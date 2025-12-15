BÖRSE AKTUELL: Leichte Erholung zum Wochenstart – Börse aktuell im Spannungsfeld der Geldpolitik (15.12.25)

Das Wichtigste in Kürze Börse aktuell: Futures erholen sich – Hoffnung auf weniger hawkische Fed

Asien unter Druck – China-Daten belasten den Marktbericht Börse

Währungen, Rohstoffe & Krypto: Geldpolitik bleibt Treiber

Der Marktbericht Börse zum Wochenstart zeigt eine vorsichtige Erholung an den internationalen Aktienmärkten. Nach den deutlichen Verlusten vom Freitag, ausgelöst durch schwache Unternehmenszahlen und wachsende Zweifel an der Nachhaltigkeit der KI-Rally, starten die Futures auf europäische und US-amerikanische Indizes moderat im Plus.

Die Börse aktuell wird dabei vor allem durch geldpolitische Erwartungen für das Jahr 2026, politische Aussagen aus den USA sowie schwache Konjunkturdaten aus China geprägt. 🚀 Key Takeaways 📈 1. Börse aktuell: Futures erholen sich – Hoffnung auf weniger hawkische Fed Zum Wochenauftakt zeigen sich die wichtigsten Futures leicht erholt: US500: +0,2 %

EU50: +0,25 % Damit wird ein Teil der Verluste vom Freitag wettgemacht, die vor allem durch enttäuschende Zahlen von Oracle und Sorgen um die KI-Bewertungen ausgelöst wurden.

Stützend wirkt die erneute Marktfantasie einer weniger restriktiven US-Notenbank ab 2026. Aussagen von Donald Trump zur angeblich „neutralisierten Inflation“ sowie Spekulationen über eine künftig lockerere Fed sorgen für zusätzlichen Rückenwind. 🌏 2. Asien unter Druck – China-Daten belasten den Marktbericht Börse Während Europa und die USA vorsichtig stabilisieren, bleibt Asien schwach: China (CHN.cash): –0,5 %

Hongkong: –0,1 %

Australien: –0,1 % Einziger Lichtblick war der japanische Nikkei (+0,3 %), gestützt durch positive Tankan-Daten und eine geringere Abhängigkeit vom Technologiesektor. Die November-Daten aus China enttäuschten deutlich: Einzelhandelsumsätze: +1,3 % (erwartet: 2,8 %)

Industrieproduktion: +4,8 % (erwartet: 5 %)

Investitionen in Sachanlagen: –2,6 % Hauptbelastungsfaktoren bleiben der angeschlagene Immobiliensektor, schwache Konsumlaune und der Rückgang staatlicher Autoprämien. 💱 3. Währungen, Rohstoffe & Krypto: Geldpolitik bleibt Treiber Auch abseits der Aktienmärkte prägt die Geldpolitik die Börse aktuell: 💴 Devisen Yen deutlich stärker (USDJPY & EURJPY: –0,55 %)

Erwartung der ersten Zinserhöhung in Japan seit Januar

US-Dollar-Index: –0,05 %

EURUSD: stabil bei 1,173 🥇 Rohstoffe Gold: +1 % auf 4.346 USD

Silber: +2 % auf 63,17 USD

Öl (Brent & WTI): +0,5 % vom Monatstief

Erdgas: +0,75 % 🪙 Kryptowährungen Bitcoin: +1,4 % auf 89.750 USD

Ethereum: +1,9 % auf 3.136 USD Lockerere Zinserwartungen stützen damit sowohl Edelmetalle als auch Kryptowährungen. 📌 Fazit: Marktbericht Börse zeigt Stabilisierung – Börse aktuell bleibt geldpolitisch getrieben Der Marktbericht Börse signalisiert zum Wochenstart eine technische Erholung nach den jüngsten Verlusten. Die Börse aktuell bleibt jedoch stark abhängig von geldpolitischen Erwartungen, politischen Aussagen und makroökonomischen Daten – insbesondere aus China. 🟢 Chancen Fantasie einer weniger restriktiven Fed ab 2026

Erholung bei Rohstoffen & Kryptowährungen

Stabilisierung der Aktienfutures

Stärkerer Yen als Zeichen geldpolitischer Wende 🔴 Risiken Schwache Konjunkturdaten aus China

Unsicherheit rund um KI-Bewertungen

Politische Einflussnahme auf Notenbanken

Hohe Volatilität bei makroökonomischen Überraschungen Fazit:

Kurzfristig überwiegt eine vorsichtige Erholung, doch die Börse aktuell bleibt anfällig für Richtungswechsel. Anleger sollten die geldpolitische Kommunikation und neue Konjunkturdaten genau im Blick behalten. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.