Börse Aktuell: Markt News zu Inflation, Ölpreis, Fed und Asien-Börsen

Schwächere Stimmung an den Asien-Börsen

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Dienstagmorgen etwas schwächer, nachdem die Börsen am Vortag noch deutlich zulegen konnten. Besonders der südkoreanische KOSPI gerät unter Druck und entfernt sich von seinen Rekordständen. Anleger stellen zunehmend infrage, ob die Rally bei Halbleiterwerten weiter Bestand haben kann.

Die Verluste an den asiatischen und ozeanischen Märkten bleiben jedoch moderat und liegen überwiegend unter 0,5%. Auch die US-Futures zeigen sich etwas schwächer. Der S&P 500 verliert weniger als 0,2%, während der Nasdaq um rund 0,4% nachgibt.

Markt News: Geopolitische Risiken bleiben im Fokus

Die geopolitische Lage bleibt ein wichtiger Treiber für die Finanzmärkte. Medienberichten zufolge erwägt Donald Trump erneut Militärschläge gegen den Iran, nachdem die Atomgespräche bislang keine Fortschritte gebracht haben. Vor dem anstehenden China-Besuch Trumps werden jedoch keine weitreichenden Entscheidungen erwartet.

Zusätzlich sorgen Berichte über Uneinigkeit innerhalb der US-Regierung für Unsicherheit. Einige US-Vertreter zweifeln offenbar daran, dass pakistanische Vermittler die amerikanische Position korrekt weitergeben. Gleichzeitig soll Pakistan dem Iran günstigere Bedingungen präsentieren, was in Washington den Wunsch nach direkten Verhandlungen verstärkt.

Devisenmarkt: Yuan stark, Yen bleibt unter Druck

Am Devisenmarkt setzt der chinesische Yuan seine Aufwertung fort. Der Onshore-Yuan wurde gegenüber dem US-Dollar auf den höchsten Stand seit März 2024 festgesetzt.

Parallel dazu reiste US-Finanzminister Scott Bessent nach Japan. Gespräche mit Finanzminister Katayama drehten sich unter anderem um die Schwäche des Yen, kritische Rohstoffe und Investitionen in künstliche Intelligenz. Trotz jüngster Interventionen bewegt sich USDJPY wieder im Bereich von 157,5.

Die jüngste Zusammenfassung der Bank of Japan deutet zudem darauf hin, dass weitere Zinserhöhungen möglich bleiben. Hintergrund sind weiterhin extrem niedrige Realzinsen in Japan.

Fed-News: Kevin Warsh vor wichtigem Karriereschritt

An den Märkten richtet sich der Blick zunehmend auf die US-Notenbank. Kevin Warsh dürfte heute offiziell als neues Mitglied des Board of Governors der Federal Reserve vorgestellt werden. Bereits morgen soll die finale Abstimmung über seine Kandidatur als neuer Fed-Chef stattfinden.

Jerome Powell wird sein Amt als Vorsitzender der US-Notenbank voraussichtlich am kommenden Freitag niederlegen.

Ölpreis bleibt hoch - JP Morgan warnt vor Inflation

Besonders im Fokus der Markt News steht weiterhin der Ölmarkt. JP Morgan warnt vor einem möglichen Anstieg des Ölpreises auf bis zu 150 US-Dollar pro Barrel. Gleichzeitig könnte die Inflation laut der Bank auf bis zu 4% steigen.

Die Analysten verweisen auf einen massiven Rückgang des Ölangebots im April um fast 14 Millionen Barrel pro Tag. Die Nachfrage sei hingegen lediglich um gut 4 Millionen Barrel gesunken.

Am Dienstagmorgen notiert Brent weiterhin knapp unter 105 US-Dollar pro Barrel, während WTI sich der Marke von 99 US-Dollar nähert.

Erdgas konnte sich zuletzt deutlich erholen. Auslöser waren Prognosen über eine bevorstehende Hitzewelle in den USA, die die Nachfrage nach Kühlung und Energie deutlich steigern könnte.

Gold und Bitcoin leicht schwächer

Gold gibt im frühen Handel leicht nach, hält sich jedoch weiterhin oberhalb von 4.700 US-Dollar je Unze. Auch Bitcoin notiert etwas schwächer und verliert rund 0,7%, bleibt aber stabil über der Marke von 81.000 US-Dollar.

EURUSD gerät während der asiatischen Sitzung ebenfalls unter Druck und gibt die Gewinne vom Wochenstart wieder ab. Das Währungspaar bleibt jedoch oberhalb von 1,1750.

Konjunkturdaten und Unternehmens-News

In Australien fiel der NAB Business Conditions Index auf 3 Punkte nach zuvor 6 Punkten. Die Daten könnten ein Signal dafür sein, dass die australische Notenbank ihre Zinserhöhungen pausieren könnte.

Im Technologiesektor berichtet The Information, dass OpenAI durch die Lockerung der Partnerschaft mit Microsoft bis 2030 Einsparungen von bis zu 97 Milliarden US-Dollar erzielen könnte.

Alphabet plant zudem erstmals die Ausgabe von Anleihen in Yen im Volumen mehrerer Milliarden Dollar. Die Mittel sollen in KI-Infrastrukturprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund 190 Milliarden US-Dollar fließen.

Wirtschaftskalender: US-Inflation im Fokus

Heute um 14:30 Uhr deutscher Zeit werden die aktuellen US-Inflationsdaten veröffentlicht. Erwartet wird eine Inflation von 3,7% im Jahresvergleich sowie ein Anstieg von 0,6% im Monatsvergleich.

Die Daten dürften entscheidend dafür sein, wie sich die Zinserwartungen für die Federal Reserve und damit auch die Entwicklung an den globalen Aktienmärkten verändern.

Ölpreis-Technische Analyse

Der Ölpreis bleibt auf erhöhtem Niveau und reagiert weiterhin sensibel auf Entwicklungen im Nahen Osten. Eine wichtige Unterstützung liegt derzeit im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts. Der nächste relevante Widerstand befindet sich im Bereich von 110 US-Dollar pro Barrel.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Ölpreis bleibt auf hohem Niveau und wartet auf die weitere Entwicklung der Lage im Nahen Osten. Die wichtigste Unterstützung liegt nahe dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, der nächste Widerstand bei 110 USD pro Barrel.

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