AMD Aktie im Korrekturmodus: Data Center wächst um 107 %, Helios greift Nvidia an 💻

Der US-Halbleiterkonzern Advanced Micro Devices (AMD) hat seine Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen übertroffen. Mit einem Umsatzplus von 50 % und einer Verdopplung im Data-Center-Segment untermauert das Unternehmen seine zentrale Position im globalen KI-Markt. Dennoch gab die Aktie im nachbörslichen Handel nach, da einige Marktteilnehmer auf noch extremere Prognosen gehofft hatten. Für Investoren, die zukunftsträchtige Tech-Aktien kaufen möchten, stellt sich die Frage: Bietet dieser Dip bei der AMD Aktie eine langfristige Einstiegschance?

► AMD WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker: AMD.US

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zur AMD Aktie

1. 🚀 Data-Center-Segment wächst um 107 % & schlägt Schätzungen

Starke Quartalszahlen: AMD erzielte im abgelaufenen Quartal einen Gesamtumsatz von 11,54 Milliarden US-Dollar (+50 % YoY) und übertraf damit die Schätzungen von 11,28 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,66 US-Dollar über der Erwartung von 1,62 US-Dollar.

Data-Center-Boom: Das Data-Center-Segment verzeichnete einen Umsatzsprung von 107 % auf 6,7 Milliarden US-Dollar, angetrieben von einer immensen Nachfrage nach Instinct-GPUs und Epyc-CPUs.

Marktanteilsgewinne: CEO Lisa Su bestätigte weitere Marktanteilsgewinne im Server-CPU-Markt gegenüber Intel. Hyperscaler wie AWS, Microsoft, Google und Oracle bauen den Einsatz von Epyc-Prozessoren weiter aus.

2. 🤖 Angriff auf Nvidia mit „Helios“-Rack-Systemen & KI-Prognose

Helios-Systeme laufen an: AMD startet in diesem Quartal mit der Auslieferung seines ersten KI-Rack-Scale-Systems „Helios“ an Branchengrößen wie Meta, OpenAI und Oracle. Damit tritt AMD in direkte Konkurrenz zu den Komplettsystemen von Nvidia.

Optimistische Langfristprognose: AMD geht davon aus, dass der globale Markt für KI-Beschleuniger bis 2028 auf 1,4 Billionen US-Dollar anwachsen wird (zuvor wurden 500 Mrd. USD prognostiziert).

Verdopplung geplant: CEO Lisa Su rechnet für 2027 mit einer Verdopplung des Data-Center-Umsatzes, während die Auslieferungen von Helios im vierten Quartal weiter anziehen sollen.

3. 📉 Hohe Erwartungen und CapEx-Anstieg belasten den Kurs

Verhaltene Prognose als Auslöser: Für das laufende Quartal stellt AMD einen Umsatz von ca. 13 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Obwohl dies über dem Konsens von 12,52 Milliarden US-Dollar liegt, hatten einzelne Analysten auf bis zu 14 Milliarden US-Dollar gehofft.

Steigende Investitionen: Die Investitionsausgaben (CapEx) stiegen drastisch auf 808 Millionen US-Dollar (Vorjahr: 282 Mio. USD), um den Kapazitätsausbau voranzutreiben.

Verhaltenes Consumer-Geschäft: Das Client- und Gaming-Segment verzeichnete nur ein leichtes Wachstum von 6 % auf 3,8 Milliarden US-Dollar.

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🔍 Fazit: Jetzt die AMD Aktie kaufen?

AMD beweist mit seinen jüngsten Zahlen eindrucksvoll, dass es sich erfolgreich als zweite Kraft im KI-Beschleunigermarkt etabliert und Nvidia im Bereich der Komplettsysteme herausfordert. Das gigantische Wachstum im Data-Center-Bereich (+107 %) und die starke Stellung im Server-CPU-Markt unterstreichen die fundamentale Stärke des Konzerns.

Dass die AMD Aktie trotz übertroffener Zahlen nachbörslich nachgab, ist in erster Linie auf extrem hohe Erwartungen der Börse zurückzuführen. Für Anleger, die langfristig in den KI-Sektor investieren und Wachstums-Aktien kaufen wollen, bietet der aktuelle Rücksetzer ein attraktives Einstiegsniveau.

AMD Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur AMD Aktie

Warum ist die AMD Aktie nach den starken Quartalszahlen gefallen?

Obwohl AMD beim Umsatz (11,54 Milliarden US-Dollar) und beim bereinigten Gewinn je Aktie (1,66 US-Dollar) die Konsensschätzungen übertraf, gab die Aktie nachbörslich nach. Der Grund: Die Umsatzprognose für das laufende Quartal (ca. 13 Milliarden US-Dollar) lag zwar über dem LSEG-Konsens, verfehlte jedoch die extrem hohen Erwartungen einiger Analysten, die auf bis zu 14 Milliarden US-Dollar gehofft hatten.

Welche Rolle spielen KI-Chips für das Wachstum von AMD?

Künstliche Intelligenz ist der zentrale Wachstumsmotor des Unternehmens. Der Umsatz im Bereich „Data Center“ stieg im Jahresvergleich um 107 % auf 6,7 Milliarden US-Dollar. Zudem beginnt AMD in diesem Quartal mit der Auslieferung seines ersten KI-Rack-Scale-Systems namens „Helios“ an Kunden wie Meta, OpenAI und Oracle, um direkt mit den Komplettsystemen von Nvidia zu konkurrieren.

Sollte man nach dem Kursrücksetzer die AMD Aktie kaufen?

AMD positioniert sich erfolgreich als starker Herausforderer im KI-Hardware-Markt und gewinnt mit seinen Epyc-CPUs weiter Marktanteile, unter anderem bei Cloud-Anbietern wie AWS, Microsoft und Google. Für Anleger, die langfristig im Halbleitersektor investieren und wachstumsstarke Aktien kaufen wollen, kann das aktuelle Kursniveau der AMD Aktie nach der Bewertungsbereinigung eine interessante Einstiegschance darstellen.