Börse Aktuell: Dow Jones Prognose für KW 23/2026 - Neue Rekorde in Sicht?

- Aufwärtstrend bleibt intakt
- Allzeithoch rückt in greifbare Nähe
- Wichtige Unterstützung bei 50.800 bis 50.100 Punkten
- Aufwärtstrend bleibt intakt
- Allzeithoch rückt in greifbare Nähe
- Wichtige Unterstützung bei 50.800 bis 50.100 Punkten
Die US-Aktienmärkte präsentieren sich weiterhin in robuster Verfassung. Im Fokus der Anleger steht dabei insbesondere der Dow Jones, der sich zuletzt nahe seines Allzeithochs etablieren konnte. In dieser aktuellen Ausgabe von Börse Aktuell analysieren wir die Kursentwicklung der vergangenen Handelswoche und geben eine fundierte Dow Jones Prognose für die kommende Woche.
► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones
🔎 Drei Key Takeaways – Dow Jones aktuell
- Aufwärtstrend bleibt intakt
Der Dow Jones notiert weiterhin nahe seines Allzeithochs und hält sich sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte. Solange die SMA20 verteidigt wird, bleiben neue Rekordstände wahrscheinlich.
- Allzeithoch rückt in greifbare Nähe
Ein Ausbruch über die Widerstandszone um 51.184 Punkte könnte den Weg in Richtung 51.400 bis 51.650 Punkte freimachen. Damit bleibt die Chance auf neue Höchststände in den kommenden Handelstagen bestehen.
- Wichtige Unterstützung bei 50.800 bis 50.100 Punkten
Sollte es zu Gewinnmitnahmen kommen, bilden die SMA20 im 4-Stunden-Chart (50.810 Punkte) sowie die SMA20 im Tageschart (50.143 Punkte) zentrale Unterstützungsbereiche. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Marken würde das bullische Gesamtbild eintrüben.
Rückblick: Dow Jones setzt Aufwärtstrend fort
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Dow Jones startete bei 51.039 Punkten in die vergangene Handelswoche und notierte damit deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Bereits am Montag wurde das Wochenhoch bei 51.186 Punkten markiert. Nach einer zwischenzeitlichen Konsolidierung bis in den Bereich von 50.400 Punkten gelang den Käufern eine Stabilisierung.
Im weiteren Wochenverlauf bewegte sich der Index überwiegend seitwärts, ehe am Freitag ein erneuter Aufwärtsimpuls einsetzte. Der Dow Jones beendete den Handel schließlich bei 51.071 Punkten und verbuchte damit die zehnte Gewinnwoche im bisherigen Börsenjahr 2026.
Wichtige Fakten der Vorwoche
- Wochenhoch: 51.186 Punkte
- Wochentief: 50.373 Punkte
- Wochenschluss: 51.071 Punkte
- Wochengewinn: +457 Punkte
- Wochenrange: 813 Punkte
- Durchschnittliche Wochenrange 2026: 1.448 Punkte
Die Handelsrange lag damit deutlich unter dem bisherigen Jahresdurchschnitt, was auf eine Phase der Konsolidierung innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends hindeutet.
Börse Aktuell: Technische Lage im Dow Jones
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Tageschart (Daily)
Im Tageschart bleibt die technische Ausgangslage klar positiv. Der Dow Jones bewegt sich weiterhin in unmittelbarer Nähe seines Rekordhochs. Solange die Unterstützung im Bereich der 20-Tage-Linie (SMA20) bei aktuell rund 50.143 Punkten verteidigt wird, bleibt die Wahrscheinlichkeit für weitere Kursanstiege hoch.
Ein nachhaltiger Ausbruch über die bisherigen Hochs könnte den Weg in Richtung:
- 51.395 bis 51.415 Punkte
- 51.650 bis 51.675 Punkte
freimachen.
Erst ein bestätigter Tagesschluss unter der SMA20 würde das positive Chartbild eintrüben.
Bewertung Tageschart: Bullisch
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4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart bleibt das technische Bild konstruktiv. Nach dem kurzfristigen Rücksetzer konnte der Dow Jones die SMA20 bei aktuell 50.810 Punkten zurückerobern und sich darüber etablieren.
Solange dieser Bereich verteidigt wird, bleiben neue Verlaufshochs wahrscheinlich. Zusätzliche Unterstützung bietet darunter die SMA50 bei aktuell 50.569 Punkten.
Bewertung 4h-Chart: Bullisch
Dow Jones Prognose: Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 51.184 Punkte
- 51.334 Punkte
- 51.636 Punkte
- 51.967 Punkte
- 52.222 Punkte
Unterstützungen
- 51.033 Punkte
- 50.810 Punkte
- 50.569 Punkte
- 50.288 Punkte
- 50.031 Punkte
- 49.756 Punkte
- 49.505 Punkte
- 49.189 Punkte
- 48.968 Punkte
Dow Jones Prognose für die KW 23/2026
Bullishes Szenario
Gelingt es den Käufern, den Index oberhalb von 51.104 Punkten zu halten, könnten zunächst die Bereiche um 51.184 Punkte und 51.334 Punkte angesteuert werden.
Bei einem nachhaltigen Ausbruch über diese Marken rücken folgende Zielzonen in den Fokus:
- 51.444 bis 51.446 Punkte
- 51.634 bis 51.636 Punkte
- 51.798 bis 51.800 Punkte
- 51.863 bis 51.865 Punkte
Ein neues Allzeithoch wäre damit weiterhin ein realistisches Szenario.
Bearishes Szenario
Fällt der Dow Jones hingegen unter 51.104 Punkte zurück, könnten zunächst die Unterstützungen bei:
- 50.982 Punkte
- 50.822 Punkte
- 50.765 Punkte
getestet werden.
Unterhalb dieser Bereiche würde sich das Korrekturpotenzial in Richtung:
- 50.579 Punkte
- 50.388 Punkte
- 50.328 Punkte
erweitern.
Börse Aktuell: Erwartete Wochenrange
Für die Handelswoche KW 23/2026 ergibt sich auf Basis unseres Setups folgende erwartete Handelsspanne:
|Erwartete Wochenrange
|Von
|Bis
|Hoch
|51.425
|51.735
|Tief
|50.388
|50.763
Fazit zur Dow Jones Prognose
Die technische Ausgangslage bleibt zum Start der neuen Handelswoche konstruktiv. Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart dominiert weiterhin das bullische Szenario. Solange der Dow Jones oberhalb seiner wichtigen Durchschnittslinien notiert, bleiben neue Höchststände das wahrscheinlichere Szenario.
Für Anleger, die die Börse aktuell verfolgen, bleibt insbesondere die Zone um das bisherige Allzeithoch entscheidend. Ein Ausbruch darüber könnte die nächste Aufwärtsbewegung einleiten. Die aktuelle Dow Jones Prognose bleibt daher für die kommenden fünf Handelstage insgesamt seitwärts bis aufwärts gerichtet.
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FAQ zur Dow Jones Prognose - Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die aktuelle Dow Jones Prognose?
Die aktuelle Dow Jones Prognose für die KW 23/2026 bleibt positiv. Solange sich der Index oberhalb der wichtigen Unterstützungsbereiche bei rund 50.800 und 50.100 Punkten hält, sind weitere Kursanstiege und neue Rekordstände möglich.
Welche Marken sind beim Dow Jones aktuell besonders wichtig?
Auf der Oberseite stehen die Widerstände bei 51.184, 51.334 und 51.636 Punkten im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 50.810, 50.569 und 50.143 Punkten.
Ist der Dow Jones aktuell bullish oder bearish?
Das übergeordnete Chartbild ist derzeit bullish. Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart notiert der Dow Jones über wichtigen gleitenden Durchschnitten, was für einen intakten Aufwärtstrend spricht.
Kann der Dow Jones neue Allzeithochs erreichen?
Ja. Sollte der Dow Jones die aktuellen Hochs nachhaltig überwinden, könnten die nächsten Kursziele im Bereich von 51.400 bis 51.650 Punkten liegen. Damit wären neue Allzeithochs wahrscheinlich.
Welche Risiken gibt es für den Dow Jones?
Ein Rückfall unter die SMA20 im Tageschart bei aktuell rund 50.143 Punkten könnte das positive Chartbild eintrüben. In diesem Fall wären größere Korrekturen möglich.
Welche Wochenrange wird für den Dow Jones erwartet?
Für die Handelswoche KW 23/2026 wird eine Handelsspanne zwischen 50.388 und 51.735 Punkten erwartet.
Welche Faktoren beeinflussen den Dow Jones aktuell?
Zu den wichtigsten Einflussfaktoren zählen die US-Konjunkturdaten, die Zinspolitik der Federal Reserve, Unternehmenszahlen großer US-Konzerne sowie die allgemeine Stimmung an den globalen Aktienmärkten.
Lohnt sich aktuell ein Einstieg in den Dow Jones?
Aus technischer Sicht bleibt der Trend aufwärtsgerichtet. Viele Anleger warten jedoch auf Rücksetzer an wichtige Unterstützungen oder auf einen bestätigten Ausbruch über das bisherige Allzeithoch, um neue Positionen aufzubauen.
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