Börse Aktuell: Marktbericht Börse - Geopolitik, Rohstoffe und Indizes im Fokus

Geopolitik im Fokus der Börse aktuell Die Lage im Nahen Osten bleibt ein zentraler Treiber für die Börse aktuell. Am Wochenende eskalierte der Konflikt weiter: Huthi-Rebellen griffen Israel mit Raketen und Drohnen an, während israelische Angriffe zeitweise Stromausfälle in Teheran verursachten. Die USA verstärken ihre militärische Präsenz deutlich. Mehrere hundert Spezialkräfte sowie tausende Marines und Einheiten der 82. Luftlandedivision befinden sich bereits in der Region. Damit wächst die Option einer Bodenoffensive. Parallel dazu kündigte Pakistan direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran an. Aussagen von Donald Trump deuten sowohl auf Fortschritte als auch auf mögliche Maßnahmen gegen iranische Ölinfrastruktur hin. Laut Berichten haben die Iraner einem Großteil der US-Forderungen zugestimmt. Israel stellte klar: Im Falle einer US-Bodenoffensive würde man sich nicht mit Bodentruppen beteiligen. Öl, Gold und Rohstoffe im Marktbericht Börse Am Rohstoffmarkt zeigt sich die Börse aktuell besonders sensibel gegenüber geopolitischen Risiken: Öl (Brent): Startete bei rund 107,7 USD pro Barrel (+0,84%), gab jedoch nach anfänglichen Gewinnen wieder nach

Startete bei rund 107,7 USD pro Barrel (+0,84%), gab jedoch nach anfänglichen Gewinnen wieder nach Gold: Steigt weiter auf 4.514 USD je Unze (+0,49%)

Steigt weiter auf 4.514 USD je Unze (+0,49%) Silber: Legt auf 70,4 USD zu (+0,77%) Die Preisentwicklung spiegelt die Unsicherheit wider: Einerseits Hoffnungen auf Entspannung, andererseits das Risiko einer Blockade der Straße von Hormus. Besonders im Fokus steht der Tankerverkehr. Laut Trump durften zuletzt 20 Tanker die wichtige Meerenge passieren. Weitere Entwicklungen: Erdgas: -3,23% auf 2,93 USD

-3,23% auf 2,93 USD Weizen: Steigt weiter – getrieben durch höhere Energie- und Düngemittelkosten Geldpolitik: Japan und der Yen im Blick Ein weiterer wichtiger Faktor für die Börse aktuell ist die Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ). Die Notenbank signalisiert weiterhin eine restriktivere Ausrichtung. Weitere Zinserhöhungen bleiben möglich, auch wenn Risiken wie Ölpreisinflation und Stagflation bestehen. Zusätzlich verschärft Japan seine Rhetorik: Drohung mit Eingriffen gegen Yen-Spekulation

Stärkere Gewichtung des Wechselkurses für die Inflation Marktentwicklung: USD/JPY fällt auf 159,72 (-0,35%)

Der Yen gehört zu den stärksten Währungen

Der US-Dollar-Index fällt unter 100 Punkte Heatmap der aktuellen Volatilität am Forexmarkt. Quelle: xStation5 von XTB Aktienmärkte: DAX, S&P 500 und Nasdaq im Überblick Die Börse aktuell zeigt sich stabil bis freundlich, trotz geopolitischer Risiken: DAX: Erwarteter Start bei ca. 22.380 Punkten (+0,41%)

Erwarteter Start bei ca. 22.380 Punkten (+0,41%) S&P 500: +0,33% auf 6.419 Punkte

+0,33% auf 6.419 Punkte Nasdaq: +0,43% auf 23.353 Punkte In Asien: Nikkei: +1,02%

+1,02% China-Markt: +0,90% Die Märkte profitieren davon, dass es über das Wochenende keine weitere Eskalation gab. Quelle: xStation5 von XTB Kryptowährungen im Marktbericht Börse Bitcoin zeigt sich im aktuellen Marktumfeld stark: Bitcoin: +1,36% auf etwa 67.506 USD Die Kryptowährung profitiert sowohl von Inflationssorgen als auch von der positiven Risikostimmung an den Märkten. Wichtige Termine für die Börse aktuell Diese Woche stehen mehrere entscheidende Daten an: Freitag (USA): Arbeitsmarktbericht (NFP), ISM-Daten und Einzelhandelsumsätze

Arbeitsmarktbericht (NFP), ISM-Daten und Einzelhandelsumsätze Eurozone: Vorläufige Inflationsdaten für März

Vorläufige Inflationsdaten für März Australien: RBA-Protokoll mit Fokus auf Energiepolitik

RBA-Protokoll mit Fokus auf Energiepolitik Japan: Tankan-Bericht zur Unternehmensstimmung Diese Daten könnten die weitere Richtung der Geldpolitik und damit auch die Entwicklung an der Börse maßgeblich beeinflussen. Fazit: Marktbericht Börse Die Börse aktuell bleibt geprägt von geopolitischen Spannungen, steigenden Rohstoffpreisen und geldpolitischen Unsicherheiten. Während Aktienmärkte Stabilität zeigen, sichern sich Investoren verstärkt über Gold und andere Rohstoffe ab. Die kommenden Wirtschaftsdaten dürften entscheidend für die weitere Marktrichtung sein. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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