Chartbild weiter eintrüben. Weitere mögliche Ziele wären dann:
- 29.559/57 Punkte
- 29.510/08 Punkte
- 29.474/72 Punkte
- 29.439/37 Punkte
- 29.389/87 Punkte
- 29.350/48 Punkte
- 29.295/93 Punkte
Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Nasdaq 100
Widerstände
- 29.946/64/82 Punkte
- 30.155 Punkte
- 30.211 Punkte
- 30.355 Punkte
- 30.496 Punkte
- 30.715 Punkte
Unterstützungen
- 29.807 Punkte
- 29.701 Punkte
- 29.615 Punkte
- 29.480/44 Punkte
- 29.249 Punkte
- 29.049 Punkte
Fazit der Nasdaq 100 Analyse
Die kurzfristige Nasdaq 100 Analyse zeigt nach dem jüngsten Allzeithoch erste Ermüdungserscheinungen. Vor allem der Rückfall unter die SMA50 im Stundenchart belastet das kurzfristige Momentum. Dennoch bleibt das übergeordnete Chartbild weiterhin stabil, solange die SMA50 im 4-Stunden-Chart verteidigt werden kann.
Für den heutigen Handel rechnen wir auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.
Wahrscheinlichkeiten laut aktueller Nasdaq 100 Prognose
- Bullisches Szenario: 40 %
- Bärisches Szenario: 60 %
Die erwartete Tagesrange liegt heute zwischen:
- Oberseite: 29.982 bis 30.127 Punkte
- Unterseite: 29.557 bis 29.332 Punkte
Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Daten und Charts aus der xStation5
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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Nasdaq 100 Analyse
Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig neutral bis leicht bearish. Nach dem neuen Allzeithoch ist der Index unter wichtigen kurzfristigen Widerstand gefallen. Entscheidend bleibt, ob sich der Nasdaq 100 wieder über der SMA20 und SMA50 stabilisieren kann.
Welche Marken sind in der Nasdaq 100 Analyse heute wichtig?
Wichtige Widerstände liegen bei 29.946, 30.155 und 30.355 Punkten. Unterstützungen befinden sich bei 29.807, 29.701 sowie 29.480 Punkten.
Ist der Nasdaq 100 aktuell bullish oder bearish?
Das übergeordnete Chartbild bleibt weiterhin bullisch bis neutral. Kurzfristig hat sich das technische Bild jedoch eingetrübt, nachdem der Nasdaq 100 unter die SMA50 im Stundenchart gefallen ist.
Welche Rolle spielen SMA20 und SMA50 im Nasdaq 100?
Die SMA20 und SMA50 gelten als wichtige technische Durchschnittslinien. Sie dienen Tradern häufig als Unterstützungen oder Widerstände und geben Hinweise auf die kurzfristige Trendrichtung im Nasdaq 100.
Wie hoch ist die erwartete Tagesrange im Nasdaq 100?
Die erwartete Handelsspanne für heute liegt zwischen 29.332 Punkten auf der Unterseite und 30.127 Punkten auf der Oberseite.
Was spricht aktuell für steigende Kurse im Nasdaq 100?
Ein nachhaltiger Anstieg über die Zone um 29.980 Punkte könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich neuer Allzeithochs eröffnen.
Was könnte weitere Abgaben im Nasdaq 100 auslösen?
Sollte der Nasdaq 100 die Unterstützungen bei 29.807 und 29.701 Punkten unterschreiten, könnte sich die Schwäche in Richtung 29.480 Punkte und darunter ausweiten.
Warum ist die Nasdaq 100 Analyse für Trader wichtig?
Die Nasdaq 100 Analyse hilft Tradern dabei, wichtige Unterstützungen, Widerstände und Trendstrukturen frühzeitig zu erkennen und bessere Handelsentscheidungen zu treffen.
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