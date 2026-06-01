Börse Aktuell: Iran-Konflikt, Nvidia-Offensive und wichtige Markt News zum Wochenstart

Die Finanzmärkte starten mit hoher Aufmerksamkeit in die neue Woche. Der Konflikt zwischen den USA und Iran dauert mittlerweile den vierten Monat an. US-Präsident Donald Trump erklärte, er habe „keine Eile“ bei den Verhandlungen und stellte gleichzeitig weitere militärische Maßnahmen in Aussicht, falls die Gespräche scheitern.

Zusätzliche Unsicherheit entstand durch Berichte über einen möglichen Rücktritt des iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian. Medienberichten zufolge soll die Revolutionsgarde (IRGC) inzwischen wesentliche politische Entscheidungen kontrollieren. Obwohl iranische Staatsmedien die Meldung zurückwiesen, sorgte sie an den Märkten für erhebliche Nervosität.

Auch neue gegenseitige Angriffe zwischen den USA und Iran sowie die angespannte Lage rund um die Straße von Hormus bleiben ein zentrales Thema für Anleger. Die US-Marine begleitet derzeit deutlich weniger Handelsschiffe als vor Beginn des Konflikts, was weiterhin Risiken für den globalen Handel signalisiert.

Börse Aktuell: EZB und Fed warnen vor anhaltendem Inflationsdruck

EZB-Direktorin Isabel Schnabel deutete weitere Zinserhöhungen an. Die durch den Nahostkonflikt verursachte Inflation habe sich inzwischen von den Energiepreisen auf die gesamte Lieferkette ausgeweitet.

Auch die US-Notenbank bleibt vorsichtig. Fed-Chef Jerome Powell warnte vor einer Politisierung der Geldpolitik. Gleichzeitig erwarten Marktteilnehmer inzwischen eher Zinserhöhungen als Zinssenkungen.

Im Fokus steht in dieser Woche zudem der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Erwartet werden 85.000 neue Stellen sowie eine Arbeitslosenquote von 4,3%.

Markt News aus Asien: Südkorea profitiert vom KI-Boom

Besonders stark präsentierte sich der südkoreanische Aktienmarkt. Der KOSPI stieg um 1,31% auf ein Rekordhoch. Treiber waren starke Halbleiterexporte und neue KI-Initiativen.

Samsung Electronics gewann 9,5%, während LG Electronics sogar um 28 % zulegte. Hintergrund sind geplante Treffen zwischen Nvidia-Chef Jensen Huang und führenden Vertretern der koreanischen Technologiebranche.

Die asiatischen Märkte entwickelten sich ansonsten gemischt:

Nikkei 225: +0,17%

Hang Seng: +0,73%

CSI 300: -0,32%

ASX 200: -0,21%

KOSDAQ: -1,58%

Börse Aktuell: S&P 500 und Nasdaq bleiben auf Rekordkurs

Die US-Börsen starten stark in den Juni:

S&P 500 Futures: +0,29%

+0,29% Nasdaq Futures: +0,57%

Der S&P 500 verzeichnete zuletzt neun Wochen mit Kursgewinnen in Folge - die längste Gewinnserie seit Ende 2023. Im Mai legte der Index um 5,2 % zu, während der Nasdaq sogar mehr als 8 % gewann.

Auch die Berichtssaison überzeugte: Rund 85 % der Unternehmen aus dem S&P 500 übertrafen die Erwartungen der Analysten.

Markt News: Nvidia startet Angriff auf den PC-Markt

Nvidia sorgte auf der Computex in Taipeh für die wohl wichtigste Technologie-Nachricht des Tages. CEO Jensen Huang stellte den neuen ARM-basierten N1X-Prozessor sowie den RTX Spark Superchip vor.

Damit steigt Nvidia offiziell in den Markt für PC-Prozessoren ein. Gemeinsam mit Microsoft sollen bereits in Kürze erste Windows-PCs mit Nvidia-Chips erscheinen.

Zusätzlich gab Nvidia bekannt:

Der neue Vera-Rechenzentrumsprozessor befindet sich in Serienproduktion.

Kunden sind unter anderem OpenAI, Anthropic, Oracle, Dell und xAI.

Samsung hat erste HBM4e-Speicherchips an Kunden ausgeliefert.

Die USA schließen weitere Exportlücken für KI-Chips nach China.

Rohstoffe und Devisen im Überblick

Ölpreise steigen deutlich

Die geopolitischen Spannungen treiben die Ölpreise nach oben:

WTI: +1,69% auf 89,52 USD

Brent: +1,23% auf 92,95 USD

Gold gibt nach

Gold: -0,63% auf 4.516,69 USD je Unze

Silber: +0,12% auf 75,58 USD je Unze

Erdgas: +1,83%

Währungen

Der australische Dollar zählt zu den stärksten Währungen des Tages.

EUR/USD: 1,1651 (-0,05%)

USD/JPY: 159,44 (+0,07%)

GBP/USD: 1,3461 (+0,08%)

Worauf Anleger heute achten sollten

Die wichtigsten Termine für die Börse aktuell:

Veröffentlichung des US-ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Neue Entwicklungen im Konflikt zwischen den USA und Iran. Nachrichten rund um Nvidia, Microsoft, Samsung und LG während der Computex. Weitere Aussagen von Fed-Vertretern zur Zinspolitik.

Fazit

Die aktuellen Markt News werden weiterhin von den geopolitischen Risiken im Nahen Osten, möglichen Zinserhöhungen der Zentralbanken und dem KI-Boom rund um Nvidia geprägt. Für Anleger bleiben sowohl die Entwicklung der Ölpreise als auch die Signale von Fed und EZB entscheidend. Die Börse aktuell befindet sich damit in einer Phase, in der politische Nachrichten und Technologietrends gleichermaßen die Kursrichtung bestimmen.

SO SEHEN SIEGER AUS!