Chart des Tages: Brent Ölpreis steigt nach Eskalation im Nahen Osten deutlich an

- Geopolitische Eskalation treibt den Brent Ölpreis an
- EMA100 als entscheidende Unterstützung
- Erholung trifft auf starke Widerstände
- Geopolitische Eskalation treibt den Brent Ölpreis an
- EMA100 als entscheidende Unterstützung
- Erholung trifft auf starke Widerstände
Der Brent Ölpreis (OIL) steigt heute um knapp 3 % auf 93,86 US-Dollar je Barrel. Die Handelsspanne des Tages reicht bislang von 92,52 bis 94,20 US-Dollar. Auslöser der Kursgewinne ist die erneute Verschärfung der geopolitischen Lage rund um die Straße von Hormus. Gegenseitige Angriffe zwischen den USA und Iran sowie Berichte über einen möglichen Rücktritt des iranischen Präsidenten Massoud Peseschkian sorgen für erhebliche Verunsicherung an den Rohstoffmärkten.
► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl
Brent Ölpreis profitiert von geopolitischen Risiken
Die Geopolitik dominiert derzeit die Entwicklung am Ölmarkt. Im vierten Monat des Konflikts zwischen den USA und Iran zeichnet sich weiterhin keine diplomatische Lösung ab. Die US-Marine begleitet aktuell lediglich rund 70 Schiffe pro Woche durch die Straße von Hormus - vor dem Konflikt waren es durchschnittlich mehr als 100 Schiffe pro Tag.
Bemerkenswert ist, dass der Brent Ölpreis im Mai dennoch seinen stärksten Monatsverlust seit einem Jahr verzeichnete und um fast 17 % fiel. Marktteilnehmer hatten auf eine Entspannung der Lage gesetzt. Die heutige Gegenbewegung zeigt jedoch, dass diese Hoffnungen zunehmend schwinden.
Zusätzlichen Auftrieb erhielt der Brent Ölpreis durch Berichte über Angriffe auf die Ali Al Salem Airbase in Kuwait sowie Gerüchte über einen möglichen Rücktritt des iranischen Präsidenten. In einem am Sonntag veröffentlichten Schreiben erklärte Peseschkian, dass die Regierung faktisch von den wichtigsten politischen Entscheidungen ausgeschlossen worden sei. Das daraus resultierende Machtvakuum habe verschiedenen Fraktionen der Revolutionsgarden ermöglicht, die tatsächliche Kontrolle über zentrale Staatsbereiche zu übernehmen.
Chart des Tages: Wichtige technische Marken beim Brent Ölpreis
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Aus technischer Sicht bleibt das Bild für den Brent Ölpreis herausfordernd. Seit mehreren Wochen notiert der Kurs unterhalb des EMA50, der aktuell bei 98,28 US-Dollar verläuft. Dies signalisiert weiterhin eine Dominanz der Verkäufer im mittelfristigen Trend.
Der Rückgang von den März-Hochs bei rund 110 US-Dollar verlief schrittweise und führte den Brent Ölpreis bis in den Bereich des EMA100 bei 91,09 US-Dollar. Genau diese Zone steht heute im Mittelpunkt des Chart des Tages. Der EMA100 fungierte in den vergangenen Monaten mehrfach als wichtige Unterstützung und wird nun erneut von oben getestet.
Der RSI liegt aktuell bei 41,47 Punkten. Damit befindet sich der Indikator noch nicht in einem stark überverkauften Bereich, nähert sich jedoch einer Zone, in der Käufer in der Vergangenheit verstärkt aktiv wurden. Eine technische Reaktion auf Höhe des EMA100 erscheint daher plausibel.
Zusätzlich zeigt das Volumenprofil eine hohe Konzentration historischer Handelsaktivität im Bereich zwischen 100 und 105 US-Dollar. Sollte der Brent Ölpreis seine Erholung fortsetzen, müsste zunächst der EMA50 überwunden werden. Anschließend wartet in dieser Zone eine bedeutende Hürde aus historischen Verkaufs- und Kauforders. Dort dürfte sich entscheiden, ob die Bullen die Kontrolle zurückgewinnen können oder ob die jüngste Erholung lediglich eine kurzfristige Gegenbewegung bleibt.
Fazit
Der Brent Ölpreis reagiert empfindlich auf die zunehmenden geopolitischen Risiken im Nahen Osten. Gleichzeitig bleibt die technische Ausgangslage angespannt. Im heutigen Chart des Tages rückt insbesondere die Unterstützung am EMA100 in den Fokus. Solange diese Marke hält, besteht Potenzial für eine Erholung. Ein nachhaltiger Trendwechsel würde jedoch erst mit einem Anstieg über den EMA50 und die Widerstandszone zwischen 100 und 105 US-Dollar bestätigt werden.
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