Salesforce Aktie: Trotz Rekordumsatz im Q1 enttäuscht der Ausblick die Wall Street - 25-Milliarden-Rückkauf – Jetzt günstig Aktien kaufen?

Der Cloud-Software-Gigant Salesforce hat seine mit Spannung erwarteten Finanzergebnisse für das erste Geschäftsquartal 2027 vorgelegt. Die Zahlen offenbaren ein extremes Spannungsfeld: Einerseits verzeichnet das Unternehmen dank der starken Nachfrage nach seinen KI-Angeboten einen historischen Rekordumsatz , andererseits verschreckt ein verhaltener Ausblick auf das Folgequartal die Anleger. Für Investoren, die in den Technologiesektor einsteigen und softwarebasierte Aktien kaufen möchten, bietet die Salesforce Aktie nach einem herben Kurssturz nun eine extrem heiß diskutierte Turnaround-Gelegenheit im Dow Jones.

► Salesforce WKN: A0B87V | ISIN: US79466L3024 | Ticker: CRM.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Erwartungen beim Gewinn pulverisiert : Salesforce wies für das erste Quartal einen bereinigten Non-GAAP-Gewinn je Aktie von 3,88 US-Dollar aus und steigerte diesen auch dank massiver Aktienrückkäufe um über 50 %.

Mega-Aktienrückkauf gegen KI-Sorgen : Um Befürchtungen einer KI-bedingten Wachstumsbremse ("Saaspokalypse") entgegenzuwirken, hat der Konzern ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm (ASR) im Rekordvolumen von 25 Milliarden US-Dollar gestartet.

Dämpfer beim Ausblick belastet Kurs: Die Umsatzprognose für das zweite Quartal liegt mit 11,27 bis 11,35 Milliarden US-Dollar am unteren Ende der Erwartungen, was zu einer Verlangsamung des Wachstumstempos führt.

📊 Rekordzahlen im Q1: KI-Nachfrage treibt das Cloud-Geschäft 📈

Operativ blickt Salesforce auf ein starkes Auftaktquartal zurück. Der Umsatz kletterte im Vorjahresvergleich um 13 % auf 11,13 Milliarden US-Dollar und schlug damit die firmeneigene Prognose von maximal 11,08 Milliarden US-Dollar. Ein wichtiger Indikator für zukünftige Erlöse – die verbleibenden Leistungsverpflichtungen – stieg um 14 % auf beachtliche 33,6 Milliarden US-Dollar.

Besonders die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz treibt das Geschäft an. Dennoch gab die Aktie nachbörslich leicht nach. Der Grund dafür ist die Sorge der Wall Street, dass die fortschreitende KI-Entwicklung klassischen Software-as-a-Service-Anbietern (SaaS) wie Salesforce oder ServiceNow langfristig Marktanteile streitig machen könnte. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits rund 16 % an Wert verloren und notiert deutliche 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

💰 Die 25-Milliarden-Dollar-Offensive: Kampf der "Saaspokalypse" 🛡️

Um dem Narrativ einer schrumpfenden Marktbedeutung aktiv entgegenzutreten, hat CEO Marc Benioff eine finanzielle Bazooka ausgepackt:

Der Mega-Rückkauf (ASR): Salesforce hat im ersten Quartal über ein beschleunigtes Programm 27,1 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe aufgewendet.

Auswirkung auf den Kurs: Diese Transaktion reduzierte die Anzahl der ausstehenden, verwässerten Aktien im Jahresvergleich auf einen Schlag um 10 % (Lieferung von 103 Millionen Aktien).

Gewinn-Boost: Allein dieser Schritt hob den bereinigten Gewinn pro Aktie um 23 Cent an.

Finanziert wurde diese massive Aktion jedoch durch die Aufnahme von Anleihen im Wert von 25 Milliarden US-Dollar. Da die Schulden bedient werden müssen, senkte Salesforce seine Prognose für das Wachstum des freien Cashflows im Geschäftsjahr 2027 drastisch auf 4 % bis 5 % (zuvor wurden 9 % bis 10 % erwartet).

🔮 Ausblick auf H2: Bringt "Agentforce" die Wachstums-Wende? 🤖

Während die Prognose für das zweite Quartal die Anleger enttäuschte, gibt sich das Management für die zweite Jahreshälfte betont optimistisch. Marc Benioff betonte mehrfach, dass sogenannte "Agentische KI" die größte Wachstumschance in der Geschichte des Unternehmens darstellt.

Finanzchefin Robin Washington erklärte, dass man für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2027 mit einer Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums rechnet. Als primäre Treiber hierfür gelten neben dem klassischen Vertriebs- und Servicegeschäft die Plattform Slack sowie die neue KI-Initiative Agentforce.

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🏁 Fazit: Ein riskanter Value-Wert für mutige Investoren

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Salesforce Aktie derzeit die schlechteste Performance im Dow Jones Industrial Average im Jahr 2026 aufweist. Der Markt straft das Papier für das leicht verlangsamte Wachstum und den gesenkten Cashflow-Ausblick ab. Wer jedoch antizyklisch Aktien kaufen möchte, findet hier einen hochprofitablen Marktführer, der im ersten Quartal 27,5 Milliarden US-Dollar via Rückkäufen und Dividenden an seine Aktionäre zurückgezahlt hat und dessen KI-Pipeline ("Agentforce") unterschätzt werden könnte..

Salesforce Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Salesforce Aktie

Wie fielen die jüngsten Quartalszahlen der Salesforce Aktie aus?

Salesforce meldete für das erste Geschäftsquartal einen Rekordumsatz von 11,13 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 13 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der bereinigte Non-GAAP-Gewinn pro Aktie kletterte auf 3,88 US-Dollar. Beide Werte lagen über den Erwartungen der Wall Street.

Warum ist die Salesforce Aktie nach den starken Zahlen gefallen?

Grund für den nachbörslichen Kursrutsch von rund 1 % war der verhaltene Ausblick auf das zweite Quartal. Salesforce prognostiziert einen Umsatz zwischen 11,27 und 11,35 Milliarden US-Dollar, was am unteren Ende der Analystenerwartungen liegt und eine Verlangsamung des Wachstumstempos signalisiert.

Was beinhaltet das 25-Milliarden-Dollar-Programm von Salesforce?

Um Sorgen vor einer KI-bedingten Wachstumsbremse entgegenzuwirken, hat Salesforce sein bisher größtes beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm (ASR) im Wert von 25 Milliarden US-Dollar gestartet. Dies reduzierte die Anzahl der ausstehenden Aktien im Jahresvergleich sofort um 10 % und steigerte den bereinigten Gewinn pro Aktie um 23 Cent.

Warum hat Salesforce die Cashflow-Prognose für 2027 gesenkt?

Zur Finanzierung des Mega-Aktienrückkaufs hat Salesforce Anleihen im Wert von 25 Milliarden US-Dollar aufgenommen. Aufgrund der Zins- und Schuldendienstverpflichtungen musste die Prognose für das Wachstum des freien Cashflows für das Geschäftsjahr 2027 von zuvor 9 % bis 10 % auf nun 4 % bis 5 % nahezu halbiert werden.