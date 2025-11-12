BÖRSE AKTUELL: Marktbericht Börse – Wall Street uneinheitlich, DAX-Futures im Plus (12.11.2025) 📈

Das Wichtigste in Kürze Wall Street uneinheitlich – Tech schwächelt, Dow stark

Globale Märkte: Asien uneinheitlich, Ölpreise leicht rückläufig

Devisen und Rohstoffe: Yen schwach, Gold stabil

Die Börse aktuell zeigt sich mit gemischten Signalen: Während der Dow Jones ein neues Allzeithoch erreicht, bleibt der Nasdaq 100 leicht im Minus. Anleger richten ihren Blick auf die Entwicklungen rund um den drohenden US-Regierungsstillstand sowie auf neue Wirtschaftsdaten. Der folgende Marktbericht Börse gibt einen Überblick über die wichtigsten Trends, Indizes und Rohstoffbewegungen. ✅ Drei Key Takeaways 1️⃣ 💼 Wall Street uneinheitlich – Tech schwächelt, Dow stark An der Wall Street verlief der Handel gestern gemischt: Der Dow Jones stieg um 1,2 % und erreichte ein neues Allzeithoch ,

während der Nasdaq 100 aufgrund eines Rückgangs der Nvidia-Aktie um 3 % leicht um 0,3 % fiel.

Das Kapital wanderte vermehrt von Technologie- zu Standardwerten – ein klares Zeichen für eine Verschiebung der Anlegerpräferenzen. 2️⃣ 🌍 Globale Märkte: Asien uneinheitlich, Ölpreise leicht rückläufig In Asien bleibt die Stimmung gemischt: HK.cash und CNH.cash stiegen leicht um rund 0,35 % bis 0,4 % , gestützt durch Erholungen im Technologiesektor ,

während der JP225 durch den Kursrutsch von SoftBank belastet wurde, nachdem das Unternehmen seine Beteiligung an Nvidia abgestoßen hatte. Die Ölpreise gaben leicht nach (–0,3 % bei Brent und WTI), da indische Raffinerien ihre russischen Importe infolge neuer US-Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil reduzierten. 3️⃣ 💱 Devisen und Rohstoffe: Yen schwach, Gold stabil Am Devisenmarkt bleibt der US-Dollar-Index stabil. Der Yen schwächt sich weiter ab, da der USDJPY sich der Marke von 155 nähert – eine Schwelle, die Befürchtungen über Währungsinterventionen auslöst. Der Euro gibt leicht nach und liegt bei 1,158 USD .

Gold fällt leicht um 0,25 % auf 4.116 USD, während Silber um 0,5 % steigt. Auch am Kryptomarkt herrscht Optimismus:

Bitcoin notiert bei 103.570 USD (+0,47 %), Ethereum bei 3.452 USD (+0,5 %). 🧠 Fazit: Börse aktuell zwischen Optimismus und Unsicherheit Die weltweiten Aktienmärkte zeigen sich aktuell volatil, aber widerstandsfähig. Während Anleger an der Wall Street vermehrt auf konjunkturunabhängige Werte setzen, bleiben Tech-Titel unter Druck.

