Marvell Technology Aktie: Rekordumsatz von 2,42 Mrd. USD & stark angehobene Jahresprognosen – Jetzt Aktien kaufen?

Das Halbleiterunternehmen Marvell Technology Inc. hat mit seinen jüngsten Finanzergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Getrieben von einer außergewöhnlich hohen Nachfrage nach fortschrittlichen KI- und Rechenzentrumslösungen verzeichnet der Konzern ein steiles Wachstum. Für zukunftsorientierte Anleger, die im Halbleitersektor renditestarke Chip-Aktien kaufen möchten, liefert die operative Entwicklung der Marvell Technology Aktie aktuell ein extrem starkes Signal, was sich bereits in ersten positiven nachbörslichen Kursreaktionen widerspiegelte.

► Marvell Technology WKN: A3CNLD | ISIN: US5738741041 | Ticker: MRVL.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Rekordumsatz im ersten Quartal: Marvell steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 28 % auf den Rekordwert von 2,42 Milliarden US-Dollar und schlug damit die Marktschätzungen.

Starke Prognose für das Folgequartal: Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt das Management einen Umsatz von 2,7 Milliarden US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn pro Aktie im Mittelwert von 0,93 US-Dollar in Aussicht, was über dem Analystenkonsens liegt.

Zusätzliche Wachstums-Katalysatoren: Außergewöhnlich hohe Auftragseingänge im Bereich KI veranlassen das Unternehmen, die Umsatzprognosen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 deutlich anzuheben. Zudem stärken jüngste Übernahmen die Technologiepipeline.

📊 Rekordzahlen im Q1: Gewinn-Beat und boomendes Rechenzentrumsgeschäft 🖥️

Marvell Technology blickt auf ein operativ herausragendes erstes Quartal des Geschäftsjahres 2027 zurück. Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,80 US-Dollar und übertraf die Konsensschätzung der Analysten von 0,79 US-Dollar. Der Umsatz erreichte mit 2,42 Milliarden US-Dollar ein neues Allzeithoch – ein kräftiges Plus von 28 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1,90 Mrd. USD).

Als absoluter Hauptpfeiler des Erfolgs erwies sich das Rechenzentrumssegment:

Umsatzanteil: Der Bereich Rechenzentren machte stolze 76 % des Gesamtumsatzes aus.

Wachstumsrate: Die Erlöse in diesem Segment kletterten im Jahresvergleich um 27 % auf 1,83 Milliarden US-Dollar.

Zusätzlich trugen die erfolgreichen Abschlüsse der Übernahmen von Celestial AI (2. Februar 2026) und XConn Technologies (10. Februar 2026) zur Stärkung des Portfolios bei, wobei deren Ergebnisse ab den jeweiligen Übernahmezeitpunkten voll berücksichtigt wurden.

💰 Profitabilität im Fokus: Rekord-Cashflow und solide Margen 📉

Für Investoren, die die Marvell Technology Aktie analysieren, um substanzstarke Aktien kaufen zu können, liefert der Blick auf die Profitabilitätskennzahlen wichtige Argumente:

Bruttomargen: Marvell meldete eine GAAP-Bruttomarge von 52,1 % und eine bereinigte Bruttomarge von 58,9 % .

Operativer Cashflow: Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit erreichte einen historischen Rekordwert von 638,8 Millionen US-Dollar.

Diese starke finanzielle Basis erlaubt es dem Chipkonzern, die anlaufenden Produktionskapazitäten für die steigende Flut an KI-Aufträgen effizient zu finanzieren.

🔮 Ausblick auf Q2 & die Zukunft: KI-Umsatzprognosen deutlich angehoben 🤖

Laut CEO Matt Murphy verzeichnet Marvell außergewöhnlich hohe Auftragseingänge im Bereich der künstlichen Intelligenz. Aus diesem Grund hat das Unternehmen seine Umsatzprognosen für das gesamte Geschäftsjahr 2027 sowie für das Geschäftsjahr 2028 im Vergleich zum Vorquartal deutlich angehoben.

Auch die konkreten Ziele für das anstehende zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 liegen über den Erwartungen der Wall Street:

Umsatzerwartung: Es wird ein Quartalsumsatz von 2,7 Milliarden US-Dollar (plus/minus 5 %) erwartet, was einem Wachstum von 35 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Gewinnerwartung: Die Spanne für das EPS liegt bei 0,88 bis 0,98 US-Dollar pro Aktie. Der Mittelwert von 0,93 US-Dollar schlägt die Konsensschätzung der Analysten (0,90 USD) deutlich.

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🏁 Fazit: Ein erstklassiger Halbleiter-Wert im KI-Zeitalter

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Marvell Technology die Weichen voll auf Expansion gestellt hat. Das Unternehmen profitiert massiv vom anhaltenden Ausbau globaler KI-Infrastrukturen und Rechenzentren. Die Kombination aus einem Rekordumsatz im ersten Quartal, einem historischen Höchstwert beim operativen Cashflow und signifikant angehobenen Zukunftsprognosen macht den Titel attraktiv. Wer im profitablen Halbleitersegment zukunftsträchtige Aktien kaufen möchte, findet in der Marvell Technology Aktie aktuell einen hochdynamischen Wachstumswert.

Marvell Technology Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 31.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Marvell Technology Aktie

Wie fielen die jüngsten Quartalszahlen der Marvell Technology Aktie aus?

Marvell Technology übertraf im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 die Erwartungen der Analysten. Das Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,80 US-Dollar (erwartet wurden 0,79 USD) sowie einen Rekordumsatz von 2,42 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 28 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Warum ist der Bereich Rechenzentren für Marvell Technology so wichtig?

Das Rechenzentrumsgeschäft ist der absolute Hauptwachstumstreiber des Konzerns. Im ersten Quartal machte dieser Bereich stolze 76 % des Gesamtumsatzes aus. Die Erlöse in diesem Segment stiegen im Jahresvergleich um 27 % auf 1,83 Milliarden US-Dollar , was auf die starke Nachfrage nach KI- und Rechenzentrumslösungen zurückzuführen ist.

Wie sieht der Ausblick für die Marvell Technology Aktie aus?

Das Management blickt extrem optimistisch in die Zukunft. Für das zweite Quartal wird ein Umsatz von 2,7 Milliarden US-Dollar (ein Plus von 35 % zum Vorjahr) und ein bereinigter Gewinn pro Aktie von 0,88 bis 0,98 US-Dollar (Mittelwert: 0,93 USD) prognostiziert. Aufgrund außergewöhnlich hoher Auftragseingänge im Bereich KI wurden zudem die Umsatzprognosen für die gesamten Geschäftsjahre 2027 und 2028 deutlich angehoben.

Welche Übernahmen hat Marvell Technology kürzlich getätigt?

Das Halbleiterunternehmen hat im Februar 2026 zwei strategische Übernahmen erfolgreich abgeschlossen: Celestial AI am 2. Februar und XConn Technologies am 10. Februar. Die Ergebnisse beider Unternehmen wurden ab den jeweiligen Übernahmezeitpunkten in den aktuellen Quartalszahlen berücksichtigt.