Börse Aktuell: Marktbericht Börse – US-Technologieaktien unter Druck, Asien folgt mit Verlusten

Das Wichtigste in Kürze Die US-Aktienmärkte verzeichneten am Dienstag erhebliche Verluste

Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum setzten den Ausverkauf an der Wall Street fort

Kryptowährungen und Rohstoffe stehen weiterhin unter Druck

✅ Drei Key Takeaways 🔹 1. US-Technologieaktien unter starkem Druck Die US-Börsen schlossen deutlich im Minus – besonders der Technologiesektor verlor kräftig. Der NASDAQ fiel um rund 2%, während Halbleiterwerte wie AMD und Nvidia bis zu 3,7% einbüßten. Anleger realisieren Gewinne nach einer längeren Aufwärtsphase und befürchten eine Marktkorrektur. 🔹 2. Asien folgt dem Abwärtstrend der Wall Street Auch die asiatischen Märkte gerieten massiv unter Druck: Der Nikkei 225 sank um 3%, der KOSPI sogar um 4,8%. Große Tech-Konzerne wie SoftBank, Samsung und SK Hynix führten die Verluste an. Selbst positive Handelsnachrichten aus China konnten die Stimmung kaum stabilisieren. 🔹 3. Starker US-Dollar und Druck auf Kryptowährungen Der US-Dollar-Index stieg auf über 100 Punkte, während Bitcoin auf die Marke von 100.000 USD fiel und Ethereum rund 8% verlor. Die Kombination aus Zinsangst, starker US-Währung und Risikoaversion sorgt weltweit für Abverkäufe bei Aktien, Rohstoffen und Kryptowährungen. Die US-Börsen verzeichneten am Dienstag deutliche Verluste, insbesondere im Technologie- und Konsumsektor. Der NASDAQ fiel um rund 2%, der S&P 500 um 1,17%, während der Dow Jones Industrial leicht über 0,5% verlor. Besonders stark unter Druck standen Halbleiterwerte, die bis zu 3,7% nachgaben. Anleger nutzten die Gelegenheit, um Gewinne mitzunehmen, da Sorgen über eine mögliche Marktkorrektur nach einer längeren Aufwärtsphase zunahmen. Börse Aktuell USA – Tech-Sektor im Fokus Im dritten Quartal 2025 übertraf AMD die Markterwartungen mit einem Rekordumsatz von 9,25 Milliarden USD, angetrieben durch starke Ergebnisse in den Bereichen „Client“ und „Gaming“. Für das vierte Quartal werden Umsätze zwischen 9,3 und 9,9 Milliarden USD prognostiziert. Das Unternehmen erhöht seine Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen und sichert wichtige KI-bezogene Aufträge, was trotz leicht niedrigerer Bruttomargen die Wirksamkeit der Strategie bestätigt. Marktbericht Börse Asien – Abwärtstrend setzt sich fort Die asiatisch-pazifischen Börsen folgten den schwachen Vorgaben der Wall Street. Anleger reagierten auf wachsende Bewertungen im Technologiesektor und Befürchtungen einer Konjunkturabkühlung. Japan: Der Nikkei 225 fiel um 3% , der Topix verzeichnete die schlechteste Sitzung seit über sechs Monaten. SoftBank Group verlor rund 10% , und auch Halbleiterhersteller gerieten stark unter Druck.

Südkorea: Der KOSPI brach um 4,8% ein, vor allem durch Kursverluste bei Samsung und SK Hynix , was sogar zu einer kurzzeitigen Handelsunterbrechung bei Futures führte.

Hongkong: Der Hang Seng Index sank um 0,28% , während der Shanghai Composite dank Pekings Entscheidung, 24%-Zölle auf US-Waren für ein Jahr auszusetzen , leicht um 0,05% zulegte.

Australien: Der S&P/ASX 200 verlor 0,24% und folgte damit dem globalen Risk-off-Trend. Börse Aktuell China – Handelspolitik und Wirtschaftsdaten Chinas Premier Li Qiang warnte vor zunehmendem Protektionismus und einseitigen Handelsmaßnahmen, die das globale Wirtschaftssystem gefährden könnten. Gleichzeitig stoppte Peking vorübergehend 24% der US-Zölle, was die Aktienverluste begrenzte und die Aufwertung des Yen verlangsamte. Der chinesische Dienstleistungs-PMI fiel im Oktober auf 52,6 Punkte – den niedrigsten Wert seit drei Monaten – während die PBOC den Yuan-Referenzkurs leicht stärker bei 7.0901 pro Dollar festlegte, um die Währung zu stabilisieren. Marktbericht Börse International – Währungen und Rohstoffe Kanada: Erhöhte Defizitprognosen und gesenkte Wachstumserwartungen belasten das Vertrauen.

Japan: Das BoJ-Protokoll aus September bestätigt den vorsichtigen Kurs bei der geldpolitischen Normalisierung.

US-Dollar: Der Dollar-Index (DXY) überschritt erstmals seit dem 1. August die Marke von 100 Punkten und stieg auf 100,255 , getrieben durch Stärke gegenüber dem NZD (+1%) und dem GBP (+0,91%) .

Rohstoffe: Der Kupferpreis fiel den fünften Tag in Folge , was auf eine nachlassende Industrie-Nachfrage hinweist.

