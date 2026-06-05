Börse Aktuell: Nasdaq 100 Index bricht nach US-Arbeitsmarkt-Schock ein

Börse Aktuell: Nasdaq 100 Index verliert 1.000 Punkte nach US-Zins-Schock

Die jüngste Korrektur am US-Aktienmarkt greift im Eiltempo auf die globalen Finanzplätze über. Ausgelöst durch einen bärenstarken US-Arbeitsmarktbericht, einen erstarkenden US-Dollar und rasant steigende Renditen bei den Staatsanleihen, geraten riskante Anlageklassen weltweit massiv unter Druck. An der Börse Aktuell steht dabei vor allem der technologielastige Nasdaq 100 Index im Fokus der Verkäufer. Die Terminkontrakte des Index sind bereits um rund 1.000 Punkte von ihren historischen Rekordhöhen eingebrochen. Mit der Eröffnung des Kassamarktes hat sich diese Abwärtsdynamik noch einmal drastisch beschleunigt, während zeitgleich der Bitcoin absackt und eine Welle von Gewinnmitnahmen den gesamten Halbleitersektor erfasst.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

Key Takeaways

Nasdaq 100 Index bricht ein: Die Tech-Benchmark verliert rund 1.000 Punkte ab dem Rekordhoch.

Zinswende wackelt fundamental: Starke NFP-Daten schüren Erwartungen an eine Fed-Zinserhöhung noch in diesem Jahr.

Öl- und Schifffahrtskrise droht: Die Blockade der Straße von Hormus entzieht dem Markt täglich 14 Millionen Barrel Rohöl.

Rekord-Arbeitsmarkt schürt Zinsängste im S&P 500 und Nasdaq 100 Index

Der Hauptkatalysator für das visöse Marktumfeld an der Börse Aktuell ist der jüngste offizielle US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls). Die unerwartet robusten Beschäftigungsdaten haben die Erwartungen zementiert, dass die Federal Reserve angesichts einer resilienten Wirtschaft und einer hartnäckig erhöhten Inflation noch in diesem Jahr die Zinsen anheben könnte. Der Markt preist diesen restriktiven Schritt bis zum Jahresende mittlerweile vollständig ein – ungeachtet der anhaltenden Forderungen von Donald Trump nach schnellen Zinssenkungen. Diese veränderte Ausgangslage bringt auch den S&P 500 in Bedrängnis: Der Index droht seine historische Gewinnserie zu verpassen. Er versucht verzweifelt, die zehnte positive Woche in Folge zu sichern, was die längste Rallye seit dem Jahr 1985 bedeuten würde.

Broadcom-Schock löst Halbleiter-Flucht an der Börse Aktuell aus

Neben den makroökonomischen Bremsklötzen belasten spezifische Branchen-News den Nasdaq 100 Index. Der am Donnerstag veröffentlichte Quartalsbericht des Chip-Giganten Broadcom versetzte dem gesamten KI-Sektor einen schweren Schlag. Die Aktien des Unternehmens setzten ihren Sinkflug am Freitag unvermindert fort. Dieser fundamentale Dämpfer weitete sich rasch zu einem flächendeckenden Verkaufsdruck auf die gesamte Halbleiterindustrie und die Zulieferer von Speicherchips aus, die den Nasdaq 100 Index in den letzten Monaten noch von Rekord zu Rekord getrieben hatten.

Geopolitische Blockaden und Treibstoffmangel belasten das Wall-Street-Sentiment

Flankiert wird die nervöse Stimmung an der Börse Aktuell von unruhigen geopolitischen Nachrichten. Der fragile Waffenstillstand zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran steht auf der Kippe, da die diplomatischen Verhandlungen laut Berichten ins Stocken geraten sind. Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Krise sind bereits dramatisch: Nach Einschätzung des Energiehändlers Mercuria droht aufgrund von akutem Schiffskraftstoffmangel der Stillstand von bis zu 10 % der weltweiten Handelsflotte. Durch die faktische Schließung der Straße von Hormus wurden dem globalen Energiemarkt schlagartig rund 14 Millionen Barrel Rohöl pro Tag entzogen.

Energieschock trifft den Nasdaq 100 Index indirekt über die Inflation

Die Preisausschläge im Energiesektor sind historisch. Die Notierungen für schwefelarmen Schiffskraftstoff in Singapur schossen während des Konflikts in der Spitze um bis zu 134 % nach oben, wenngleich sich die Gewinne inzwischen auf rund 55 % moderiert haben. Gleichzeitig verzeichnen die Rohölpreise für die Sorten Brent und WTI seit dem Ausbruch der Kämpfe einen Sprung von rund 40 %. Da die Märkte für raffinierte Erdölprodukte unter noch größerem Druck stehen, wächst an der Börse Aktuell die Unsicherheit über die wirtschaftliche Tragfähigkeit dieser Preissteigerungen. Diese potenziellen Inflationsdaten engen den Spielraum der Fed für eine lockerere Geldpolitik massiv ein.

Krypto-Leitwährung testet die psychologische Klippe

Die Kombination aus restriktiven US-Wirtschaftsdaten und den schwindenden Hoffnungen auf eine geldpolitische Lockerung zieht parallel auch den Kryptomarkt nach unten. Bitcoin reagiert im Gleichlauf mit dem Nasdaq 100 Index extrem empfindlich auf den starken US-Dollar. Die Digitalwährung testet am heutigen Handelstag die psychologisch wichtige Unterstützungslinie von 60.000 US-Dollar. Ein Preisniveau, das die Krypto-Bullen an der Börse Aktuell seit den tiefen charttechnischen Panikwochen im vergangenen Februar nicht mehr verkraften mussten.

Fazit

Die goldenen Wochen an der Wall Street sind vorerst vorbei. An der Börse Aktuell zeigt sich schmerzhaft, dass der Nasdaq 100 Index nach seiner fulminanten Rallye anfällig für eine tiefere Konsolidierung geworden ist. Der bärenstarke US-Arbeitsmarkt im Verbund mit dem Broadcom-Dämpfer liefert den Bären das perfekte Argument für aggressive Gewinnmitnahmen im Technologiesektor. Solange die geopolitischen Risiken im Nahen Osten den Ölpreis hochhalten und die Inflation anheizen, bleibt das Umfeld für den Nasdaq 100 Index extrem anspruchsvoll. Anleger sollten vor Neupositionierungen genau beobachten, ob die wichtigen Unterstützungslinien beim S&P 500 und dem Bitcoin auf Tagesschlusskursbasis verteidigt werden können.

Nasdaq 100 Index Chart (H1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!