DAX Prognose aktuell: Schwäche unter 25.100 Punkten - DAX aktuell vor wichtiger Richtungsentscheidung

- Der DAX scheiterte erneut an der Marke von 25.400 Punkten
- Solange der DAX unter der SMA20 und SMA50 bleibt, erhöht sich das Risiko weiterer Abgaben in Richtung der SMA200 bei rund 24.750 Punkten
- Die Vorbörse signalisiert einen schwachen Handelsstart
- Der DAX scheiterte erneut an der Marke von 25.400 Punkten
- Solange der DAX unter der SMA20 und SMA50 bleibt, erhöht sich das Risiko weiterer Abgaben in Richtung der SMA200 bei rund 24.750 Punkten
- Die Vorbörse signalisiert einen schwachen Handelsstart
Der DAX ist gestern Morgen bei 25.284 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich am Vormittag erneut erholen und ist im Tageshoch knapp über die 25.400 Punkte-Marke gelaufen. Die vielfachen Versuche weiterzukommen scheiterten im weiteren Handelsverlauf. Es ging am Nachmittag abwärts. Den Bullen gelang es erst am Nachmittag den Index zu stabilisieren und wieder etwas aufwärtszuschieben. Dennoch haben Sie es nicht geschafft, einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich konnte sich der Index moderat erholen. Der DAX ging bei 25.206 Punkten aus dem Tageshandel.
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💡 Key Takeaways
- Der DAX scheiterte erneut an der Marke von 25.400 Punkten und rutschte im Tagesverlauf wieder unter wichtige kurzfristige Durchschnittslinien zurück. Das Chartbild hat sich dadurch eingetrübt.
- Solange der DAX unter der SMA20 und SMA50 bleibt, erhöht sich das Risiko weiterer Abgaben in Richtung der SMA200 bei rund 24.750 Punkten. Diese Zone bleibt kurzfristig die wichtigste Unterstützung.
- Die Vorbörse signalisiert einen schwachen Handelsstart. Oberhalb von 25.063 Punkten bestehen zwar Erholungschancen, insgesamt bleibt die kurzfristige DAX Prognose jedoch neutral bis leicht bärisch.
Der DAX ist gestern bei 25.284 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Im frühen Handel konnte sich der Index zunächst weiter erholen und zwischenzeitlich über die Marke von 25.400 Punkten steigen. Die Aufwärtsdynamik reichte jedoch nicht aus, um sich nachhaltig oberhalb dieses Bereichs zu etablieren. Im weiteren Tagesverlauf setzten Gewinnmitnahmen ein, die den DAX wieder deutlich unter Druck brachten.
Erst am Nachmittag gelang eine Stabilisierung. Dennoch konnte der deutsche Leitindex keinen positiven Xetra-Handelsschluss sichern. Nachbörslich setzte zwar eine moderate Erholung ein, der DAX beendete den Handelstag jedoch lediglich bei 25.206 Punkten.
DAX aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick
Im Xetra-Handel schlossen gestern 27 Werte im Plus, während 13 Aktien Verluste verzeichneten.
Zu den stärksten Titeln gehörten:
- adidas +6,37 %
- Continental +4,41 %
- Heidelberg Materials +3,92 %
Am Ende der DAX-Liste standen:
- Siemens Energy -4,63 %
- RWE -3,00 %
- Fresenius -1,86 %
DAX Prognose: Stundenchart trübt sich deutlich ein
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 1-Stundenchart zeigt sich eine zunehmende Schwäche. Der DAX konnte sich zwar am Morgen noch von der SMA50 lösen, scheiterte jedoch daran, genügend Momentum für einen nachhaltigen Ausbruch zu entwickeln. Im weiteren Verlauf fiel der Index zurück an die SMA20 sowie die SMA50.
Besonders kritisch ist, dass die Unterstützung durch die SMA20 im Handelsverlauf aufgegeben wurde. Solange der DAX per Stundenschluss unter dieser Durchschnittslinie notiert, bleibt die Gefahr weiterer Rücksetzer in Richtung der SMA200 bei aktuell 24.749 Punkten bestehen.
Sollte auch diese wichtige Unterstützung unterschritten werden, könnte sich die Abwärtsbewegung deutlich ausweiten. Ein bestätigter Bruch der SMA200 würde das Chartbild klar bärisch eintrüben.
Kurzfristige DAX Prognose im 1h-Chart:
Neutral mit negativer Tendenz
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DAX Prognose im 4h-Chart: Entscheidungsphase erreicht
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stundenchart hat sich das technische Bild verschlechtert. Zwar konnte sich der DAX in den vergangenen Handelstagen noch oberhalb aller wichtigen gleitenden Durchschnitte etablieren, doch die jüngste Schwäche führte nun erneut unter die SMA20.
Die SMA50 bei aktuell 24.838 Punkten bleibt damit eine zentrale Unterstützungszone. Sollte dieser Bereich nicht halten, dürfte die SMA200 bei 24.350 Punkten in den Fokus rücken.
Auf der Oberseite bleibt die SMA20 bei 25.245 Punkten der erste relevante Widerstand. Erst wenn sich der DAX nachhaltig oberhalb dieser Marke etablieren kann, verbessert sich das kurzfristige Chartbild wieder.
Kurzfristige DAX Prognose im 4h-Chart:
Neutral
DAX aktuell: Vorbörse deutlich schwächer
Der DAX startet heute bei 25.063 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index:
- 221 Punkte unter der ersten Notierung des Vortages
- 143 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss
Die schwache Vorbörse signalisiert zunächst einen vorsichtigen Handelsstart.
DAX Prognose für heute: Wichtige Marken im Überblick
Bullishes Szenario
Kann sich der DAX oberhalb von 25.063 Punkten behaupten, könnten folgende Kursziele angelaufen werden:
- 25.071/73 Punkte
- 25.091/93 Punkte
- 25.111/13 Punkte
- 25.145/47 Punkte
- 25.202/04 Punkte
- 25.237/39 Punkte
Darüber wären weitere Ziele bei:
- 25.255/57 Punkten
- 25.291/93 Punkten
- 25.333/35 Punkten
- 25.401/03 Punkten
- 25.421/23 Punkten erreichbar.
Bearishes Szenario
Fällt der DAX unter 25.063 Punkte zurück, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:
- 25.045/43 Punkte
- 25.026/24 Punkte
- 24.989/87 Punkte
- 24.945/43 Punkte
- 24.888/86 Punkte
- 24.824/22 Punkte
- 24.788/86 Punkte
Unterhalb dieser Marke könnte sich die Abwärtsbewegung weiter beschleunigen.
DAX aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 25.066 Punkte
- 25.111/76 Punkte
- 25.230/45/77 Punkte
- 25.309/78 Punkte
- 25.442 Punkte
Unterstützungen
- 24.947 Punkte
- 24.888/53/38 Punkte
- 24.777/59/00 Punkte
- 24.636 Punkte
- 24.569 Punkte
- 24.451 Punkte
- 24.272 Punkte
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange und Markteinschätzung
Für den heutigen Handelstag rechnen wir mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Marktumfeld. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:
- 25.111 / 25.239 Punkten auf der Oberseite
- 24.806 / 24.681 Punkten auf der Unterseite
Wahrscheinlichkeiten laut Setup
- Bullisches Szenario: 60 %
- Bearishes Szenario: 40 %
Stimmung der Anleger bleibt im Bereich "Greed"
Der Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 61 Punkten und signalisiert weiterhin eine von Gier geprägte Marktstimmung. Bereits in den vergangenen Wochen bewegte sich der Indikator konstant im Bereich "Greed".
Historisch betrachtet deuten Werte oberhalb von 70 häufig auf überhitzte Marktphasen hin, während Werte unter 30 oftmals eine mögliche Gegenbewegung nach oben ankündigen.
Aktuell bleibt die Stimmung zwar positiv, gleichzeitig steigt jedoch das Risiko kurzfristiger Rücksetzer.
Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Charts aus XStation5 sowie Daten von CNN Business.
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